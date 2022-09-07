2022電視金鐘獎入圍名單：《茶金》16項大獎領銜、陳亞蘭入圍男主角成熱議，評審團主席：遺珠真的太多了

第57屆電視金鐘獎今（7）日公布入圍名單，由文化部政務次長李靜慧與揭獎嘉賓廖科溢、薛仕凌、小薰、徐譽庭、林美秀，以及本屆評審委員會主任委員陳慧玲、特別獎項評審委員會主任委員許效舜，共同揭曉本年度電視金鐘獎入圍名單及特別獎項得主。

根據文化部表示，今（2022）年電視金鐘獎計有140家業者、1976件作品報名參賽，本年度評審委員會主任委員陳慧玲與評審團歷時3個月評審及討論，於1976件參賽作品中評審出244件入圍作品，角逐48個獎項。「特別獎項」則另組評審委員會，並由許效舜擔任主任委員，並公布今年度由陳君天、張宗榮獲特別貢獻獎。

Photo Credit: 文化部提供 廖科溢（左起）、小薰、薛仕凌、評審委員會主任委員陳慧玲、文化部政務次長李靜慧、特別獎項評審委員會主任委員許效舜、徐譽庭、林美秀合影

2022電視金鐘獎入圍亮點

在入圍階段的大贏家，當數入圍16項大獎的《茶金》，其次是《俗女養成記2》的15項，而《斯卡羅》以及《華燈初上》分別以13項和11項入圍緊追在後；而迷你劇集部分，則是《良辰吉時》13項成為大贏家。

《茶金》的16項大獎入圍，成為電視金鐘獎入圍最多的戲劇節目，幾乎將技術獎項全包入圍，順利締造紀錄。而其中備受矚目的入圍者包含温昇豪、郭子乾將在最佳男主角項目共同廝殺，李杏與薛仕凌則分別入圍女配角以及男配角獎，而導演林君陽也毫無意外地將和連奕琦、蔡銀娟、莊絢維、陳冠仲、嚴藝文、陳長綸等人角逐最佳導演獎。

不過，《茶金》女主角，曾以《一把青》獲得最佳新人的連俞涵卻無緣入圍本屆影后，讓喜愛《茶金》的劇迷大感不捨，也是本屆的一大遺珠。

Photo Credit: 公視提供 《茶金》劇照

而在最佳女主角項目，《華燈初上》雙姝林心如、楊謹華也將同台競技，謝盈萱個人則是有兩部作品入圍，包含《四樓的天堂》與《俗女養成記2》，一個人就佔據兩個入圍名額，成為本屆另一亮點。

謝盈萱就表示：「謝謝長綸導演和藝文導演！謝謝俗女的所有演員們，老師們，學長姐們，所有幕前幕後夥伴們。我的運氣真的很好，能夠遇見這個美好的團隊。特別感謝兩位導演與攝影師們和燈光師，在拍攝現場不斷嘗試我每個表演的可能，也盡全力拍出我每個好看的角度（這真的很不容易，畢竟我死角很多），謝謝收音師，在我過高跟過低的音場裡找出和諧的聲音。還有幕後剪輯的夥伴們，感謝大家共同創作出的陳嘉玲，這是所有人共同完成的角色。謝謝藍葦華，你真是一位可敬可佩的對手，能夠跟你合作是我很大的榮幸。」

而對於《俗女養成記2》入圍15項大獎的亮眼成績，導演嚴藝文也表示：「謝謝長綸導演的陪伴和包容，過程中一切苦的甜的，種種滋味我們最知道。」另一名導演陳長綸則說：「就是很謝謝、很謝謝，當時戲裡戲外，開拍前後到播映宣傳時，好多人盡心盡力協助，這齣戲的參與者好優秀、好專業。」

Photo Credit: 華視、CATCHPLAY提供 《俗女養成記2》劇照

此外，攤開本屆入圍名單，一大亮點當數陳亞蘭憑藉《嘉慶君遊臺灣》成為台灣金鐘史上首位入圍最佳男主角的女演員，將與郭子乾、温昇豪、楊祐寧、朱軒洋、查馬克法拉屋樂等人共同角逐帝位。

對於陳亞蘭的紀錄，評審委員會主任委員陳慧玲認為，陳亞蘭在這部歌仔戲電視劇從年輕演到老，一路走來傳承了傳統戲曲，陳亞蘭飾演的少年就像真的少年，非常具有說服力，因此才開先例。

Photo Credit: 中央社 陳亞蘭為歌仔戲電視劇《嘉慶君遊臺灣》宣傳造勢

再來，本屆金鐘獎也不乏逝世演員角逐最後一座金鐘，包含憑藉《斯卡羅》「卓杞篤」一角入圍最佳男主角獎查馬克法拉屋樂，以《降河洄游》入圍迷你劇集（電視電影）男主角獎的吳朋奉，兩人此次的入圍，也再度引起各界追思。

Photo Credit: 公視提供 查馬克法拉屋樂

Photo Credit: 中央社 吳朋奉曾以《第一響槍》獲得金鐘迷你劇／電視電影獎最佳男主角

最後，評審委員會主任委員陳慧玲也坦言，今年的遺珠非常多，包含《四樓的天堂》黃秋生、《俗女養成記2》天心、《火神的眼淚》林柏宏、《逆局》的周渝民等人，而每個項討論都很激烈，3個月的時間才評出入圍，逾10個獎項入圍名額超過最初設定的5名限制。

陳慧玲也表示：「今年真的太擠了，非常多精彩的作品和人選。」而這也代表因為台灣影視品質越來越好，無論是技術或是編導演等環節，無論入圍與否，都非常值得慶祝。

電視金鐘獎從獎項、頒獎典禮的5大革新

由於近年網路串流平台崛起，帶動戲劇、節目的品質及規模，台劇、台綜的爆發有目共睹，數量以及專業影視工作者也逐漸擴大攀升，劇組的分工也更加繁鎖、細緻，使得各界興起討論，提倡電視金鐘獎需要更細緻的分工獎項，以此肯定、榮耀優秀辛苦的從業人員。

此外，電視金鐘獎往年是「戲劇類」、「節目類」獎項合頒，此舉也長年為人詬病。主因是戲劇以及節目在性質以及專業性都不盡相同，合頒顯得不夠尊重也不合時宜；也由於非常多獎項需要頒發，合頒就容易讓典禮顯得冗長、無聊，連帶使得觀眾討論度低落，因此，近年各界也不斷討論分別舉行「戲劇類」、「節目類」兩大類的頒獎典禮。

根據文化部指出，首先是「連續劇及迷你劇集」獎項方面，因應分工的多樣性，今年增設「造型設計獎」、「視覺特效獎」、「戲劇配樂獎」及「主題歌曲獎」四大獎項。

第二項改動則是將電視金鐘獎頒獎典禮，確立分為「節目類」及「戲劇類」二場次頒獎，讓典禮時間運用更有彈性，不因獎項過多而限縮典禮企製發揮空間，以及得獎者致詞時間，進而更榮耀入圍者及獲獎者。

此改革是參考美國艾美獎多場次的頒獎概念，而「節目類」將頒發綜藝節目、益智及實境節目等21項獎項；「戲劇類」則頒發戲劇節目、迷你劇集及電視電影等27項獎項。