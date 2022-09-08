要大眾理解心理學研究，為何不容易？

文：Dr. Lo @drlomentality



在上篇文章中，我們知道大眾對於正確理解心理學期刊的研究結論是困難的。主要原因有以下幾點

一、心理學研究期刊的文章基本上對公眾的宣揚（publicity）滲透率是非常差的。因為一個大眾市民，如果不是做研究的，是絕對不會特意去找一篇艱深沒趣的學術期刊文章看。會看的都大多止於學界人士。有人可能會問，那為什麼不寫得有趣、簡單、生動一些，所以大眾也能多讀呢？研究本來就不能過分簡化，而心理學研究中間也涉及嚴謹的邏輯推論層層遞進，及大量技術性内容，例如複雜的統計學分析。所以本質上，學術文章就必然是艱深的。

二、現在的心理學學術期刊文章有如天上繁星，相關學術期刊的數量不勝枚舉，資訊過分爆炸，不但令大眾難以分清哪些發現比較重要或比較有影響力，甚至是以研究為工作的學者，也要花些時間去篩選資訊。過量的資訊令大腦難以負荷，就像現在的網絡一樣，孰真孰假，誰是誰非，難以一時分清。更甚的是，有一部分的學術期刊其實為是純為賺錢的（predatory journals），意即不重視論文質素，將接收的論文幾乎全部刊登的期刊。這些期刊收取論文刊登費用（注意：很多著名期刊都會收取刊登費用，所以這不是判斷predatory journals的準則），只為賺錢，不為科學。曾有例子，一份白人主義至上的論文也獲這些predatory journal刊登。有興趣可搜尋Richard Lynn這位學者。若然公眾誤以為這些劣質論文就是所有時，實為危險。

三、公眾帳戶及各種自媒體過分簡化研究，斷章取義，胡亂定下不準確的結論。這很難以避免，畢竟人並不喜歡太複雜的東西，對於自媒體，發佈過分嚴謹的內容會失去大量觀眾，這只能盡力而為。

心理學是一門科學，心理學訓練著重培養學生嚴謹的研究導向思維。這是每位有興趣進入心理學領域的人所必須認清的事實。各心理學自媒體也需要盡量嚴謹，在100%準確的原則下盡量將內容變得有趣，這對將偽心理學資訊撥亂反正，實在至關重要。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin