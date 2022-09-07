香港錄得首宗猴痘輸入個案，專家指大型爆發機會不高

香港昨日公布錄得首宗猴痘輸入個案，患者是一名由菲律賓抵港的30歲本港男子。衛生防護中心指個案此前沒有進入本港社區，專家亦認為香港大爆發機會不大。

當局公布，該男子上月3日至25日在美國逗留，其後赴加拿大，9月2日轉往菲律賓，至周一（3日）坐飛機返港，入境後乘專車往西營盤華美達海景酒店。

患者抵埗時身穿長袖衣物。他上月30日起出現皮疹並擴散，9月2日淋巴腫脹，抵港時無發燒，下榻檢疫酒店當晚因喉嚨痛和吞嚥問題聯絡當局，送院接受核酸檢測後確診，現正在瑪麗醫院隔離。而病人目前情況穩定，毋須使用特效藥治療。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者抵港時無人同行，亦無進入社區，故無人被列密切接觸者，防護中心會聯絡同機乘客和機組人員、機場負責採樣和檢疫酒店工作人員，以及其他曾接觸的人，提醒多加注意身體狀况。張竹君稱，患者稱在外地沒接觸確診者，但在潛伏期曾作「高危活動」。

因應相關的確診個案，政府今日已啓動猴痘準備及應變計劃下的戒備級別，表示對本港市民造成的即時健康影響屬於低。政府會採取一系列跟進行動，包括加強在社區的防控措施，對與確診猴痘個案有潛在接觸的人士進行醫學監察或檢疫，同時加強於邊境管制站的健康監測措施，以及通過不同途徑強化相關對市民的健康教育。

衛生防護中心呼籲市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等症狀，應盡快求醫。

衞生防護中心另發信提醒全港醫生和私家醫院，留意沒有相關接觸史但有病徵的求診人士。

猴痘主要3種傳播途徑： 當人與受感染的動物、受感染的人、或受污染的物件接觸，便可能受感染。

人類如果被野生動物咬傷或抓傷，或直接接觸其體液，都可能會受感染。

長期面對面接觸引致的飛沫傳播，或直接的體液接觸 (例如透過性接觸)，亦可能令病毒人傳人。

衞生防護中心總監徐樂堅表示，本港已有合適藥物治療猴痘，亦已購入相關疫苗，預計本月抵港。徐樂堅指，猴痘疫苗並非為全港所有市民接種，暫擬優先安排密切接觸者在暴露後接種，減低發病和傳播風險；其次為高危群組，包括負責照顧猴痘病人的醫護人員、實驗室人員及男男性接觸者等。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，猴痘不是傳染性很高的病毒感染，相關個案集中在特殊高風險人士，香港出現首宗個案，屬預期之內。他認為，對社區構成風險微乎其微，對於接待過患者或採樣醫護人員等，風險亦是很小。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex