抹黑、架空、小圈圈⋯⋯這些「辦公室政治」相關英文該怎麼說？
我們想讓你知道的是
金庸名作《笑傲江湖》中有句名言：「只要有人的地方，就有江湖」，而我們身處的職場也是如此。由於利益、人事的資源有限，職場中往往會出現各種恩怨（grudge）、衝突（conflict），或是各種明爭暗鬥，這就是所謂的「辦公室政治」（workplace politics）。
政治（politics）本來屬於眾人角力，達成共識進行決策的過程。而即便辦公室政治有造成職場不必要內耗的風險，它卻同時有著能提升內部競爭力的正面影響。
因此，當我們選擇刻意、或是全然地避開辦公室政治，這可能會阻礙自己的職場發展，畢竟這等同隔開了自己與上司、同事之間的連結。因此，學習如何「經營」（manage）辦公室政治，才能有效提升自己待人處世的功力，更能為自己的職涯加分。
辦公室政治定義解釋
要如何好好經營辦公室政治，不讓自己引火自焚（backfire）呢？專家建議，可以先從觀察辦公室內的文化，知道公司重視什麼樣的價值開始，並在工作中將這些特質展現出來，同時也可以和老闆、上司共同討論對公司有益的規劃，適時回報進度、成果，表現出個人的成長與價值。
此外和公司內的「戰友」們維持適當的關係也很重要，與同事相處應保持不樹敵，也不過度友好的原則。整體來說，經營辦公室政治就像是在經營自己一個身為專業工作者的品牌、形象，=最重要的是要能懂得適時、彈性地調整策略。
接下來就一起透過以下這部影片來了解更多關於經營辦公室政治的妙招：
影片中一共列舉了六項經營辦公室政治的妙招，其中就包括「觀察技巧」（observation skills）、「目標」（goals）、「同盟夥伴」（allies）、「社交技巧」（social skills）以及「策略」（tact），趕緊把這幾招給學起來！
深入了解辦公室政治
辦公室政治就像宮鬥劇一樣，有高低階級也有派系，常見的類別有以下五種：
- 元老派：也就是俗稱的「老鳥」（veteran），有經驗、人脈，但部分人的工作熱誠較為低落。
- 少壯派：組織中的新鮮人、菜鳥（rookie），具有熱誠和改革公司的理想，但行為容易被當作在爭權奪利。
- 中間派：習慣不表達自身立場，屬於左右逢源的類型。
- 太上皇：實際掌握權力的人，可能是老闆，或是公司高層等較高階位的人。
- 愛將：受到老闆、主管重用的員工，這類人往往會得到更多的好處。
辦公室政治常見手段
許多人為了爭取自身與派系的好處，可能會使用一些手段來達成自己的目標，目的是要提升自身利益，或是降低職場對手的聲望與影響力，以下這些為幾個常見的例子：
Smear 抹黑
有些人習慣靠著說壞話、醜化、放大對手的錯誤，來影響對手在上司或是同儕眼中的形象，導致其待遇變差，甚至被孤立。請別小看人際關係對工作的影響，職場上的孤獨感可是會讓人提不起勁、犯錯率提升，工作表現大受影響。
Make a mere figurehead 架空
架空分為「資訊架空」和「權力架空」兩種，目的都是要「邊緣化」公司內的對手。資訊架空指的是藏匿訊息，譬如關鍵的決策資訊或是公司的新走向，不讓對手知情；而權力架空指的是故意讓他人以為對手不是負責某些關鍵工作，誘使對手去做白工，藉此讓對手的權力真空化。
Coterie 搞小圈圈
在校園生活中，搞小圈圈的例子屢見不鮮，而出了社會以後，人和人之間多了金錢上的利益關係， 依照職等、年齡、背景、學歷或目標所區分的分門別派也會變得更加複雜。
以上就是今天的辦公室政治相關介紹，雖然辦公室政治複雜，對身心也有一定程度的消耗，但這依舊是職場裡不得不面對的考驗。希望大家看完這篇文章後，能更掌握自己的職場環境，並能掌握經營辦公室政治的技巧，讓自己的職涯道路一帆風順。
本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。