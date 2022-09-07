本土新增4萬1021例、26死，王必勝：莫德納BA.1雙價疫苗安全有效，施打需間隔3個月以上
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關於次世代疫苗的接種建議，指揮官王必勝今日就接種間隔補充說明。王必勝說，莫德納次世代疫苗作為追加劑，因此跟上一劑要隔3個月以上。
中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新4萬1296例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬1021例本土個案及275例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。
今日新增的本土病例為1萬8739例男性、2萬2273例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前5名為新北市（9011例）、台北市（5684例）、台中市（4995例）、桃園市（4638例）和高雄市（2790例）。
指揮中心指出，今日新增26例本土病例死亡個案，為11例男性、15例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、25例具慢性病史、17例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
2例較為年輕的死亡個案，1例屬重複感染
醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日有2例較為年輕的死亡個案。第1例死亡個案為40多歲的男性，本身有慢性精神疾病，為住宿式機構的住民，且有接種過3劑的疫苗。
該個案在8月29日因為跌倒有出現頭部外傷、意識不清與四肢無力的狀況，因而當日便送急診。經檢查後發現，個案有缺氧、休克，且經X光檢查後有2側的肺炎。另外，經PCR檢測後也顯示COVID-19陽性確診，因此住院治療。
不過，後續由於缺氧休克的情形經治療後仍持續惡化，在隔（30）日因為COVID-19合併器官衰竭的原因過世。
第2例的死亡個案則為40多歲男性，有接種過2劑疫苗。本身有風濕免疫疾病，為系統性血管炎的病變。
羅一鈞指出，該名個案在5月13日便曾因為發燒、咳嗽與倦怠的狀況，而做快篩與PCR，並顯示為COVID-19陽性確診。不過，症狀也在持續2週後緩解，快篩也轉為陰性。
羅一鈞表示，但由於該名個案本身有慢性血管炎的症狀，且平常有服用類固醇等免疫抑制劑進行治療，但在6月底症狀又再度復發，經門診治療後，呼吸困難的症狀也沒有改善。因此，在7月底送往急診治療，當時經PCR檢驗為陽性確診，Ct值為21，而在檢查時也證實有肺炎的狀況發生。
羅一鈞說明，在住院過程中，有對其使用瑞德西韋、高流量氧氣鼻管進行治療；但是，在過程中因為血管炎所併發的十二指腸出血、黴菌引發的菌血症以及敗血性休克等等，仍然不幸在8月28日過世。
羅一鈞說，第2名個案5月轉為陰性後，7月再度陽性確診，因此符合重複感染的定義條件。雖然沒有完整定序，但從病程上推估屬於重複感染的個案。
另外，今日沒有兒童或青少年死亡與重症的個案。
莫德納次世代疫苗接種間隔為3個月以上
關於次世代疫苗的接種建議，指揮官王必勝今日就接種間隔補充說明。王必勝說，莫德納次世代疫苗作為追加劑，因此跟上一劑要隔3個月以上。
次世代疫苗採購議題說明
另外，王必勝也再次對於次世代疫苗的採購議題進行說明。
王必勝表示，BA.1雙價疫苗目前對於現在流行的病毒株來說，是確定有效且最新的疫苗，近期到貨後將開打。另外，BA.5的雙價疫苗，也將在審查完成後購買，但目前時間尚未確定。
同時，有鑒於近期疫情升溫，王必勝也建議符合接種條件的族群施打，可接種現有或預計本月要開打的BA.1雙價疫苗。王必勝說，現有所提供的疫苗都是可以有效預防重症的感染。
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責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：羅元琪
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不送月餅送什麼？3大中秋禮盒選購要點，教你企業公關送禮不失禮
我們想讓你知道的是
中秋佳節即將到來，也是企業籌備公關送禮，藉此表達感謝、維繫關係的重要時刻。然而疫情之下預算大減，如何把握重要的傳統節日，將心意送的巧妙、創新，又能一舉提升企業和品牌形象？一起來看企業中秋贈禮的3大選購要點。
習俗傳承至今，現代人的職場交際彷彿就是家族縮影。舉例來說，企業每逢中秋籌備的企業顧客及公關贈禮，便是透過中秋節日的禮尚往來，向平時有公務往來的客戶、協力廠商及官方民間團體，藉此表達一年來的感謝心意，並繼續維繫合作關係的情誼。許多調研發現，企業公務送禮的預算，即使在近2年疫情衝擊、禮金預算大減之下，仍是多數公司的必要支出。
此外，現代節日的送禮趨勢早已改變，許多人不再希望收到傳統月餅，也讓企業總務採購開始苦惱；如何在精準的預算裡切中當下送禮趨勢，又能呈現送禮者的獨到品味？一起來看看企業顧客、公關贈禮的3大中秋禮盒選購要點，教你將心意送得巧妙又創新。
要點一、彰顯職人精神：運用高級食材，重新演繹禮盒人情味
中秋送禮除了傳統月餅，佔據華人節日一席之地的肉鬆、肉乾也不可小覷。這項道地傳統美食傳承自職人手作精神，代表著濃濃的人情味傳遞，是老饕紛紛推薦的在地伴手禮；其中若使用高級食材如黑豬肉及松露，更能彰顯企業及品牌與眾不同的格調，重新演繹出濃厚人情味。
經營55年的經典品牌新東陽，特別挑選畜養期長達8個月的台灣上等原生種黑豬，肉質甘甜無腥且肉皮厚而緊實，肌纖維更細更多，肉質更顯鮮嫩彈性；再以高級純釀醬油及獨家配方調味，經過職人的特殊焙炒製程，做出酥鬆口感及香氣逼人的美味「黑豬肉鬆」。新東陽全產品經嚴格品管皆取得CAS產品認證，製程經ISO9001及HACCP雙重國際認證審核，保證產品不添加防腐劑、味精、人工糖精、人工色素，吃起來更安心。
為確保肉質新鮮、安全、衛生，新東陽將檢驗合格的黑豬肉於現代化密閉式低溫廠房中生產，並在獨特配方調理製程下，經快速凍結、切片、48小時醃漬、貼合、烘乾、截切，再經高溫烤焙而成。像是以獨特蜜汁配方製作出的「蜜汁黑豬肉乾」，甜而不膩、肉質鮮嫩、嚼勁十足；甚至運用西餐中的高檔食材松露製成「松露黑豬肉乾」，嚐完香氣逼人，將台灣最道地傳統的肉乾提升到另一個層次。
要點二、展現創意印象：創新燒烤系美食，共享中秋團圓記憶
除了吃月餅撥柚子，台灣人自80年代起開始盛行中秋前後家家戶戶來烤肉，「中秋」等於「烤肉」的印象可說是深植台灣人心！尤其是近2年受到疫情影響，許多節日因無法群聚而取消，這時候若能挑選具有中秋美食印象的禮盒贈送，收禮者肯定倍感窩心、留下深刻印象。
新東陽在中秋節推出的「XO烏金黑豬肉乾」可說匠心獨具，以野生烏魚子特製而成的烏金XO醬，再搭配獨家秘製醬汁低溫醃漬而成，經高溫烘烤讓肉乾更持久入味，XO醬使豬肉乾更加鮮美，肉質更綿軟細膩且鬆軟易嚼。明明是在品嚐肉乾，卻能聞到撲鼻而來的烏金XO醬烤肉香氣，高檔食材透過創意完美展現，絕對能讓收禮者津津樂道，體會「一家烤肉萬家香」的道地台灣人情味。
三、提升環保形象：綠色有機用品，提升企業環境友善形象
全球掀起環保意識，送禮也愈來愈符合環保趨勢，訴求簡約設計的包裝、具有綠色意識的禮盒，能夠大大提升企業和品牌的形象質感。要選購更加環保的中秋禮盒，首先是掌握「一多三少」原則，即產品份量多、包裝材料少、材質種類少、印刷少，降低禮盒垃圾對環境的衝擊。
其次可選擇具有綠色意識的有機生活用品，同時把握自備、重複及少用原則，就能在中秋團圓時刻從生活中減少廢棄物。例如新東陽的〈千江月禮盒〉就特別附上一款「環保蜂蠟布」，抗菌的天然蜂蠟和柔軟的有機棉布，能取代保鮮膜不怕殘留塑化劑，還能為食材保濕、保鮮。不只可以拿來包裹肉乾品嚐，只要以冷水洗淨即可多次重複使用，對環境更佳友善。
而且蜂蠟布相比保鮮膜的製作過程更加低碳減塑，新東陽的時尚蜂蠟布是與綠色工廠的精神結合，一年減少66m²的保鮮膜，為地球盡一份心力。此外，新東陽〈千江月禮盒〉更有簡約時尚的設計風格，特別適合企業顧客及公關贈禮，送禮高級又大方實用，便利收禮人享用及保鮮美食的綠色設計「蜂蠟布」，更是提升送禮者企業綠色環保的形象。
中秋佳節傳遞初心，新東陽千江月禮盒
我們向來熟悉的中秋習俗，包括享用月餅等應景食品，一家團聚祭祖感謝祖先庇佑，賞月慶祝圓滿和豐收等等；整個漢文化圈各地習俗雖略有不同，卻都與「月亮」、「團圓」有著密切關係。現代人如何結合當代的風土民情，讓傳統文化繼續綿延流傳，傳遞初心絕對是不二法門。
宋朝高僧編撰的《普燈錄》有句「千江有水千江月，萬里無雲萬里天」，北宋詩人黃庭堅也曾在《五祖演禪師真贊》提及「無心萬事禪，一月千江水」，兩句皆勾勒出千江映月的詩情畫意，讀來令人回歸初心而廣為流傳。經典品牌「新東陽」多年來以創新傳統美食文化為己任，選在中秋佳節推出〈千江月禮盒〉呈現千江映月的雅緻意境，跳脫傳統月餅禮盒範疇；不僅運用高級食材彰顯職人精神，以創新XO烏金黑豬肉乾展現創意印象，超好蓋蜂蠟布更是幫助企業提升綠色環保形象、凸顯企業格調，是企業公關贈禮表達感謝、維繫關係的創新好選擇。今年中秋節，就選擇新東陽的獨家環保特色千江月禮盒，讓你送禮超體面！