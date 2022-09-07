台南殺警案16天火速偵結：檢方6大罪名起訴林信吾，認為矯正無效、求處死刑與社會永久隔絕
我們想讓你知道的是
檢方認為，林將2名員警殺成重傷倒地，威脅已經消除，未對垂死的2人存有一絲一毫的憐憫，反逕自在現場恣意搜刮，將倒臥血泊、僅餘一息的凃、曹棄於南台灣8月正午的烈日下曝曬等死。
台南8月發生殺警案，嫌犯林信吾落網16天後，今（7）日偵查終結。台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍表示，林嫌持刀對警員割頸、插胸、刺腹，手段極為兇殘，因罪行重大，檢方以殺人罪等6項罪名將之起訴，求處死刑、褫奪公權終身。
今年8月22日，台南市2名員警凃明誠、曹瑞傑在追緝贓車途中，遭明德外役監脫逃嫌犯林信吾持刀攻擊，2人身中多刀、不幸殉職；林嫌殺警後騎車逃亡，途中還持槍搶劫一家超商，最後在新竹落網。
根據檢方的起訴書指出，林信吾自外役監脫逃後，隔天就購買了一把彈簧刀，並隨身攜帶，防止遇見警方追捕、用來抵擋反抗。8月22日當天，林信吾騎乘偷來的機車碰上來尋車的民權派出所員警凃明誠、曹瑞傑，林信吾見狀竟持刀攻擊2警，導致2警身受重傷身亡，犯案後，林信吾搶走凃明誠的警槍落跑，23日凌晨於新竹客運站落網。
經16天的火速偵查，台南地檢署今日以加重竊盜罪、強盜殺人罪、殺人罪、加重強盜罪、妨害公務罪，以及未經許可持有槍彈罪等6大罪名起訴林嫌，並具體求處死刑、褫奪公權終身。
檢察官許嘉龍說明求處死刑理由，指出林信吾持利刃不斷砍殺2名員警，對其割喉、切頸、插胸、刺腹，導致2名員警分別身中17刀和38刀，犯罪手段極為兇殘。
檢方補充，事發當日是在大熱天，2名員警遭林嫌割喉，應是失血過多；加上大熱天口渴，臨終前還曾向到場員警討水喝。
檢方指出，警察乃是國家法律的執行者，當其受殺害、作為公權力象徵的警用槍彈又被橫奪，加上林嫌逃亡中又持槍搶劫，等同視公權力為無物。
檢方表示，林信吾先前已經因為強盜重罪入監，卻趁探親之際逃脫後犯下殺警案，顯見其主觀上不願接受矯治，客觀上矯治亦屬無效，重刑亦不足形成有效威嚇，僅能將其與社會永久隔絕，以免慘劇再度發生。檢方也補充，雖然兩公約提到求處死刑要有相當理由，但林嫌所犯行為重大，認為應求處死刑。
綜合《聯合新聞網》與《ETtoday新聞雲》報導，檢方認為，林將2名員警殺成重傷倒地，威脅已經消除，未對垂死的2人存有一絲一毫的憐憫，反逕自在現場恣意搜刮，於盜得彈匣一個後揚長而去，將倒臥血泊、僅餘一息的凃、曹棄於南台灣8月正午的烈日下曝曬等死。
案發當時有名陳姓員警前往支援，陳的隨身密錄器更錄得凃姓員警臨死前發出討水悲鳴，卻因遭到割喉失血過多、難以言語。而曹姓員警雖身中38刀，但一次次用力坐起，卻又因傷勢過重一次次反覆倒地，心中仍然惦記著學長凃明誠，要求支援的陳姓員警請他務必先去救凃明誠。
檢察官認為，被害2名員警死前承受至深至鉅之身心折磨，痛苦難以想像，更無法以筆墨形容，不管是親眼看見其皮開肉綻的遺體，或是勘驗現場影音的人皆於心不忍，認為林信吾所作所為犯情節最為重大之罪，因此求處死刑。
檢方也提及，林嫌在偵訊中也表示希望能速審速決，他也知道殺的是警察，是不法行為，希望能早日接受處分，但沒有提到希望被判死刑。
林嫌落網至今僅有16天，檢方表示因為是社會矚目的案件，這幾個禮拜緊鑼密鼓的偵查，盡量在最短的時間內趕快偵結，讓大眾知道偵查結果。
台南市長黃偉哲：殺警案人神共憤，起訴符合司法正義
台南殺警案台南地檢署下午將偵結起訴，台南市長黃偉哲說，殺警案事證明確人神共憤，全民都無法接受，檢察官迅速偵結迅速起訴，符合司法正義及人民期待，也予以尊重。
對於雙警公祭後檢方就起訴，黃偉哲說，因事證已非常明確，從凶嫌身上的跡證及警車上行車記錄器拍到的凶嫌影像和行凶過程，都非常清楚，加上家屬同意大體讓檢察官解剖，得到的結果也是相似的狀況，所以該調查的證據，該抓的人應該有的事證物證都已經非常清楚了。檢方蒐證跟偵查能夠短而迅速，是讓民眾對於司法正義會增加一層信心。
黃偉哲說，當然怎麼樣的刑罰都追不回逝者已矣，且要到法官判刑定讞及伏法，才是安慰2位員警在天之靈。
新聞來源
- 台南殺警案！林信吾遭求處死刑理由曝光：1關鍵預謀犯案（NOWNEWS）
- 台南殺警速結起訴 黃偉哲：人神共憤凶嫌伏法以慰英靈（聯合新聞網）
- 最後悲鳴「想喝水」！兩警被殺後曝曬等死 檢方：影音不忍卒睹（聯合新聞網）
- 悲痛還原殺警現場！曹瑞傑身中38刀坐起又倒下 用生命喊：先救學長（ETtoday新聞雲）
延伸閱讀
- 台南殺警案兇嫌經查為外役監逃犯，監察院早在2年前便因脫逃頻傳要求矯正署改善
- 詹順貴：台南殺警案凸顯六大問題，政府應謹記教訓、好好檢討並提出妥善對策
- 台南殺警案背後的難題：偵查不公開形同具文、警察使用槍械時機、外役監遴選標準
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：羅元祺
Tags：
9月20日跨域生態進行式線上論壇：攜手打造產業跨域生態系，搶占數位轉型先機！
我們想讓你知道的是
9月20日下午14:00，關鍵評論網即將舉辦「創新未來｜跨域生態進行式」線上直播論壇，邀請企業講者許家慈與綠色行銷專家楊雅雲，探討跨域生態系的發展推動經驗與未來展望，帶您搶占數位轉型先機！
新冠疫情無意間加速了數位科技的發展進程，不只帶動企業內部的數位轉型需求，雲端平台、人工智慧服務所開展的數位經濟也漸成世界潮流。然而，除了企業組織面臨重大轉變，便利的網路媒介讓顧客能更輕易的獲取資訊，消費者的需求型態也因此變得更加多元。當種種外在因素與傳統企業慣習相互衝突，甚至試圖顛覆舊有的組織競合模式，臺灣的中小企業更應立即採取行動，積極開創嶄新模式，迎擊未來數位趨勢。
因此，如何運用技術與科技加值，以「商業生態系」概念整合發展，促進產業間橫向的跨域合作，創造新型態服務與營運模式，必定是未來企業取得先機的關鍵因素。那麼究竟如何在轉型過程找到創新服務與技術的介入空間、打造新興商業模式，開啟更多的可能性？
關鍵評論網即將於9月20日舉辦跨域生態系推廣活動，透過全線上直播形式舉辦線上論壇，邀請「綠學院」及「Green Impact Lab綠色創業加速器」共同創辦人楊雅雲，與「大成鋼隆美家居股份有限公司」的設計部執行總監許家慈，透過室內裝修產業生態系的發展經驗短講，與臺灣所有中小企業生態系的夥伴腦力激盪，共同探討如何利用跨域生態系的發展力量，激發更多創新能量。
跨域生態系大揭密：生態系經驗談 x 產業整合專家
首場專題短講由曾以「服務設計與制訂方案」服務與精品家具業者合作，參與「智慧場景設計選品生態系」並推出模組化設計方案的企業講者許家慈主講，將從客戶需求轉變的觀察開始，談到如何在當今綠能減碳的永續發展趨勢下，聯合工班、設計、家具等相關產業，以商業生態系打造產業共同利益，協助中小企業更有效率的開展創新服務。接著由專業領域橫跨能源、智慧電網、電動車、循環經濟、綠建築等，稀有的大跨度整合型綠色行銷專家楊雅雲接棒，從建築、綠能的角度回應，深入探討綠能、建築、室內裝修等看似跨度甚大的相關產業，究竟該如何整合協作，才能兼顧永續、環保以及企業獲利，創造1+1大於2的商業效益。
2022 創新未來｜跨域生態進行式
- 活動時間：2022年9月20日 14:00-15:15
- 活動形式：YouTube線上直播
- 活動講者：「綠學院」創辦人楊雅雲、「大成鋼隆美家居股份有限公司」設計部執行總監許家慈
- 活動主持人：劉姿麟