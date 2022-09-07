MLB台灣選手：光芒隊張育成百安出爐再轟陽春砲，巨人隊總教練讚黃暐傑變速球「非常驚豔」

（中央社） 旅美棒球好手張育成於美國時間6日雙喜臨門，對波士頓紅襪首打席敲出一壘安打，大聯盟生涯百安出爐；比賽後半補上一發陽春砲，時隔近一個月再度開轟，助坦帕灣光芒隊以8比4贏球。

光芒主場迎戰紅襪，張育成在系列賽第2場擔任先發第8棒，鎮守游擊大關。他前一戰揮出直擊左外野全壘打牆的二壘安打，擊球初速111.3英里（約179公里）為大聯盟生涯最強勁一球，離生涯百安里程碑只差一支安打。

張育成不讓球迷等太久，此役2局下首次登場打擊，相中紅襪左投希爾（Rich Hill）一記時速82英里（約132公里）紅中卡特球，紮實擊出左外野方向平飛安打。這支安打擊球初速109.4英里，張育成大聯盟生涯百安出爐，上壘後露出招牌燦爛笑容。

27歲的張育成是首位達成大聯盟生涯百安的台灣打者，排名第2的林子偉大聯盟生涯5季累計敲出43支安打。

張育成3局下遭三振。6局下，隊友貝珊柯特（Christian Bethancourt）開轟後，張育成在2好2壞情況下，逮中紅襪右投巴薩多（Eduard Bazardo）時速95英里（約153公里）正中直球，將球轟出左外野全壘打牆，這發陽春砲是張育成本季第4轟，也是繼8月10日後再度開轟，擊球初速105英里（約169公里）。張育成歷經前一段打擊低潮，近7場出賽5度有安打，繼8月22日後再度繳出單場雙安表現。

8局下，張育成面對紅襪右投布雷瑟（Ryan Brasier），纏鬥到滿球數後放掉一顆內角偏高壞球，選到保送，此役第3度上壘。

張育成打擊建功，守備也可圈可點。6局上紅襪落後3分，首棒打者上壘後，柏格茨（Xander Bogaerts）擊出眼見就要穿出游擊防區的滾地球，張育成迅速移位，接到球後行雲流水傳向二壘封殺跑者，成功策動雙殺，瓦解紅襪反攻氣勢。

張育成旅美9年，今年是第4個大聯盟賽季。他保有單季及生涯最多全壘打等大聯盟台灣打者紀錄，季初感染COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）後缺陣近一個月，5月底被克里夫蘭守護者交易到匹茲堡海盜隊，轉戰海盜一個月後又遭指定讓渡（DFA），7月上旬加入光芒隊。

張育成披上光芒戰袍後打擊率提升，選球也進步，但長打砲火不如上個賽季，上壘以短程安打居多。今天開轟前，張育成近17支安打中，14支是一壘安打。

光芒全場敲出13支安打，包括阿羅薩雷納（Randy Arozarena）首局致勝3分砲及貝珊柯特、張育成「背靠背」陽春砲，對紅襪2連勝，持續在美國聯盟東區緊追龍頭紐約洋基隊，且保有美聯外卡領先地位。

黃暐傑MLB先發落空？巨人教頭：變速球讓人驚豔，確實考慮升上他

原先傳出消息，台灣投手黃暐傑今（7）日先發出戰洛杉磯道奇，但最後一刻球迷期待落空；舊金山巨人總教練今日向《中央社》記者表示，確實考慮升上黃暐傑。

運動網站《CBS Sports》日前推測，巨人6日客場出戰道奇比賽，表訂先發投手伍德（Alex Wood）受傷情況下，可能從小聯盟3A叫上台灣投手黃暐傑擔任先發投手。

消息一出引發台灣球迷熱烈討論。因為台灣投手在大聯盟的空窗期已經接近3年。

從2020年球季開始，大聯盟台灣球員只剩打者張育成一人。最近一次投手出賽是陳偉殷在2019年9月28日登板後援，先發登場更追溯到2018年9月26日的陳偉殷。

不過，黃暐傑先發僅是《CBS》網站片面預測，各方外電消息都指向，巨人隊打算在這場比賽採用投手車輪戰；美媒談到可能先發人選時，都沒提到黃暐傑的名字。

今天賽前答案揭曉，巨人隊派出牛棚投手布雷比亞（John Brebbia）擔任這場比賽的第一任投手。黃暐傑人遠在道奇球場600公里之外、車程7小時的小聯盟3A沙加緬度主場投球。

巨人總教練凱普勒（Gabe Kapler）今天賽前接受媒體聯訪，回答《中央社》記者提問，談到對黃暐傑的評價。

Photo Credit: 中央社

記者問他：「先前對今晚比賽的先發預測，出現一個名字黃暐傑，這個消息讓台灣球迷很興奮，雖然結果不是如此，請問無論是今天這場或者近期，球隊討論過升上黃暐傑嗎？」

凱普勒回答：「他向來都能夠製造大量的揮棒落空。從他以往的職業生涯一直到現在都是如此，有能力讓一大票的打者揮到空氣。我認為他最近在3A幾次投球，可以說是最佳代表作。」

Wei-Chieh Huang fanned 4 over five shutout innings in Saturday’s victory over Reno pic.twitter.com/0lpiGLFyYy — SFGProspects (@SFGProspects) August 29, 2022

凱普勒回憶：「我記得今年春訓的時候，看過黃暐傑牛棚練投，他的變速球真的讓我非常驚豔。」

凱普勒說：「針對最近這幾天的投手調度情形，我們確實討論過使用黃暐傑或者其他幾個在3A的非40人名單投手的可能性。這一切都在我們的通盤考量當中。」

凱普勒指出，黃暐傑近期的表現實在太過亮眼，他靠著自己的努力讓教練團看到他，教練團將會持續關注他的表現，未來球隊有需要的時候會給他機會。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：羅元祺