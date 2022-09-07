私校退場審議再添中州科大、台灣首府大學兩校，財務惡化恐皆難逃退場命運

在大同技術學院、高苑科技大學被列入專輔學校後，中州科技大學、台灣首府大學在今（7）日上午的會議後也面臨同樣命運。

中州科大校方回應，學校會儘速提出改善方案，但私校工會認為被列為專輔後會影響資金，恐怕難逃退場。首府大學日前宣布停招引發師生抗爭，私校工會認為該校人謀不臧、拖垮學校財務，呼籲有意退場的學校要及早妥善處理退場程序。

教育部今日召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」的第3、4次會議，兩場均由審議會召集人、教育部政務次長劉孟奇主持。在昨（6）日的第2次會議中，審議會決議大同技術學院、高苑科技大學為專案輔導學校，改善期限到明（2023）年5月31日止，若未能免除專輔，將在下一學年度停止全部招生。

中州科大「學工案」致財務惡化，恐難逃退場

在今日的會議過後，又有2間學校被列入專輔。教育部午間發新聞稿指出，中州科技大學日前就已經被列入專輔學校，且目前已停招。經過出席委員二分之一以上同意，該校財務狀況顯著惡化，符合《私立高級中等以上學校退場條例》第6條第1項第1款條件，因此認定為專輔學校。

由於在《退場條例》三讀以前被列專輔的學校，僅有不超過1年的改善期，因此中州科大和大同、高苑一樣，改善期到明年5月31日止，共有超過8個月時間。

中州科大今（2022）年遭《報導者》揭露，有烏干達外籍生來台就學，卻淪為血汗學工、超時工作，後續引發社會輿論，教育部也迅速修法因應。除此之外，該校2月因近年只通過一次教學品質查核，且發生2起損害境外生學習品質的事件，因此被命令從8月起停招新生。

針對審議會的決議，中州科大校方表示接受，並感謝審議會委員的建議與指導，後續學校將盡速提出改善方案，同時確保學生受教權及教職員工權益。另學校本學期各項開學準備事務均已完備、不受影響，會議結果不影響教學工作，請家長與同學不用擔心。

私校工會理事長尤榮輝表示，中州科大被認定為專輔學校，主要是遭命令停招後，財務急劇惡化，影響校務正常營運，如今被列為專輔，外部資金卻步，恐怕難逃退場命運。

尤榮輝指出，中州科大急速走向退場，是地方教育資源的重大損失，私校在處理境外生招生、教學時應以中州案為戒，否則若爆發學工案損害國家聲譽，則可能面臨同樣命運。

台首大疑有掏空校產情形，突宣布停招造成師生權益受損

教育部指出，台灣首府大學是在《退場條例》施行後才列入專案輔導的學校，審議會委員今日二分之一以上同意該校財務狀況顯著惡化，因此認定為專案輔導學校，依照《退場條例》第13條第1項，給予改善期限至後（2024）年5月31日止。

首府大學因財務問題在4月向教育部申請停招，後來教育部要求董事會捐資未成，於今年6月1日被列入專輔學校。尤榮輝表示，首府大學人謀不臧、拖垮學校財務，疑似有掏空校產的情形，教育部也有監督失職之嫌，在董事會無心辦學的情況下，本學年度停招、走向停辦似乎已成定局。

尤榮輝認為，該校董事會今年5月突然宣布停招、引發師生抗爭，造成師生權益受損，是私校退場的最壞示範，呼籲有意退場的私校及早妥善處理退場程序。

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核稿編輯：羅元祺