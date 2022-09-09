「溫」與「飽」二選一：英國電費比去年貴一倍，新首相特拉斯祭出「政府補助凍漲」會有效嗎？
我們想讓你知道的是
英國的能源費節節調漲，到今年10月的漲幅甚至可能高達80%，面對龐大的民生問題壓力，特拉斯推出「凍漲能源費」的宣言，說不管能源公司如何調漲費用，政府會掏出一兆英鎊去盡量控制能源費的漲幅在可接受的範圍內，但這樣的做法真的HOLD得住嗎？
英國最近幾任首相，似乎都因為沒有達成人民的期待而提早下台。
譬如背負着脫歐任務上台的梅伊（Theresa May），她在2016年到2019年期間將脫歐演成一齣不折不扣的鬧劇，終於在歹戲拖棚三年後辭職下台；接任的強森（Boris Johnson）因為打着「Get Brexit Done」，在2019年大選時贏得保守黨自1987年來最大勝利，但好景不常，他雖然真的完成脫歐任務，還帶領全英國度過最困難的疫情，但卻因為被抓包在疫情期間未遵守政府防疫政策的「派對門」，以及在今年這種通貨膨脹率高達9.1%的艱苦時節，竟然於4月宣布調漲健保費，而漸漸失去民心。
但許多人相信壓倒駱駝的最後一根稻草，是他無法好好無法妥善處理能源費和油價大幅調漲的民生問題，導致連同黨成員都不支持他，最後只好步上辭職一路。
自從今（2022） 年7月強森下台後，保守黨內呼聲最高的就是當時擔任外交大臣的特拉斯（Liz Truss）與財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）。經過兩個月攻防戰，特拉斯因為訴求明確，主打「凍漲能源費」，果然在9月5日以獲得黨內57.4%的支持打敗蘇納克，成功當選保守黨黨魁，並成為英國有史以來第三任女首相。
姑且先不論特拉斯是否真的能將承諾兌現，也先不去探討這位政治生涯中多次出現疑似見風轉舵傾向的首相，是不是我們可以信任的人（她在學生時代是牛津大學自由民主黨的主席，一畢業後卻加入保守黨；她在2016年脫歐公投時選擇留歐，但在2017年她卻改變態度，成為脫歐的支持者；她在大學時期的一場演說中說英國應該撤銷王室制度，但請看看她現在和王室的關係）。
這不是本文重點（現在評論似乎還太早，畢竟人家才剛當選沒幾天），先讓我們一起來談談英國節節攀升的能源費，到底是如何高到竟然可以把前首相強森趕下台，然後把特拉斯拱上台的。
英國的這個冬天，可能面臨「選擇食物就沒錢付暖氣電費」的狀況
我在今年5月的專欄〈疫情、戰爭，還有脫歐與強森：物價飆漲撐不住，英國人「窮到去偷油」？〉中曾提到，2022年4月1日起英國的能源費包括電費和瓦斯費調漲了54%，加上油價從去年底就保持著「居高不下」的姿態，還因為俄烏戰爭飆漲到一公升近1.7英鎊（約60元台幣，台灣9月初的95無鉛汽油價格為每公升30元）的天價，英國人叫苦連天，大家都覺得生活越來越困難。
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9月20日跨域生態進行式線上論壇：攜手打造產業跨域生態系，搶占數位轉型先機！
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9月20日下午14:00，關鍵評論網即將舉辦「創新未來｜跨域生態進行式」線上直播論壇，邀請企業講者許家慈與綠色行銷專家楊雅雲，探討跨域生態系的發展推動經驗與未來展望，帶您搶占數位轉型先機！
新冠疫情無意間加速了數位科技的發展進程，不只帶動企業內部的數位轉型需求，雲端平台、人工智慧服務所開展的數位經濟也漸成世界潮流。然而，除了企業組織面臨重大轉變，便利的網路媒介讓顧客能更輕易的獲取資訊，消費者的需求型態也因此變得更加多元。當種種外在因素與傳統企業慣習相互衝突，甚至試圖顛覆舊有的組織競合模式，臺灣的中小企業更應立即採取行動，積極開創嶄新模式，迎擊未來數位趨勢。
因此，如何運用技術與科技加值，以「商業生態系」概念整合發展，促進產業間橫向的跨域合作，創造新型態服務與營運模式，必定是未來企業取得先機的關鍵因素。那麼究竟如何在轉型過程找到創新服務與技術的介入空間、打造新興商業模式，開啟更多的可能性？
關鍵評論網即將於9月20日舉辦跨域生態系推廣活動，透過全線上直播形式舉辦線上論壇，邀請「綠學院」及「Green Impact Lab綠色創業加速器」共同創辦人楊雅雲，與「大成鋼隆美家居股份有限公司」的設計部執行總監許家慈，透過室內裝修產業生態系的發展經驗短講，與臺灣所有中小企業生態系的夥伴腦力激盪，共同探討如何利用跨域生態系的發展力量，激發更多創新能量。
跨域生態系大揭密：生態系經驗談 x 產業整合專家
首場專題短講由曾以「服務設計與制訂方案」服務與精品家具業者合作，參與「智慧場景設計選品生態系」並推出模組化設計方案的企業講者許家慈主講，將從客戶需求轉變的觀察開始，談到如何在當今綠能減碳的永續發展趨勢下，聯合工班、設計、家具等相關產業，以商業生態系打造產業共同利益，協助中小企業更有效率的開展創新服務。接著由專業領域橫跨能源、智慧電網、電動車、循環經濟、綠建築等，稀有的大跨度整合型綠色行銷專家楊雅雲接棒，從建築、綠能的角度回應，深入探討綠能、建築、室內裝修等看似跨度甚大的相關產業，究竟該如何整合協作，才能兼顧永續、環保以及企業獲利，創造1+1大於2的商業效益。
2022 創新未來｜跨域生態進行式
- 活動時間：2022年9月20日 14:00-15:15
- 活動形式：YouTube線上直播
- 活動講者：「綠學院」創辦人楊雅雲、「大成鋼隆美家居股份有限公司」設計部執行總監許家慈
- 活動主持人：劉姿麟