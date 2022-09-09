台灣海鮮，何止奢侈：盤點基隆崁仔頂一年四季海風野味，饕客必看全攻略
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台灣藝人楊丞琳2019年與中國歌手李榮浩結婚，事業重心轉往中國發展，近日她參加中國綜藝節目表示「我在台北長大，但是我是廣東人」，並聲稱：「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮」，因為早期家中經濟壓力大，吃海鮮在台灣「是奢侈的」，引發熱議。《財訊》661期曾報導，基隆漁港擁有北台灣最大的近海漁場及批發魚市，一年四季的海產，經由歷來族群的烹飪料理，端出多樣豐盛的海鮮美食小吃。以下為採訪報導。
文：曹銘宗
台灣周邊的洋流，帶來源源不絕的海洋生物資源，主要是北赤道洋流從菲律賓北上的「黑潮」，其主流經台灣東部、東北部海域往琉球、日本，其支流沿台灣南部海岸北上，為北台灣海域帶來太平洋魚種。
台灣夏季吹西南季風，南海暖流從台灣海峽北上，為北台灣海域帶來印度洋魚種。台灣冬季吹東北季風，北方大陸沿岸寒流從海峽南下，為北台灣海域帶來黃海、東海魚種。
基隆位在台灣北海岸的中間，擁有沿岸及近海漁業資源，包括沿岸的八斗子、和平島、外木山，外海的基隆嶼，以及更遠的北方三島：花瓶嶼、棉花嶼、彭佳嶼等海域，形成富饒的漁場。
崁仔頂魚市——現流鮮貨搶手，暗夜燈如晝
基隆港附近的「崁仔頂魚市」，不但是北部最大的批發魚市，其水產種類也是全台最多，從凌晨到清晨，湧進眾多魚販前來採購，其中有海鮮餐廳、日本料理的廚師，希望買到最新鮮的「現流仔」漁獲。
基隆海產攤店、海鮮餐廳的進貨，除了來自崁仔頂魚市，有的還有自家漁船剛捕撈上岸的活海產。此外，基隆有不少海釣客及海釣船，也提供了保證新鮮的貨源。基隆的諸多海產，雖然有不少種類全年皆可捕獲，現在也有優良的冷凍保鮮技術，但依其盛產、味美時期，仍可列出約略春夏秋冬的季節海鮮。
春之鮮物——胭脂蝦身價最高，象魚有典故
- 胭脂蝦
基隆三大海蝦：明蝦、劍蝦、胭脂蝦，胭脂蝦是北方三島的深海長鬚蝦，以豔紅如胭脂（口紅）得名，4月至8月盛產，其味鮮甜，可生食或燒烤，蝦頭可煮味噌湯或海鮮濃湯，為海鮮餐廳、日本料理店的高級食材。
基隆崁仔頂魚市、仁愛市場有專門的現剝蝦仁攤店，其中以胭脂蝦仁價格最高，用來烘蛋、炒飯、包水餃，多樣式料理可提高身價。
- 飛魚卵
飛魚（台語稱飛烏）是台灣東海岸黑潮帶的主要魚種之一，5月至9月在基隆外海產卵，漁民把草席鋪在海面讓卵附著，漁業署規定每年採集期間為5月15日至7月31日，總容許漁獲量為350公噸。
新鮮飛魚卵可做醃漬飛魚卵、炒飛魚卵、飛魚卵炒飯，或加工稱之「黃金卵」作為壽司材料。此外「飛魚卵泡菜」（雞籠食品）、「蔗燻黑豬肉飛魚卵香腸」（博勝行）是基隆的海味伴手禮。
- 象魚
象魚是基隆沿岸及港內最常見的魚種，以春夏最多，此魚雖小但煮薑絲湯有略帶苦味的鮮美，有些海鮮攤店會賣象魚湯。此魚頗受釣客青睞，但要小心魚鰭硬棘尖銳有毒，被刺到會紅腫疼痛。
象魚以海藻為食，在魚肚內發酵產生異味，故稱「臭肚魚」。在香港稱之「泥鯭」，「泥鯭粥」是很受歡迎的美食。
象魚身扁，基隆的象魚又小，為何以象為名？象魚在清《澎湖方志》稱之「象耳」，可能因早年沒有海洋汙染也未過度捕撈，此魚最大體長可長到四十公分，在水中游動確實很像象的耳朵。
象耳為何在基隆變成象魚？從漳泉音來看，澎湖的泉州音「耳」（hī），與基隆的漳州音「魚」（hī）諧音，故象耳被誤寫象魚。
夏之旬味——鎖管有族譜，小卷透抽一家親
- 鎖管
基隆及鄰近新北瑞芳在夏秋盛產鎖管（小卷、中卷、透抽），基隆自2005年起舉行「基隆鎖管季」至今，海鮮攤店及餐廳長年供應燙、炒、三杯等鎖管料理，透抽水餃、小卷米粉湯也都很受歡迎。
基隆流籠頭著名的沙茶咖哩料理，其中有一道以「透抽一夜干」為食材，堪稱獨特的基隆味。
鎖管指鎖管科鎖管屬，以形似古鎖得名。清《台灣方志》記載：「鎖管，身直而圓，狀如鎖管，首有小骨插入管中如鎖。」
「小卷」應寫成「小管」（台語音sió-kńg），正字則是「鎖管」（台語音só-kńg），其幼體稱小卷，亞成體稱中卷，成體稱透抽。
- 白帶
基隆海域的白帶，一般相對較小，但肉質鮮美，可煎、炸、烤，平價的白帶米粉湯很受歡迎。白帶銀色的魚皮，曾被誤以為是鉛，其實是油質形成的細鱗，食用無妨。
白帶屬趨光性海產（其他還有鎖管、四破、竹筴魚、鯖魚等）， 加上大嘴利牙又貪吃，夜釣很容易上鉤，在基隆海域的盛產期是7月至10月，此時沒有東北季風，故成為休閒海釣的重要魚種。
- 黑鯛
黑鯛是基隆海岸全年都有的高級魚種，以夏及秋初最為美味，成為很多釣客的最愛，2007年經網路投票當選基隆「市魚」。
「黑鯛」是日文漢字，台語一般寫成「烏格」，其正字是「烏頰」。清《台灣方志》指此魚很像嘉鱲，「其頰烏，故名」，即以黑臉頰得名。
泉州音「頰」（khih）與「格」（keh）諧音，所以「烏頰」誤寫成「烏格」。漳州音的「頰」（koeh）與「鱠」（kòe）諧音，所以「烏頰」在基隆也誤寫成「烏鱠」。
秋之肥美——海鰻料理人氣王，紅甘是亮點
- 海鰻
台灣的鰻魚可分成溪鰻（鱸鰻、白鰻）、海鰻，基隆的海鰻以最大的「虎鰻」（灰海鰻）最受歡迎，在夏末及秋季最為美味。
海鰻順著紋理切成長條，先醃紅糟再裹番薯粉炸，稱之「紅糟鰻糋」（炸的台語「糋」，音tsìnn），基隆的海鮮餐廳大都有這道菜，有的還花工夫先去除魚刺（五郎海鮮）。以炸紅糟鰻做的「紅糟鰻羹」，則是基隆廟口（圳記）、崁仔頂的人氣小吃。
此外，以海鰻（或加鯊魚）打魚漿可做魚餃（三記魚餃）、天婦羅（基隆廟口）、福州魚丸（信義市場）。
- 煙仔虎
基隆煙仔虎在秋末到春最為肥美，有些攤店稱之「小鮪魚」，可做生魚片，或乾煎、紅燒、煮湯，平價而美味，頗受歡迎。
鯖、鰹、鰆、鮪同屬鯖科，煙仔虎中文名「東方齒鰆」，近年已獲准可製作並掛名「鮪魚罐頭」。台語名「煙仔虎」源自外形很像的「煙仔」（正鰹），以其有尖牙為「虎」名之由來。
- 紅甘
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
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受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。