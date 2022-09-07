台南殺警案16天火速偵結：檢方6大罪名起訴林信吾，認為矯正無效、求處死刑與社會永久隔絕

台南8月發生殺警案，嫌犯林信吾落網16天後，今（7）日偵查終結。台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍表示，林嫌持刀對警員割頸、插胸、刺腹，手段極為兇殘，因罪行重大，檢方以殺人罪等6項罪名將之起訴，求處死刑、褫奪公權終身。

今年8月22日，台南市2名員警凃明誠、曹瑞傑在追緝贓車途中，遭明德外役監脫逃嫌犯林信吾持刀攻擊，2人身中多刀、不幸殉職；林嫌殺警後騎車逃亡，途中還持槍搶劫一家超商，最後在新竹落網。

根據檢方的起訴書指出，林信吾自外役監脫逃後，隔天就購買了一把彈簧刀，並隨身攜帶，防止遇見警方追捕、用來抵擋反抗。8月22日當天，林信吾騎乘偷來的機車碰上來尋車的民權派出所員警凃明誠、曹瑞傑，林信吾見狀竟持刀攻擊2警，導致2警身受重傷身亡，犯案後，林信吾搶走凃明誠的警槍落跑，23日凌晨於新竹客運站落網。

經16天的火速偵查，台南地檢署今日以加重竊盜罪、強盜殺人罪、殺人罪、加重強盜罪、妨害公務罪，以及未經許可持有槍彈罪等6大罪名起訴林嫌，並具體求處死刑、褫奪公權終身。

檢察官許嘉龍說明求處死刑理由，指出林信吾持利刃不斷砍殺2名員警，對其割喉、切頸、插胸、刺腹，導致2名員警分別身中17刀和38刀，犯罪手段極為兇殘。

檢方補充，事發當日是在大熱天，2名員警遭林嫌割喉，應是失血過多；加上大熱天口渴，臨終前還曾向到場員警討水喝。

檢方指出，警察乃是國家法律的執行者，當其受殺害、作為公權力象徵的警用槍彈又被橫奪，加上林嫌逃亡中又持槍搶劫，等同視公權力為無物。

檢方表示，林信吾先前已經因為強盜重罪入監，卻趁探親之際逃脫後犯下殺警案，顯見其主觀上不願接受矯治，客觀上矯治亦屬無效，重刑亦不足形成有效威嚇，僅能將其與社會永久隔絕，以免慘劇再度發生。檢方也補充，雖然兩公約提到求處死刑要有相當理由，但林嫌所犯行為重大，認為應求處死刑。

Photo Credit: 中央社 歷經17個小時逃亡後，林信吾（戴白色安全帽者）於8月23日清晨落網，警方訊後下午將林信吾移送台南地檢署。

綜合《聯合新聞網》與《ETtoday新聞雲》報導，檢方認為，林將2名員警殺成重傷倒地，威脅已經消除，未對垂死的2人存有一絲一毫的憐憫，反逕自在現場恣意搜刮，於盜得彈匣一個後揚長而去，將倒臥血泊、僅餘一息的凃、曹棄於南台灣8月正午的烈日下曝曬等死。

案發當時有名陳姓員警前往支援，陳的隨身密錄器更錄得凃姓員警臨死前發出討水悲鳴，卻因遭到割喉失血過多、難以言語。而曹姓員警雖身中38刀，但一次次用力坐起，卻又因傷勢過重一次次反覆倒地，心中仍然惦記著學長凃明誠，要求支援的陳姓員警請他務必先去救凃明誠。

檢察官認為，被害2名員警死前承受至深至鉅之身心折磨，痛苦難以想像，更無法以筆墨形容，不管是親眼看見其皮開肉綻的遺體，或是勘驗現場影音的人皆於心不忍，認為林信吾所作所為犯情節最為重大之罪，因此求處死刑。

檢方也提及，林嫌在偵訊中也表示希望能速審速決，他也知道殺的是警察，是不法行為，希望能早日接受處分，但沒有提到希望被判死刑。

林嫌落網至今僅有16天，檢方表示因為是社會矚目的案件，這幾個禮拜緊鑼密鼓的偵查，盡量在最短的時間內趕快偵結，讓大眾知道偵查結果。

台南市長黃偉哲：殺警案人神共憤，起訴符合司法正義

台南殺警案台南地檢署下午將偵結起訴，台南市長黃偉哲說，殺警案事證明確人神共憤，全民都無法接受，檢察官迅速偵結迅速起訴，符合司法正義及人民期待，也予以尊重。

對於雙警公祭後檢方就起訴，黃偉哲說，因事證已非常明確，從凶嫌身上的跡證及警車上行車記錄器拍到的凶嫌影像和行凶過程，都非常清楚，加上家屬同意大體讓檢察官解剖，得到的結果也是相似的狀況，所以該調查的證據，該抓的人應該有的事證物證都已經非常清楚了。檢方蒐證跟偵查能夠短而迅速，是讓民眾對於司法正義會增加一層信心。

黃偉哲說，當然怎麼樣的刑罰都追不回逝者已矣，且要到法官判刑定讞及伏法，才是安慰2位員警在天之靈。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺