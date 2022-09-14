降維打擊後的升維思考（三）：最有效消滅原住民的方式，便是將我們和我們的土地分開
我們想讓你知道的是
對於土地的爭議在台灣也有過多次的激烈衝突，幾乎從平埔族至已被證明的高山原住民族，都是全世界原住民族伸張土地所有權與文化延續的縮影。
文：江珮歆
你的土地不是你的土地
「除了直接射殺我們，最有效消滅原住民的方式，便是將我們和我們的土地分開。」——1985年全球原住民議會聲明
回想1990年的夏天，因為原住民族的土地糾紛引發了一場名為奧卡危機（Oka Crisis）的批判性討論，上個世紀的奧卡危機也被稱為莫霍克抵抗運動（Mohawk Resistance），長達78天的對峙，示威的族人不斷增加，造成傷亡並使得軍方介入。
結果是當時的政府強調對於原住民族的責任，包含土地歸屬爭議、改善原住民族居住保留地的經濟與社會條件、重新定義原住民族與政府之間的關係、解決加拿大原住民族在當代生活中所需的關切，間接帶動了在1996年的一份報告中，首次包括對有意義和基於行動的和解的願景。
另一個視角是土地所有權被聯邦政府買下，但這塊土地始終沒有成為原住民族保護區，後續也沒有任何土地轉移的相關辦理。雖然自1990年代前後，政府就開啟了和解（Reconciliation）的政策並不斷有所行動，如公開道歉等，然而曾被殖民同化的文化創傷，在近期不斷被發現的寄宿學校遺址，及令人惋惜的遺骸中，迫使人們再度面對過去的歷史、重新檢視政策的績效。
加拿大三大民族之一梅蒂斯族（Métis）藝術家鮑勃・博耶（Bob Boyer, 1948-2004）的作品，運用了抽象圾場繪畫與部落傳統紋樣，「描繪了暗指不公正、背叛、失敗和環境破壞的場景」（加拿大國立美術館，藝術家介紹頁面）。
他使用的創作媒材多樣，但都與當時的原民議題息息相關，〈F.U.S.Q.-Tanks for the Memories〉（1992）這件作品以幽默詼諧的手法指涉奧卡事件的情境，巧妙的將國家機器與土地正義結合在一起。
這是一幅4組件的紙張作品，自中心線左右對稱，乍看之下所會的圖樣像極了美洲原住民族所使用的箭擋（parfleche）：常掛在馬鞍上，有地圖記載與容器的作用。
但換個思維從中心點展開視覺，可以看到紅色坦克車架滿了朝向四方的槍枝與武器，瞄準兩側打叉標記的地方，每幅圖皆有像似被塗抹掉的紅色痕跡，象徵著抹不去的傷口瘀血。
第三層的解讀，是4幅圖像隱含了作品名稱F.U.S.Q字母，這是當年奧卡危機時政府武力部隊的縮寫（Richard William Hill 2012：188）。
另一件作品〈No E & H Please, We’re Treaty〉（1985）則用相同手法，於畫布上將E. H兩個字母，象徵原住民族不受到教育與醫療保險的照護中。
也許是顏色與形式過於柔和，也許是原住民族元素的過於直觀，藝術家稱：「加拿大前任總理布萊恩・穆爾羅尼（Brian Mulroney）借出了這件作品。每當召開國際金融會議或談判時，這件作品就掛在會議主桌後面的牆上，作品暗藏著對於北美原住民族條約的聲明、包含金融議題，前總理恐怕並不明白作品的箇中意義，但也因此參與者與這件作品形成我表演作品的一部分」（Allan J. Ryan 1999：226）。
對於土地的爭議在臺灣也有過多次的激烈衝突，幾乎從平埔族至已被證明的高山原住民族，都是全世界原住民族伸張土地所有權與文化延續的縮影。藝術家Apo＇ 陳昭興（Kofid Talo）與王亭婷（Ting Ting Wang）所屬的港口部落，曾經經歷過坎坷的遷徙。
作品《口傳歷史的孩子：大港口Cepo’ 事件——口傳歷史之斷層》嘗試還原真相的過程，警醒多數的族人，因為母語的消逝，以及無法面對的苦難傷痛，而難以口傳下來的歷史。
港口部落是重新遷徙回原本傳統領域的5大氏族的集結而成，有些氏族也遷徙台東及花蓮各地。他們原本住在秀姑巒溪出海口，卻因多次與清兵的戰役，被迫逃到阿美族聖山（奇拉雅山），聖山上的生活條件並沒有出海口來得豐饒，沒有農作物可食用，也只能就地取材搭起臨時避難空間勉強居住。
約145年前清軍的誘騙屠殺所有頭目、眾青年，大港口事件影響到了阿美族的7大氏族，現今只剩5大氏族回到Cepo’ 部落的傳統領域。傳說中僅一位青年倖存，他重傷游過湍急的秀姑巒溪，偷偷地爬回聖山，為了向山上僅剩的老弱婦孺，述說難以接受的大屠殺從此開始了阿美族氏族的大遷徙，後來逐漸輾轉的回歸至今日的港口部落。
藝術家花費3年走訪部落耆老們，許多老人家寧願選擇分享幽默風趣的生活經驗與日常故事，難以直言面對這段歷史，需要特地去請教及挖掘。在做這系列作品時，儘管書寫檔案與整理差異性並且還原事件，以及口傳都困難重重。正因為它的困難與沉重，藝術家更不放棄用各種方式再現讓它延續下去！
土地彷彿是會說話的，這也是全球原住民族最崇高的與大地的生命共存的信仰之一。藝術家在當年大屠殺地點發生了車禍，可能是冥冥之中與這個事件產生某種關聯性，這樣的巧合促成藝術家開始進行研究。
在出海口的部落族人們，因為清軍的討伐逃入聖山，清兵向部落提出和解的約定：由部落青壯年下山搬運大米，換取一線生機。但這個應該與石般堅固的立約，卻像冰塊一樣很快在時空中溶解消失，整個和解的約定是無效的。
多達165名青年及頭目們為了生存，唯一的抵抗就是不抵抗，他們明知前方等待著必死的陷阱，仍然為了讓部落的婦孺存活而慷慨赴義。他們背著米糧，一個跟著一個走進了已知的陷阱，那是一個巨大的壕溝，插滿尖銳的竹子，刺穿了每一個掉進洞裡的部落青年。
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辦公室突擊！交出你的Photoshop祕技吧！麻瓜也會上手的設計指南
我們想讓你知道的是
Photoshop 是設計師必備的工具，我們來到關鍵評論網媒體集團辦公室突擊四位設計師，看看他們平時都是怎麼應用 PS 製作出精彩的時事插畫、社群宣傳與節目吧！
不論是畫面生動又讓人秒懂的圖解插畫，還是清晰俐落的報導配圖，關鍵評論網的讀者們想必於這些視覺素材不陌生，你是否好奇它們是怎麼做出來的呢？這次我們請到關鍵評論網媒體集團的編輯與設計師們，來跟大家分享他們各自拿手的 PS 技巧！讓設計麻瓜也能上手！
Cool3C 編輯討喜小姐：身為插畫家，我推薦 Photoshop！
第一位登場的是 Cool3C 內容部編輯討喜小姐！她平時畫插畫也負責影像合成的工作，從漫長的新聞事件到艱深的新科技產品，全都透過討喜小姐的畫筆「一圖看懂」。Photoshop 是愛畫畫的討喜從小就開始使用的繪圖軟體，因為爸爸工作的緣故，討喜小姐五年級就開始使用Photoshop，這也是她最早接觸的 Adobe 軟體，使用PS的時間甚至比Word更早！
PS 筆刷討喜最常用的功能，要創造出風格插畫，筆觸與材質是不可忽略的重要細節。在工具列裡面有非常多預設的筆刷樣式，「可以選擇你看得最順眼的，再進行筆刷設計的調整，調整過後插畫線條就會變得非常不一樣！」討喜邊說邊向我們示範了幾個他愛用的筆刷。
想要讓插畫更有風格的話，討喜小姐建議可以為你的畫作套用一些 PS 濾鏡效果，或者將照片調整成黑白之後，作為質感的肌理，直接在 Photoshop 裡與你的插畫疊圖，透過更改圖層的混合模式，就可讓插畫更有層次。
接下來討喜也教大家用 Photoshop 做出機器感十足的「像素字」。首先在 Photoshop 用文字工具輸入你要的文字內容，字體選用新細明體之後，將字體的「平滑度」改成無，再調整字的大小就可以輕鬆做出像素字，不論在海報設計或 banner 設計的時候都超實用！
視覺設計部設計師 San：Photoshop 幫你把腦中的靈感具現化
表情總是酷酷的 San 是關鍵評論網的視覺設計師，負責網頁設計與許多報導配圖的製作。在 PM 提供專案需求後，San 會先蒐集一些與主題相關的視覺素材，像是情境照片加上牛皮紙張等來做質感搭配。
San 用一張報導的主視覺示範他平時的 PS 相片拼貼流程，「我先將照片中要使用的人物去背、抽色，在背後加上一個輪廓，讓他有種從紙張上剪下來的感覺」，再用另一種紙張做質感圖層，更改圖層屬性讓紙張的材質跟人物融合，最加入報導相關的物件、Logo、標題，為畫面打上陰影就完成了！
社群行銷 Stellina：打開 Photoshop 是一件很自然的事
在關鍵評論網擔任社群行銷的 Stellina，另一個身份是一位插畫家，他常根據時事的來畫幽默的漫畫，發佈在 Instagram 和 Twitter 等社群平台，也經常跟編輯合作繪製資訊圖表。「我大概是 2016 年開始接觸 Photoshop，」Stellina 習慣用 Photoshop iPad 版為插畫上色，「它有一個像是電腦 option 鍵的功能，壓著就會變成橡皮擦，兩指手點一下就會還原。」他分享了幾個在平板上操作 PS 超好用的手勢。在不同載體之間，都能輕鬆使用Photoshop。
內容部節目組 Sid：想把討厭的人變不見？推薦你使用 Photoshop！
最後登場的是內容部節目組的 Sid，他的工作主要是負責內容視覺設定以及平面影像合成，像是國際大風吹、國際值日生等熱門節目，都是由他負責。冷面笑匠 Sid 說他常用自己的身體當成合成要素，「跟大家介紹一個非常方便的物件選取工具，稍微滑一下游標就會發現，我的身體已經被含括在這個選取的範圍了。」只需要幾秒 Photoshop 就能判斷圖片中的物件，讓我們用 PS 去背更輕鬆。
擷取好手部的素材之後，Sid 將素材與既有的底圖結合，「利用遮色片搭配筆刷工具，既不會破壞原本影像，還可以做更多變化。」除此之外，Sid 還介紹了 Adobe 近期應用機器學習開發的功能 Nerual Filters，在濾鏡欄點擊 Nerual Filters 後開啟「彩色化」的選項，既可以在幾秒鐘內將黑白照片變成彩色照片囉。
看完設計師們的分享，是不是也想自己動手試試看呢？不管你是資深使用者，還是從未接觸過修圖軟體的設計麻瓜，習慣用電腦合成或用平板繪圖，Photoshop 都能滿足你所有的需求，現在就下載 Photoshop 感受魔法般的功能吧！