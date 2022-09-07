東帝汶總統霍塔出訪澳洲，盼解決兩國間「大日出油田」20年僵局

東帝汶總統霍塔（José Ramos-Horta）在6日抵達澳洲，進行為期4天的國是訪問。據報導，霍塔此行將針對天然氣資源與兩國間「大日出油田」進行談判，而他也在7日的演說中，對遭質疑提議建造天然氣加工廠會造成環境隱憂提出反駁。

His Excellency Dr José Ramos-Horta, President of the Democratic Republic of Timor-Leste 🇹🇱 arrived in Australia last night for a 4 day visit.

[1/3] pic.twitter.com/FdOeE7CfDR — Department of the Prime Minister and Cabinet (@pmc_gov_au) September 7, 2022

《美聯社》報導，全國人口約為150萬的東帝汶是一個貧窮的國家。它希望能與由工黨領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）領導的澳洲新政府，打破位於兩國間「大日出油田」（Greater Sunrise gas field）長達20年的開發僵局。

澳洲方面希望能將天然氣透過管道，輸送至北部城市達爾文（Darwin）現有的天然氣樞紐，但若是將天然氣輸送到澳洲南部海岸，東帝汶預計將獲得更多經濟效益。霍塔此行拜訪澳洲的部分原因，即是試圖要解決爭端。

當霍塔被問到若考慮到氣候影響，如何證明此計畫是合理時，霍塔表示，天然氣比一些化石燃料更乾淨。他進一步指出，歐洲用煤炭、石油和能想像到的一切污染整個世界，不幸的是，我們現在才發現石油和天然氣。而歐洲人正在教訓我們：必須遠離化石燃料。他也說，大日出油田可以帶來1000億美元（約新台幣3兆元）甚至更多的收入。

霍塔表示，他無權提出任何建議，但可以馬上想到的是：「若歐洲、澳洲、美國給我們國家1000億美元，我們就放棄大日出油田的計畫。就是這麼簡單。」

《路透社》報導，組成大日出油田的兩個油田在1974年被發現，預估約擁有5.1兆立方英尺的天然氣和2.26億桶凝析油。不過，油田發展先是受到海上邊界爭議而停滯不前，之後又因為要將天然氣輸送到東帝汶的新液化天然氣（LNG）工廠，還是到達爾文現有的液化天然氣樞紐產生分歧。

報導指出，霍塔也在7日表示，印尼、韓國、日本和中國等國皆可能有興趣投資「大日出油田」 的天然氣計畫。

《美聯社》也指出，東帝汶非政府組織「La'o Hamutuk」表示，如果沒有更多的石油和天然氣收入，東帝汶190億美元（約新台幣5800億元）的主權財富基金可能會在10年內用完。

霍塔建議與包括中國在內新的潛在合作夥伴接洽，為東帝汶的液化天然氣工廠提供資金。此外，日本、韓國和印尼也被作為潛在合作夥伴。

澳洲總理艾班尼斯將霍塔此趟訪問描述為加深兩國關係，以及探索加強雙邊和該地區合作途徑的機會。艾班尼斯也強調，澳洲致力於支持東帝汶的經濟發展。

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒