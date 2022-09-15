【來自東京灣底：尾崎世界觀】第一回：小虎隊〈紅蜻蜓〉的翻唱故事——按部就班的直白歌唱
我們想讓你知道的是
這次要來聊的是小虎隊的《紅蜻蜓》。這是日本唱作歌手長淵剛的大紅歌曲《蜻蜓》的翻唱曲。小虎隊是以在當時的台灣也很紅的「少年隊」做為模板，所組成的偶像團體，光是這點，就感覺跟日本有很深的淵源。
文：尾崎世界觀
譯者：Airin Chuang
如履薄冰的膽怯跟波士頓包般的難為情
我喜歡中文裡的，那種，俯仰唯唯般的音律。既可愛又蘊含著力道，光是這樣聽著就不知不覺放鬆了下來。而當聽到中文歌時，更是如此。中文獨特的呢喃，也很適合演唱。中文詞彙可以直入最細緻的旋律深處，化為歌唱傳達給聽眾。
我自己在做好的曲子上填詞時，常常煩惱於日語的生硬。因為每一個發音都有其重量，就算使旋律再怎麼纖細，詞彙卻總是無法跟上。只好含淚放棄調整旋律，就在快得到理想的旋律之前放棄。
不過也因此，日語能唱出飽滿的力道。不過如果我能用中文來唱的話，應該可以詮釋更纖細的旋律吧。在這個連載中，我想來探討中文用演唱的歌曲魅力。正因為我什麼都不懂，所以非常自由。讓這些單純只是音符的詞彙，在它們帶有其意義之前，以一個不懂中文的日本人角度，來深度探討看看。
這次要來聊的是小虎隊的〈紅蜻蜓〉。這是日本唱作歌手長淵剛的大紅歌曲〈蜻蜓〉的翻唱曲。小虎隊是以在當時的台灣也很紅的「少年隊」做為模板，所組成的偶像團體，光是這點，就感覺跟日本有很深的淵源。
馬上來聽聽這首〈紅蜻蜓〉，開場從三位團員充滿力道的和聲搭配著前奏，進到了A段時，歌聲一轉給人一種怯生生的氛圍，這是稱讚。在單純的配樂中，和聲按部就班的向前推進，到了B段微微升溫，唱到副歌時還是那樣怯生生地。
從另一個角度來看，〈蜻蜓〉的原曲，整體來說是種難為情的氛圍。聽得出歌聲一邊下意識的不讓配樂帶著走，但還是努力搭著節奏向前推進，拿捏得恰到好處。因為刻意地不與演奏融為一體，所以對聽眾來說歌聲特別醒耳突出，也讓強而有力的旋律，不輸給扭捏的歌聲，更加具有存在感。說到底，〈蜻蜓〉的原曲正因為那扭捏的歌聲，才帶出絕妙的律動感。
原曲〈蜻蜓〉就像是抗拒直白的歌唱，總是拖著節奏慢半拍似的，唱法一點也不縝密，而對比原曲，小虎隊的〈紅蜻蜓〉則是按部就班的直白歌唱。也是因為直白，積極樂觀的歌詞更加襯托出那怯生生的氛圍。
在表現的手法上，我覺得怯生生地或是難為情地都是不可或缺的。因為自信滿滿的引吭高歌，一點都不吸引人。蘊含著膽怯或害羞，就算一點點也好，我總是會被那樣聲音或音樂給深深吸引。
本文作者介紹
尾崎 世界觀，1984年出生於日本東京都。在2001年組成的搖滾樂團クリープハイプ[CreepHyp]中，擔任主唱與吉他手。2012年以專輯《死ぬまで一生愛されてると思ってたよ（我以為自己到死前都會被一直愛著）》主流出道。2016年，以第一本小說作品《祐介》（文藝春秋出版），小說家出道。2020年《母影》（新潮社出版）入圍第164回芥川賞。
另外著有《苦汁100%（鹽滷100%）》、《苦汁200%（鹽滷200%）》（文藝春秋出版）、《泣きたくなるほど嬉しい日々に（那些開心到想哭的日子們）》（KADOKAWA出版）等作品。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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