楊丞琳小時候很少吃海鮮，真正的原因或許不是「家裡經濟有壓力」
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如果楊丞琳沒有說謊，她真的沒什麼機會吃海鮮，頂多說明「她有一個缺乏海鮮的童年」，但這既不能說明經濟能力，也不能說明她年幼時的台灣整體富裕程度。至於為什麼她的「主要照顧者」不讓她碰海鮮，那是她的家務事，我實在沒興趣知道。
文：若無其事的活著
赴中國發展的藝人楊丞琳，因為一席「海鮮在台灣是奢侈」，引發台灣許多民眾不滿，臉書、推特、IG都出現大量海鮮照片「示威」；不過，也有網友、媒體人護航，說上述指控是斷章取義，楊丞琳是有先說自己小時候「家裡經濟有壓力」，後面才有海鮮對她家是奢侈的說法。
之後的爭論，很大一部份都圍繞在「楊丞琳童年的家庭經濟能力，究竟能否讓她吃得起海鮮」的話題，也有很多網友拿自己的生命經驗，說明台灣海鮮是很廉價的食物，再怎麼窮的家庭都消費得起，楊丞琳這麼說只是把台灣說得很貧窮，貶損這裡去討好中國的觀眾。
假設楊丞琳說的是實話，她小時候真的很少吃海鮮，除了經濟不好之外，就沒有其他原因嗎？
一個兒童、青少年每天吃什麼、不能吃什麼，關鍵在父母願意給他們吃什麼，經濟能力還是其次。在我的專業經驗裡，不乏家庭富裕卻嚴厲控制子女飲食，搞到營養不良、飲食失調；也有家裡經濟狀況不好，子女卻營養過剩到肥胖。這裡還可以補上一個觀念——通常是貧窮階級比較容易有肥胖問題。
經濟狀況不好，是楊丞琳自己說的，還騙得了人嗎？但一個兒童或青少年，很難真實了解家庭的經濟狀況，「我們家沒有錢」極可能是當時大人告訴楊丞琳的，只是成年後可以去查證，但有沒有錢只是一個抽象空泛的概念，到底多沒有錢到連海鮮都吃不起？只有她們家自己知道。
一個人童年或青少年階段，物質生活極少能完全操之在我，幾乎都要依賴家庭。很多家庭經濟能力不錯，父母卻嚴格實施「克勤克儉，嚴禁奢靡」的觀念，子女消費水準跟低收入戶沒有兩樣。
反過來，有的家庭經濟狀況不好，但父母「苦不能苦孩子」的執念極強烈，什麼最好的都要給下一代，父母吃殘羹剩菜、穿得破破爛爛、沒受高等教育；子女卻三餐大魚大肉、年年換新衣、讀到大學研究所，這跟家庭的經濟能力都沒有必然關係。
在這兩天的爭論中，有人拿出楊丞琳小時候長期學芭蕾舞，證明家庭經濟能力不像她說的那麼差。關鍵也許在這裡，學過芭蕾的人應該都知道，芭蕾舞者要長期控制飲食，不能過胖，否則會影響體態和美感。很有可能在這樣的成長過程，就不允許接觸海鮮這類高熱量食物。
楊丞琳也是在青少年期就投入演藝圈，就像已故好萊塢女星茱蒂嘉蘭（Judy Garland），從小就受到母親和管理她演藝工作的成人嚴厲的飲食控制，在電影《茱蒂》裡面，茱蒂嘉蘭可能拍了大半天食品廣告，卻一口都沒真的吃進去，因為她的飲食狀況被嚴格控制，盡量減少熱量攝取，以維持誘人的體態。青少年就進入演藝圈的楊丞琳，有類似狀況也不令人意外。
由這件事也可以理解，社會對於經濟能力和兒童是否得到妥善照顧，有多強烈的偏見。很多國外的研究也指出，社工很容易對貧窮的家庭「另眼相看」，覺得他們容易虐待或嚴格忽視兒童。
這幾天好多人都說，他們出身貧窮，但小時候仍然吃得到海鮮；而楊丞琳如果照許多人舉出過往報導的例證，他家的經濟能力並不差，卻很少有機會吃到海鮮。這些爭論無意間證明了，經濟能力和養育子女的狀況，確實沒有直接關連。
總之，如果楊丞琳沒有說謊，她真的沒什麼機會吃海鮮，頂多說明「她有一個缺乏海鮮的童年」，但這既不能說明經濟能力，也不能說明她年幼時的台灣整體富裕程度。
至於為什麼她的「主要照顧者」不讓她碰海鮮，那是她的家務事，我實在沒興趣知道。如果經濟和健康都允許，台灣人現在倒是可以多吃點海鮮，因為台灣的白帶魚被禁止銷往中國。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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