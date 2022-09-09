台灣海鮮，何止奢侈：盤點基隆崁仔頂一年四季海風野味，饕客必看全攻略

文：曹銘宗

台灣周邊的洋流，帶來源源不絕的海洋生物資源，主要是北赤道洋流從菲律賓北上的「黑潮」，其主流經台灣東部、東北部海域往琉球、日本，其支流沿台灣南部海岸北上，為北台灣海域帶來太平洋魚種。

台灣夏季吹西南季風，南海暖流從台灣海峽北上，為北台灣海域帶來印度洋魚種。台灣冬季吹東北季風，北方大陸沿岸寒流從海峽南下，為北台灣海域帶來黃海、東海魚種。

基隆位在台灣北海岸的中間，擁有沿岸及近海漁業資源，包括沿岸的八斗子、和平島、外木山，外海的基隆嶼，以及更遠的北方三島：花瓶嶼、棉花嶼、彭佳嶼等海域，形成富饒的漁場。

崁仔頂魚市——現流鮮貨搶手，暗夜燈如晝

基隆港附近的「崁仔頂魚市」，不但是北部最大的批發魚市，其水產種類也是全台最多，從凌晨到清晨，湧進眾多魚販前來採購，其中有海鮮餐廳、日本料理的廚師，希望買到最新鮮的「現流仔」漁獲。

基隆海產攤店、海鮮餐廳的進貨，除了來自崁仔頂魚市，有的還有自家漁船剛捕撈上岸的活海產。此外，基隆有不少海釣客及海釣船，也提供了保證新鮮的貨源。基隆的諸多海產，雖然有不少種類全年皆可捕獲，現在也有優良的冷凍保鮮技術，但依其盛產、味美時期，仍可列出約略春夏秋冬的季節海鮮。

春之鮮物——胭脂蝦身價最高，象魚有典故

胭脂蝦

基隆三大海蝦：明蝦、劍蝦、胭脂蝦，胭脂蝦是北方三島的深海長鬚蝦，以豔紅如胭脂（口紅）得名，4月至8月盛產，其味鮮甜，可生食或燒烤，蝦頭可煮味噌湯或海鮮濃湯，為海鮮餐廳、日本料理店的高級食材。

Photo Credit: 曹銘宗 胭脂蝦色豔紅味鮮甜，為基隆海鮮餐廳的高級食材

基隆崁仔頂魚市、仁愛市場有專門的現剝蝦仁攤店，其中以胭脂蝦仁價格最高，用來烘蛋、炒飯、包水餃，多樣式料理可提高身價。

飛魚卵

飛魚（台語稱飛烏）是台灣東海岸黑潮帶的主要魚種之一，5月至9月在基隆外海產卵，漁民把草席鋪在海面讓卵附著，漁業署規定每年採集期間為5月15日至7月31日，總容許漁獲量為350公噸。

新鮮飛魚卵可做醃漬飛魚卵、炒飛魚卵、飛魚卵炒飯，或加工稱之「黃金卵」作為壽司材料。此外「飛魚卵泡菜」（雞籠食品）、「蔗燻黑豬肉飛魚卵香腸」（博勝行）是基隆的海味伴手禮。

象魚

象魚是基隆沿岸及港內最常見的魚種，以春夏最多，此魚雖小但煮薑絲湯有略帶苦味的鮮美，有些海鮮攤店會賣象魚湯。此魚頗受釣客青睞，但要小心魚鰭硬棘尖銳有毒，被刺到會紅腫疼痛。

Photo Credit: 曹銘宗 象魚是基隆沿岸釣客最常釣到的魚，體形雖小但煮湯非常鮮美

象魚以海藻為食，在魚肚內發酵產生異味，故稱「臭肚魚」。在香港稱之「泥鯭」，「泥鯭粥」是很受歡迎的美食。

象魚身扁，基隆的象魚又小，為何以象為名？象魚在清《澎湖方志》稱之「象耳」，可能因早年沒有海洋汙染也未過度捕撈，此魚最大體長可長到四十公分，在水中游動確實很像象的耳朵。

象耳為何在基隆變成象魚？從漳泉音來看，澎湖的泉州音「耳」（hī），與基隆的漳州音「魚」（hī）諧音，故象耳被誤寫象魚。

夏之旬味——鎖管有族譜，小卷透抽一家親

鎖管

基隆及鄰近新北瑞芳在夏秋盛產鎖管（小卷、中卷、透抽），基隆自2005年起舉行「基隆鎖管季」至今，海鮮攤店及餐廳長年供應燙、炒、三杯等鎖管料理，透抽水餃、小卷米粉湯也都很受歡迎。

基隆流籠頭著名的沙茶咖哩料理，其中有一道以「透抽一夜干」為食材，堪稱獨特的基隆味。

Photo Credit: 曹銘宗 鎖管有趨光性，為基隆燈火漁業的大宗漁獲，新鮮小卷燙熟即食最為美味

鎖管指鎖管科鎖管屬，以形似古鎖得名。清《台灣方志》記載：「鎖管，身直而圓，狀如鎖管，首有小骨插入管中如鎖。」

「小卷」應寫成「小管」（台語音sió-kńg），正字則是「鎖管」（台語音só-kńg），其幼體稱小卷，亞成體稱中卷，成體稱透抽。

白帶

基隆海域的白帶，一般相對較小，但肉質鮮美，可煎、炸、烤，平價的白帶米粉湯很受歡迎。白帶銀色的魚皮，曾被誤以為是鉛，其實是油質形成的細鱗，食用無妨。

白帶屬趨光性海產（其他還有鎖管、四破、竹筴魚、鯖魚等）， 加上大嘴利牙又貪吃，夜釣很容易上鉤，在基隆海域的盛產期是7月至10月，此時沒有東北季風，故成為休閒海釣的重要魚種。

黑鯛

黑鯛是基隆海岸全年都有的高級魚種，以夏及秋初最為美味，成為很多釣客的最愛，2007年經網路投票當選基隆「市魚」。

「黑鯛」是日文漢字，台語一般寫成「烏格」，其正字是「烏頰」。清《台灣方志》指此魚很像嘉鱲，「其頰烏，故名」，即以黑臉頰得名。

泉州音「頰」（khih）與「格」（keh）諧音，所以「烏頰」誤寫成「烏格」。漳州音的「頰」（koeh）與「鱠」（kòe）諧音，所以「烏頰」在基隆也誤寫成「烏鱠」。

秋之肥美——海鰻料理人氣王，紅甘是亮點

海鰻

台灣的鰻魚可分成溪鰻（鱸鰻、白鰻）、海鰻，基隆的海鰻以最大的「虎鰻」（灰海鰻）最受歡迎，在夏末及秋季最為美味。

海鰻順著紋理切成長條，先醃紅糟再裹番薯粉炸，稱之「紅糟鰻糋」（炸的台語「糋」，音tsìnn），基隆的海鮮餐廳大都有這道菜，有的還花工夫先去除魚刺（五郎海鮮）。以炸紅糟鰻做的「紅糟鰻羹」，則是基隆廟口（圳記）、崁仔頂的人氣小吃。

Photo Credit: 曹銘宗

此外，以海鰻（或加鯊魚）打魚漿可做魚餃（三記魚餃）、天婦羅（基隆廟口）、福州魚丸（信義市場）。

煙仔虎

基隆煙仔虎在秋末到春最為肥美，有些攤店稱之「小鮪魚」，可做生魚片，或乾煎、紅燒、煮湯，平價而美味，頗受歡迎。

鯖、鰹、鰆、鮪同屬鯖科，煙仔虎中文名「東方齒鰆」，近年已獲准可製作並掛名「鮪魚罐頭」。台語名「煙仔虎」源自外形很像的「煙仔」（正鰹），以其有尖牙為「虎」名之由來。

Photo Credit: 曹銘宗 八斗子觀光漁港的煙仔虎，與土魠、馬鮫同屬鰆魚，常做成生魚片