抹黑、架空、小圈圈⋯⋯這些「辦公室政治」相關英文該怎麼說？

政治（politics）本來屬於眾人角力，達成共識進行決策的過程。而即便辦公室政治有造成職場不必要內耗的風險，它卻同時有著能提升內部競爭力的正面影響。

因此，當我們選擇刻意、或是全然地避開辦公室政治，這可能會阻礙自己的職場發展，畢竟這等同隔開了自己與上司、同事之間的連結。因此，學習如何「經營」（manage）辦公室政治，才能有效提升自己待人處世的功力，更能為自己的職涯加分。

辦公室政治定義解釋

要如何好好經營辦公室政治，不讓自己引火自焚（backfire）呢？專家建議，可以先從觀察辦公室內的文化，知道公司重視什麼樣的價值開始，並在工作中將這些特質展現出來，同時也可以和老闆、上司共同討論對公司有益的規劃，適時回報進度、成果，表現出個人的成長與價值。

此外和公司內的「戰友」們維持適當的關係也很重要，與同事相處應保持不樹敵，也不過度友好的原則。整體來說，經營辦公室政治就像是在經營自己一個身為專業工作者的品牌、形象，=最重要的是要能懂得適時、彈性地調整策略。

接下來就一起透過以下這部影片來了解更多關於經營辦公室政治的妙招：

影片中一共列舉了六項經營辦公室政治的妙招，其中就包括「觀察技巧」（observation skills）、「目標」（goals）、「同盟夥伴」（allies）、「社交技巧」（social skills）以及「策略」（tact），趕緊把這幾招給學起來！

深入了解辦公室政治

辦公室政治就像宮鬥劇一樣，有高低階級也有派系，常見的類別有以下五種：

元老派：也就是俗稱的「老鳥」（veteran），有經驗、人脈，但部分人的工作熱誠較為低落。

少壯派：組織中的新鮮人、菜鳥（rookie），具有熱誠和改革公司的理想，但行為容易被當作在爭權奪利。

中間派：習慣不表達自身立場，屬於左右逢源的類型。

太上皇：實際掌握權力的人，可能是老闆，或是公司高層等較高階位的人。

愛將：受到老闆、主管重用的員工，這類人往往會得到更多的好處。

辦公室政治常見手段

許多人為了爭取自身與派系的好處，可能會使用一些手段來達成自己的目標，目的是要提升自身利益，或是降低職場對手的聲望與影響力，以下這些為幾個常見的例子：

Smear 抹黑

有些人習慣靠著說壞話、醜化、放大對手的錯誤，來影響對手在上司或是同儕眼中的形象，導致其待遇變差，甚至被孤立。請別小看人際關係對工作的影響，職場上的孤獨感可是會讓人提不起勁、犯錯率提升，工作表現大受影響。

Make a mere figurehead 架空

架空分為「資訊架空」和「權力架空」兩種，目的都是要「邊緣化」公司內的對手。資訊架空指的是藏匿訊息，譬如關鍵的決策資訊或是公司的新走向，不讓對手知情；而權力架空指的是故意讓他人以為對手不是負責某些關鍵工作，誘使對手去做白工，藉此讓對手的權力真空化。

Coterie 搞小圈圈

在校園生活中，搞小圈圈的例子屢見不鮮，而出了社會以後，人和人之間多了金錢上的利益關係， 依照職等、年齡、背景、學歷或目標所區分的分門別派也會變得更加複雜。

以上就是今天的辦公室政治相關介紹，雖然辦公室政治複雜，對身心也有一定程度的消耗，但這依舊是職場裡不得不面對的考驗。希望大家看完這篇文章後，能更掌握自己的職場環境，並能掌握經營辦公室政治的技巧，讓自己的職涯道路一帆風順。

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航