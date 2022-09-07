近8成專家認為韓國半導體產業面臨危機，SK海力士無懼雜音斥資109億美元蓋新晶片廠

受到全球經濟下行影響，韓國學、業界人士有76.7%認為韓國半導體產業面臨危機。而記憶體晶片製造巨擘——SK海力士（SK Hynix）無懼景氣雜音，仍於6日宣布，投資15兆韓元（109億美元）在韓國興建新的晶片廠，預計替2025年需求彈升做好準備。

無懼市況雜音，SK海力士投入109億美元建廠

全球經濟雜音頻傳，全球第二大記憶體晶片（DRAM）製造商SK海力士無懼景氣下行風險，昨（6）日宣布未來5年期間，將投資15兆韓元（109億美元）在韓國興建一座新的晶片廠。

SK海力士發布聲明指出，這座工廠稱為M15X，坐落於首爾南方的清州（Cheongju），預計今（2022）年10月開始動工，2025年初完工，其主要生產記憶體晶片，而後續細節仍未公開。

不過，SK海力士本次投資計畫可以說是孤注一擲。據韓國媒體《中央日報》引述大韓商工會議所（KCCI）8月的調查韓國30名業界、學界半導體專家指出，76.7%認為韓國半導體產業面臨危機；56.7%認為已經到危機入口，20%認為已陷入危機，而時間恐會延續到2024年，不過2025年後市況將轉好彈升。

專家主要認為，未來全球打造本土半導體供應鏈，將有過剩的風險，再加上全球晶片需求減少，存貨又於高水位，都將打擊半導體價格；更重要的是中國亦在崛起、美中科技戰等不確定因素，均對韓國記憶體業者到成傷害。

目前記憶體市場主要供應商僅剩3家，包括三星（Samsung）市占率為43.6%、SK海力士27.7%與美光（Micron）則是22.8%，三大巨擘佔據市場94%，是寡占市場。其中，韓國的三星與海力士合計更高達7成。

供應鏈台廠：5G、AI等應用長期仍看好

若未來記憶體景氣下行，預計將對韓國經濟造成巨大傷害。不過永豐證券調查報告指出，過去十多年，記憶體市場的特色是大起大落，例如2019年整體產值下滑37%，後至2021年又上揚到42%。也因為此種產業特性，許多體質不良又無奧援的公司才逐漸退出產業。

報告指出，記憶體產業是標準的電子景氣循環產業。放眼日後終端市場，如伺服器/資料中心仍為需求最為強勢的應用，再加上邊緣運算、5G基礎建設、還有元宇宙的出現，將推動Cloud企業端對記憶體的需求成長，未來仍有相當大需求。

記憶體產業龍頭——三星去年穩坐全球龍頭寶座，銷售額近419億美元。2020年3月率先使用極紫外光（EUV）技術後，也在去（2021）年10月開始批量生產EUV的14奈米（14N）DRAM，並將EUV層數從2層增加到5層，成為技術領先之業者，外界預期他們也將在近日發佈新計畫。

景氣前景展望不佳，近期台廠供應鏈亦備感壓力，包含南亞科、群聯、威剛及創見。南亞科告訴《經濟日報》，短期市況修正，第3季旺季效應失靈，營運有挑戰，不過，DRAM是智慧化的關鍵零組件5G、AI、雲端及網通等應用，長期仍看好。

此外，群聯執行長潘健成認為，需求趨緩、庫存調整已是事實，但是群聯已布局轉型客製化多元儲存市場，如伺服器、車用、工控和電競，利用多元產品組合降低波動。對照過去2年產業超級榮景，消費者與企業的儲存需求已被大量滿足，所以需求放緩可以預期。

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核稿編輯：翁世航