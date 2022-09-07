2022電視金鐘獎入圍名單：《茶金》16項大獎領銜、陳亞蘭入圍男主角成熱議，評審團主席：遺珠真的太多了
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根據文化部表示，今（2022）年電視金鐘獎計有140家業者、1976件作品報名參賽，本年度評審委員會主任委員陳慧玲與評審團歷時3個月評審及討論，評審出244件入圍作品。
第57屆電視金鐘獎今（7）日公布入圍名單，由文化部政務次長李靜慧與揭獎嘉賓廖科溢、薛仕凌、小薰、徐譽庭、林美秀，以及本屆評審委員會主任委員陳慧玲、特別獎項評審委員會主任委員許效舜，共同揭曉本年度電視金鐘獎入圍名單及特別獎項得主。
根據文化部表示，今（2022）年電視金鐘獎計有140家業者、1976件作品報名參賽，本年度評審委員會主任委員陳慧玲與評審團歷時3個月評審及討論，於1976件參賽作品中評審出244件入圍作品，角逐48個獎項。「特別獎項」則另組評審委員會，並由許效舜擔任主任委員，並公布今年度由陳君天、張宗榮獲特別貢獻獎。
2022電視金鐘獎入圍亮點
在入圍階段的大贏家，當數入圍16項大獎的《茶金》，其次是《俗女養成記2》的15項，而《斯卡羅》以及《華燈初上》分別以13項和11項入圍緊追在後；而迷你劇集部分，則是《良辰吉時》13項成為大贏家。
《茶金》的16項大獎入圍，成為電視金鐘獎入圍最多的戲劇節目，幾乎將技術獎項全包入圍，順利締造紀錄。而其中備受矚目的入圍者包含温昇豪、郭子乾將在最佳男主角項目共同廝殺，李杏與薛仕凌則分別入圍女配角以及男配角獎，而導演林君陽也毫無意外地將和連奕琦、蔡銀娟、莊絢維、陳冠仲、嚴藝文、陳長綸等人角逐最佳導演獎。
不過，《茶金》女主角，曾以《一把青》獲得最佳新人的連俞涵卻無緣入圍本屆影后，讓喜愛《茶金》的劇迷大感不捨，也是本屆的一大遺珠。
而在最佳女主角項目，《華燈初上》雙姝林心如、楊謹華也將同台競技，謝盈萱個人則是有兩部作品入圍，包含《四樓的天堂》與《俗女養成記2》，一個人就佔據兩個入圍名額，成為本屆另一亮點。
謝盈萱就表示：「謝謝長綸導演和藝文導演！謝謝俗女的所有演員們，老師們，學長姐們，所有幕前幕後夥伴們。我的運氣真的很好，能夠遇見這個美好的團隊。特別感謝兩位導演與攝影師們和燈光師，在拍攝現場不斷嘗試我每個表演的可能，也盡全力拍出我每個好看的角度（這真的很不容易，畢竟我死角很多），謝謝收音師，在我過高跟過低的音場裡找出和諧的聲音。還有幕後剪輯的夥伴們，感謝大家共同創作出的陳嘉玲，這是所有人共同完成的角色。謝謝藍葦華，你真是一位可敬可佩的對手，能夠跟你合作是我很大的榮幸。」
而對於《俗女養成記2》入圍15項大獎的亮眼成績，導演嚴藝文也表示：「謝謝長綸導演的陪伴和包容，過程中一切苦的甜的，種種滋味我們最知道。」另一名導演陳長綸則說：「就是很謝謝、很謝謝，當時戲裡戲外，開拍前後到播映宣傳時，好多人盡心盡力協助，這齣戲的參與者好優秀、好專業。」
此外，攤開本屆入圍名單，一大亮點當數陳亞蘭憑藉《嘉慶君遊臺灣》成為台灣金鐘史上首位入圍最佳男主角的女演員，將與郭子乾、温昇豪、楊祐寧、朱軒洋、查馬克法拉屋樂等人共同角逐帝位。
對於陳亞蘭的紀錄，評審委員會主任委員陳慧玲認為，陳亞蘭在這部歌仔戲電視劇從年輕演到老，一路走來傳承了傳統戲曲，陳亞蘭飾演的少年就像真的少年，非常具有說服力，因此才開先例。
再來，本屆金鐘獎也不乏逝世演員角逐最後一座金鐘，包含憑藉《斯卡羅》「卓杞篤」一角入圍最佳男主角獎查馬克法拉屋樂，以《降河洄游》入圍迷你劇集（電視電影）男主角獎的吳朋奉，兩人此次的入圍，也再度引起各界追思。
最後，評審委員會主任委員陳慧玲也坦言，今年的遺珠非常多，包含《四樓的天堂》黃秋生、《俗女養成記2》天心、《火神的眼淚》林柏宏、《逆局》的周渝民等人，而每個項討論都很激烈，3個月的時間才評出入圍，逾10個獎項入圍名額超過最初設定的5名限制。
陳慧玲也表示：「今年真的太擠了，非常多精彩的作品和人選。」而這也代表因為台灣影視品質越來越好，無論是技術或是編導演等環節，無論入圍與否，都非常值得慶祝。
電視金鐘獎從獎項、頒獎典禮的5大革新
由於近年網路串流平台崛起，帶動戲劇、節目的品質及規模，台劇、台綜的爆發有目共睹，數量以及專業影視工作者也逐漸擴大攀升，劇組的分工也更加繁鎖、細緻，使得各界興起討論，提倡電視金鐘獎需要更細緻的分工獎項，以此肯定、榮耀優秀辛苦的從業人員。
此外，電視金鐘獎往年是「戲劇類」、「節目類」獎項合頒，此舉也長年為人詬病。主因是戲劇以及節目在性質以及專業性都不盡相同，合頒顯得不夠尊重也不合時宜；也由於非常多獎項需要頒發，合頒就容易讓典禮顯得冗長、無聊，連帶使得觀眾討論度低落，因此，近年各界也不斷討論分別舉行「戲劇類」、「節目類」兩大類的頒獎典禮。
根據文化部指出，首先是「連續劇及迷你劇集」獎項方面，因應分工的多樣性，今年增設「造型設計獎」、「視覺特效獎」、「戲劇配樂獎」及「主題歌曲獎」四大獎項。
第二項改動則是將電視金鐘獎頒獎典禮，確立分為「節目類」及「戲劇類」二場次頒獎，讓典禮時間運用更有彈性，不因獎項過多而限縮典禮企製發揮空間，以及得獎者致詞時間，進而更榮耀入圍者及獲獎者。
此改革是參考美國艾美獎多場次的頒獎概念，而「節目類」將頒發綜藝節目、益智及實境節目等21項獎項；「戲劇類」則頒發戲劇節目、迷你劇集及電視電影等27項獎項。
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
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臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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