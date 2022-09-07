半導體超級景氣循環終結？台積電四大客戶砍單「關閉4台EUV機台」，明年獲利預估衰退8%
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受全球經濟疲弱、高庫存影響，又遇美府售中國禁令牽扯，輝達是費城半導體指數（PHLX）中今年來跌幅最大的股票，至少53％，外界強調「半導體超級景氣循環終結」，將拖累台積電每股純益下滑8%。
台積電（TSMC）大客戶輝達（Nvidia）開年迄今股價腰斬，受全球經濟疲弱、高庫存影響，又遇美府售中國禁令牽扯，產業進入調整期，投資機構指出「半導體超級景氣循環終結」，而台積電恐受拖累，每股純益將下滑8%。
「半導體超級景氣循環」恐難再現
全球疫情肆虐，電子產業供應鏈中斷，各國為了不再重蹈覆轍，紛紛於本土建造屬於自己的廠房，未來晶圓廠將遍地開花，供給逐漸追上需求，而去年的「半導體超級景氣循環」恐難再現。
外資瑞士信貸亞洲半導體證券研究和台灣證券研究主管艾藍迪（Randy Abrams）昨（6）日表示，目前半導體「尚未供過於求」，毋須擔心。但是長遠來看，美中科技戰、美國晶片法案，將使晶圓工廠基地分散，造成供給增加，因此景氣不比去（2021）年。
整體而言，總體經濟風險上升，消費者購買力道減弱，還有科技業高庫存均對產業造成壓力。藍迪強調，這些利空已反應在股價，反而有些被低估的優質企業，或許可以從中找到投資機會。
實際詢問封測大廠超豐業內人士強調，不是所有半導體都高庫存，目前來看和電動車、高效能運算（HPC）有關的，供應鏈仍不太穩定，甚至是缺貨，反而在記憶體、PC，還有驅動IC等組群上，高庫存壓力較大。
不過，半導體業內雜音多、看法各自不一。外資摩根大通最新報告指出，指標公司台積電面臨聯發科、高通和輝達等四大客戶砍單，4台極紫外光（EUV）機台破天荒被關閉，月產能銳減1.5萬片，明（2023）年獲利將衰退8%，是3年來首度獲利下滑。
台積電對此表示，不評論市場傳聞，強調「本公司針對機台設備皆有年度規劃，並依循計畫在不影響正常營運的前提下進行例行維護與升級」。業界人士告訴《經濟日報》，一般情況，晶圓工廠將24小時不停工，EUV是重中之重，不會關閉，本次消息若屬實，茲事體大。
台積電大客戶輝達，利空頻傳股價腰斬
台積電的四大客戶包含聯發科、超微、高通和輝達，他們面對未來營運看法保守，甚至略顯悲觀。其中，圖形處理器（GPU）大廠輝達今年以來，已經至少下跌了53%，除了受到景氣衰退影響，還得面對美國政府恐趨嚴的「售華禁令」。根據《華爾街日報》指出，數年前該公司營運起飛，年營業額成長4倍，一舉躍升為全球市值最高的半導體公司。
但過去一個月內地位動搖，輝達8月發布的財報顯示，營運確實受到庫存成長和需求下滑的沉重打擊，尤其在關鍵遊戲領域，再加上未來可能無法銷售中國某些數據中心晶片，讓情況越來越糟。
報導稱，輝達是費城半導體指數（PHLX）中今年來跌幅最大的股票，跌幅榜上有名的也包含台積電，跌幅約為20%。
業內人士表示，輝達是半導體的上游，目前遇到逆風，但並不表示公司技術、營運出了問題，這些均為短時間波動；再加上，去年受惠疫情的數位化，半導體公司股價飆漲翻倍，當景氣有疑慮，自然回落幅度也會較重，不過就產業面而言，無論輝達，抑或是台積電是技術領先的好企業。
另一方面，摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）告訴《經濟日報》，台積電高雄場擴廠計畫將延後6個月，且會關閉EUV機台（6奈米）的部分原因是早就計畫好的EUV機台升等。最後，他也預估，台積電明年每股純益將下滑8%，終結連3年成長態勢，以美元計算的營收將成長5%，資本支出降到360億美元。
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核稿編輯：翁世航
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人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己
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