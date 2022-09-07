本土新增4萬1021例、26死，王必勝：莫德納BA.1雙價疫苗安全有效，施打需間隔3個月以上

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新4萬1296例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬1021例本土個案及275例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。

今日新增的本土病例為1萬8739例男性、2萬2273例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前5名為新北市（9011例）、台北市（5684例）、台中市（4995例）、桃園市（4638例）和高雄市（2790例）。

指揮中心指出，今日新增26例本土病例死亡個案，為11例男性、15例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、25例具慢性病史、17例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

2例較為年輕的死亡個案，1例屬重複感染

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日有2例較為年輕的死亡個案。第1例死亡個案為40多歲的男性，本身有慢性精神疾病，為住宿式機構的住民，且有接種過3劑的疫苗。

該個案在8月29日因為跌倒有出現頭部外傷、意識不清與四肢無力的狀況，因而當日便送急診。經檢查後發現，個案有缺氧、休克，且經X光檢查後有2側的肺炎。另外，經PCR檢測後也顯示COVID-19陽性確診，因此住院治療。

不過，後續由於缺氧休克的情形經治療後仍持續惡化，在隔（30）日因為COVID-19合併器官衰竭的原因過世。

第2例的死亡個案則為40多歲男性，有接種過2劑疫苗。本身有風濕免疫疾病，為系統性血管炎的病變。

羅一鈞指出，該名個案在5月13日便曾因為發燒、咳嗽與倦怠的狀況，而做快篩與PCR，並顯示為COVID-19陽性確診。不過，症狀也在持續2週後緩解，快篩也轉為陰性。

羅一鈞表示，但由於該名個案本身有慢性血管炎的症狀，且平常有服用類固醇等免疫抑制劑進行治療，但在6月底症狀又再度復發，經門診治療後，呼吸困難的症狀也沒有改善。因此，在7月底送往急診治療，當時經PCR檢驗為陽性確診，Ct值為21，而在檢查時也證實有肺炎的狀況發生。

羅一鈞說明，在住院過程中，有對其使用瑞德西韋、高流量氧氣鼻管進行治療；但是，在過程中因為血管炎所併發的十二指腸出血、黴菌引發的菌血症以及敗血性休克等等，仍然不幸在8月28日過世。

羅一鈞說，第2名個案5月轉為陰性後，7月再度陽性確診，因此符合重複感染的定義條件。雖然沒有完整定序，但從病程上推估屬於重複感染的個案。

另外，今日沒有兒童或青少年死亡與重症的個案。

莫德納次世代疫苗接種間隔為3個月以上

關於次世代疫苗的接種建議，指揮官王必勝今日就接種間隔補充說明。王必勝說，莫德納次世代疫苗作為追加劑，因此跟上一劑要隔3個月以上。

次世代疫苗採購議題說明

另外，王必勝也再次對於次世代疫苗的採購議題進行說明。

王必勝表示，BA.1雙價疫苗目前對於現在流行的病毒株來說，是確定有效且最新的疫苗，近期到貨後將開打。另外，BA.5的雙價疫苗，也將在審查完成後購買，但目前時間尚未確定。

同時，有鑒於近期疫情升溫，王必勝也建議符合接種條件的族群施打，可接種現有或預計本月要開打的BA.1雙價疫苗。王必勝說，現有所提供的疫苗都是可以有效預防重症的感染。

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責任編輯：賴冠伶

核稿編輯：羅元琪