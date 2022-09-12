從泰國史詩《拉瑪堅》，認識各種「天神之子」、「羅剎」與「夜叉」
我們想讓你知道的是
在《拉瑪堅》所形塑的世界中，人類居住的城市以阿瑜陀耶為代表，羅摩是人類世界中最偉大的國王，而夜叉與羅剎居住的地方以蘭卡島為主，托薩甘家族則是最重要的統治者家族，夜叉與羅剎喜歡騷擾人類世界破壞和平，因此人類需要仰賴天神化身的統治者或神之子的力量才能維護和平。
在整部泰國史詩《拉瑪堅》故事當中（《拉瑪堅》又是從印度史詩《羅摩衍那》改編而來的），除了之前文章提到的主角陣營、反派陣營、以及「魯士」以外，「天神」與「夜叉」也是重要的角色，許多重要的劇情也因為這兩者而順利進行，本文將依據角色特性分別介紹他們在《拉瑪堅》故事中所扮演的角色。
在《拉瑪堅》的故事中，濕婆神為了幫助轉世到人間的毗濕奴，因此安排許多神之子降臨人間，當中最重要三位神之子分別是：
因陀羅之子：帕利（兄）
太陽神之子：素克利（弟）
風神之子：哈奴曼（姪子）
關於因陀羅及太陽神之子的誕生，與帕魯士寇東息息相關，可閱讀前文 從泰國史詩《拉瑪堅》，認識國王、天神及阿修羅都敬畏的仙人「魯士」。
因陀羅之子帕利及太陽神之子素克利
身為神之子的帕利與素克利在《拉瑪堅》故事中是同母異父的兄弟，在他們被帕魯士寇東變成猴子之後，他們也展開短暫的冒險之旅。在某處的森林中，有一位「金咖猴王（คิงคา）」統治當地並保護猴族們不受強敵的侵擾，其中最大的對手就是兇猛的「黑象牙王（พญาช้างงาดำ）」，而猴族們在強大的金咖猴王帶領之下成功驅趕黑象牙王，幾年過後黑象牙王又再度來襲，但此時的金咖猴王年事已高，最終被黑象牙王擊敗，此時帕利與素克利剛好路過，不忍見到猴族們被欺負便出面相助將黑象牙王擊敗，兩人便成為猴族們的新統治者。
在天界的因陀羅與太陽神得知自己的兒子在外流浪，便請「衛素干神（พระเวสสุกรรม）」（中文翻譯：毘首羯磨，在印度神話當中是神器與城池建造之神），在帕利與素克利居住的地方建造一座城池，不知情的帕利與素克利在皇宮當中醒來相當震驚於是走出戶外查看，而因陀羅與太陽神便現身告知，兩人因為英勇的表現而獲得獎勵，而這座城就稱為「啟晴城」。
帕利與素克利兩人不僅幫助猴族，還曾經因為幫忙濕婆神解決須彌山傾斜事件而獲得濕婆神的獲賜，帕利獲得兩大神器及濕婆神的祝福使其不管與誰戰鬥，敵人的力量都會逐漸消失，而這也是為何托薩甘在還沒有修煉心臟外移之術之前，永遠被帕利屌打的原因。
而素克利則獲賜裝著「星之女神（นางดารา）」的寶盒一個。此時毗濕奴便向濕婆神提到，不應該讓帕利順便帶回去，假設帕利有私心那結局將會更加不好，而帕利為了證明自己能託付此事，便向毗濕奴發誓，若自己沒有順利完成託付，自己將死在毗濕奴之箭下，聽到帕利發誓後濕婆神便同意將素克利的賞賜託付給帕利。
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。