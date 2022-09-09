「溫」與「飽」二選一：英國電費比去年貴一倍，新首相特拉斯祭出「政府補助凍漲」會有效嗎？

英國最近幾任首相，似乎都因為沒有達成人民的期待而提早下台。

譬如背負着脫歐任務上台的梅伊（Theresa May），她在2016年到2019年期間將脫歐演成一齣不折不扣的鬧劇，終於在歹戲拖棚三年後辭職下台；接任的強森（Boris Johnson）因為打着「Get Brexit Done」，在2019年大選時贏得保守黨自1987年來最大勝利，但好景不常，他雖然真的完成脫歐任務，還帶領全英國度過最困難的疫情，但卻因為被抓包在疫情期間未遵守政府防疫政策的「派對門」，以及在今年這種通貨膨脹率高達9.1%的艱苦時節，竟然於4月宣布調漲健保費，而漸漸失去民心。

但許多人相信壓倒駱駝的最後一根稻草，是他無法好好無法妥善處理能源費和油價大幅調漲的民生問題，導致連同黨成員都不支持他，最後只好步上辭職一路。

自從今（2022） 年7月強森下台後，保守黨內呼聲最高的就是當時擔任外交大臣的特拉斯（Liz Truss）與財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）。經過兩個月攻防戰，特拉斯因為訴求明確，主打「凍漲能源費」，果然在9月5日以獲得黨內57.4%的支持打敗蘇納克，成功當選保守黨黨魁，並成為英國有史以來第三任女首相。

姑且先不論特拉斯是否真的能將承諾兌現，也先不去探討這位政治生涯中多次出現疑似見風轉舵傾向的首相，是不是我們可以信任的人（她在學生時代是牛津大學自由民主黨的主席，一畢業後卻加入保守黨；她在2016年脫歐公投時選擇留歐，但在2017年她卻改變態度，成為脫歐的支持者；她在大學時期的一場演說中說英國應該撤銷王室制度，但請看看她現在和王室的關係）。

Photo Credit: AP / 達志影像 新任英國首相特拉斯

這不是本文重點（現在評論似乎還太早，畢竟人家才剛當選沒幾天），先讓我們一起來談談英國節節攀升的能源費，到底是如何高到竟然可以把前首相強森趕下台，然後把特拉斯拱上台的。

英國的這個冬天，可能面臨「選擇食物就沒錢付暖氣電費」的狀況

我在今年5月的專欄〈疫情、戰爭，還有脫歐與強森：物價飆漲撐不住，英國人「窮到去偷油」？〉中曾提到，2022年4月1日起英國的能源費包括電費和瓦斯費調漲了54%，加上油價從去年底就保持著「居高不下」的姿態，還因為俄烏戰爭飆漲到一公升近1.7英鎊（約60元台幣，台灣9月初的95無鉛汽油價格為每公升30元）的天價，英國人叫苦連天，大家都覺得生活越來越困難。