【書評】《獨裁者的廚師》：抓住獨裁者的胃，何嘗不是一種「平庸之惡」？
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獨裁者的仁慈、慷慨之下，還有另外更為本質的一面：冷漠、可怕。幾乎沒有一名廚師能與獨裁者主人善始善終。
「抓住獨裁者的胃，抓不住獨裁者的心。」
——維特多・沙博爾夫斯基（Witold Szabłowski），《獨裁者的廚師》
如此仁慈、如此慷慨的獨裁者
被譽為「波蘭最會說故事的報道文學作家」的維特多・沙博爾夫斯基，耗費四年時間，橫跨四大洲，訪問海珊、阿敏、波布、霍查和卡斯楚五名獨裁者生前的御用廚師，寫出《獨裁者的廚師》一書。
獨裁者的廚房、獨裁者的飲食、獨裁者的腸胃，與獨裁者的頭腦和心靈以及國家政策息息相關，從廚師的眼睛和經歷中，可以看到二十世紀「進化了的獨裁者」權力運作的秘訣，以及他們奴役人民、他們本人也被權力異化的經過。
食物本無善惡，也無階級性，獨裁者的廚房卻無法擺脫權力鬥爭的陰影。一人得道，雞犬升天，而樹倒必然猢猻散，一旦獨裁政權覆滅，獨裁者身首異處，獨裁者的廚師也會如同「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」，又如「白頭宮女在，閒話說玄宗。」
在大廚阿里眼中，伊拉克獨裁者海珊是個仁慈、慷慨的好人，儘管偶爾對飯菜不滿意、訓斥廚師並以浪費食材的罪名扣工錢，但大部分時候都會在信封中準備額外的小費賞賜廚師。
廚師和總統府所有工作人員，每年都會收到兩套義大利裁縫師特別製作的全套新衣及廚師職業裝。每年都有一名裁縫從義大利遠道來皇宮，為大家量身，然後回去製衣，再空運來。海珊每年都會為阿里買一輛新車，每年的款式都不一樣。每年固定的某一天，行政人員就會拿走他們原來的鑰匙，然後把新車鑰匙交給他們。
出乎一般人意料的是，阿里發現，海珊除了信任家鄉提特里克的老鄉之外，還信任基督徒，廚房裡除了他是伊斯蘭教徒之外，全都是來自庫德自治區的基督徒——即便是在海珊使用化學武器大肆屠殺庫德人之後，這種格局也沒有改變。
阿里對總統府和政府裡身居高位的提特里克人全都沒有好感，卻認為在那一整個宗族裡，「只有海珊是好人，真不知道他是怎樣在那樣的環境裡長大。」這個判斷是本末倒置——如果沒有海珊這樣的暴君，又怎麼可能有那麼多提特里克的流氓青雲直上？如果海珊本人是好人，又怎會縱容壞透了的屬下行兇作惡？包括海珊的長子烏代——多年後，阿里談起烏代來仍然心有餘悸：「烏代每次見我，那眼神好像都在說：若不是他父親護著我們，他會把我們所有人都殺了。」
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原廠認證中古車如何異軍突起成首選？針對三大痛點迎頭痛擊是關鍵
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疫情、缺工缺料、貨運塞港、戰爭影響等因素，讓全球新車交期飽受影響，加上後疫情時代，通貨膨脹嚴重，許多有車輛使用需求的消費者轉而選擇中古車。但面對始終存在著「一車、一況、一價」的中古車市場，潛在危機與隱藏風險讓許多消費者望之卻步，該如何選擇高效率且值得信賴的方式？
縱使當前中古車商已逐步邁向聯盟化、認證制度，但良莠不齊的狀況始終存在，中古車交易糾紛新聞時有耳聞，在媒體報導中，仍可常看見像是買到的車況與中古車商所提供的資訊存在巨大差異、車輛行駛里程經過「巧手調整」、嚴重甚至有買到AB車而刑責上身的問題。正因中古車狀況的不夠透明，讓消費者很難於中古車買賣過程中完全信任賣方，也無法放心購買，就連部分自認資深懂車人也曾有陰溝裡翻船的狀況。簡而言之，難以信任、無法放心、資訊不透明的三大痛點，在在讓消費者對於中古車購買望之卻步。
中古車的購買需求持續存在，但近來可以發現購買趨勢逐漸朝向「原廠」路線靠攏，主因就出在各汽車品牌以自家「商譽」為擔保的原廠認證中古車一一成立。以成立相當悠久的奧迪嚴選中古車而例，完全瞄準上述三大痛點的核心價值就是其可成為同業標竿、獲得消費者青睞的原因。
奧迪嚴選原廠中古車優勢一：信任
敢於品牌名後掛上「嚴選」，就是因為奧迪所提供的中古車輛，不僅皆有完整原廠服務記錄可供查詢，且經過了110項原廠標準的詳盡車況檢查，這兩點的資訊先建立消費者對於車輛來源的信任度後，在整體的銷售過程中，第一線的銷售人員也以客戶的需求推薦適合車款，舉凡是車型、顏色、配備甚至預算等都可層層篩選，而非像傳統中古車商以「清庫存」為第一銷售目標；再加上等同於新車銷售同樣等級的專業流程與產品知識，當客戶確認購買後，也會依照客戶的財務狀況提供客製化的方案；入手後也享有奧迪原廠標準售後服務流程與保固內容。在每個階段中，皆以原廠標準流程作為基礎，以信任作為買賣雙方溝通與往來的基石。
奧迪嚴選原廠中古車優勢二：安心
取得信任後，更要進一步超越顧客期待，為顧客達成安心的購買流程。因此奧迪嚴選中古車所銷售的車輛，除了保證無重大事故或泡水情事發生，更以原廠標準檢修與整備，範圍包含維修保養紀錄、外觀、內裝、動力系統、電子系統、底盤、配件等面向。此外，每一輛奧迪嚴選中古車在交車後至少享有一年不限里程原廠保固，保固期內無須擔心預期以外的維修費用，不僅可讓客戶買得安心，更可駕得開心。
奧迪嚴選原廠中古車優勢三：透明
選擇中古車的多數買家，無疑希望詳盡了解購車時的價格、後續的養車成本，簡言之就是要把一切買車、用車資訊透明化，因此奧迪嚴選中古車首先針對車輛資訊透明化可以減少後續養車潛在成本以外，車價也保證透明，並提供彈性付款方式，盡可能減輕車主的購車負擔。就算真的車輛出問題，也可享有保固維修服務與代步車使用，當然，24小時的Audi服務專線與全天候的道路救援服務等也可提供車主零時差的專業協助，幾乎等同於新車服務流程的保證，一切完全透明毫無隱藏與保留。
奧迪嚴選中古車作樣板，讓鍾愛即刻成真、更顯從容餘裕
以信任、安心、透明作為三大基石，有效擊退過往消費者購買中古車心中所擔心的痛點，不僅讓奧迪嚴選中古車成為當前中古車買賣最受歡迎的途徑，更是中古車買賣的最佳樣板。當購買中古車不再需要擔心信任、安心與透明問題，民眾就可以用相較新車更輕鬆的門檻，擁有過往無法企及的夢想車款，讓鍾愛不僅可以即刻成真，還比原先想像的更從容餘裕。