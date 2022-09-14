降維打擊後的升維思考（三）：最有效消滅原住民的方式，便是將我們和我們的土地分開

文：江珮歆

你的土地不是你的土地

「除了直接射殺我們，最有效消滅原住民的方式，便是將我們和我們的土地分開。」——1985年全球原住民議會聲明

回想1990年的夏天，因為原住民族的土地糾紛引發了一場名為奧卡危機（Oka Crisis）的批判性討論，上個世紀的奧卡危機也被稱為莫霍克抵抗運動（Mohawk Resistance），長達78天的對峙，示威的族人不斷增加，造成傷亡並使得軍方介入。

結果是當時的政府強調對於原住民族的責任，包含土地歸屬爭議、改善原住民族居住保留地的經濟與社會條件、重新定義原住民族與政府之間的關係、解決加拿大原住民族在當代生活中所需的關切，間接帶動了在1996年的一份報告中，首次包括對有意義和基於行動的和解的願景。

另一個視角是土地所有權被聯邦政府買下，但這塊土地始終沒有成為原住民族保護區，後續也沒有任何土地轉移的相關辦理。雖然自1990年代前後，政府就開啟了和解（Reconciliation）的政策並不斷有所行動，如公開道歉等，然而曾被殖民同化的文化創傷，在近期不斷被發現的寄宿學校遺址，及令人惋惜的遺骸中，迫使人們再度面對過去的歷史、重新檢視政策的績效。

加拿大三大民族之一梅蒂斯族（Métis）藝術家鮑勃・博耶（Bob Boyer, 1948-2004）的作品，運用了抽象圾場繪畫與部落傳統紋樣，「描繪了暗指不公正、背叛、失敗和環境破壞的場景」（加拿大國立美術館，藝術家介紹頁面）。

他使用的創作媒材多樣，但都與當時的原民議題息息相關，〈F.U.S.Q.-Tanks for the Memories〉（1992）這件作品以幽默詼諧的手法指涉奧卡事件的情境，巧妙的將國家機器與土地正義結合在一起。

這是一幅4組件的紙張作品，自中心線左右對稱，乍看之下所會的圖樣像極了美洲原住民族所使用的箭擋（parfleche）：常掛在馬鞍上，有地圖記載與容器的作用。

但換個思維從中心點展開視覺，可以看到紅色坦克車架滿了朝向四方的槍枝與武器，瞄準兩側打叉標記的地方，每幅圖皆有像似被塗抹掉的紅色痕跡，象徵著抹不去的傷口瘀血。

第三層的解讀，是4幅圖像隱含了作品名稱F.U.S.Q字母，這是當年奧卡危機時政府武力部隊的縮寫（Richard William Hill 2012：188）。

另一件作品〈No E & H Please, We’re Treaty〉（1985）則用相同手法，於畫布上將E. H兩個字母，象徵原住民族不受到教育與醫療保險的照護中。

也許是顏色與形式過於柔和，也許是原住民族元素的過於直觀，藝術家稱：「加拿大前任總理布萊恩・穆爾羅尼（Brian Mulroney）借出了這件作品。每當召開國際金融會議或談判時，這件作品就掛在會議主桌後面的牆上，作品暗藏著對於北美原住民族條約的聲明、包含金融議題，前總理恐怕並不明白作品的箇中意義，但也因此參與者與這件作品形成我表演作品的一部分」（Allan J. Ryan 1999：226）。

Photo Credit: 作者提供 藝術家鮑勃．博耶（Bob Boyer, 1948-2004），〈F.U.S.Q.-Tanks for the Memories〉(1992)，複合媒材，152 x 91 cm x 4幅

對於土地的爭議在臺灣也有過多次的激烈衝突，幾乎從平埔族至已被證明的高山原住民族，都是全世界原住民族伸張土地所有權與文化延續的縮影。藝術家Apo＇ 陳昭興（Kofid Talo）與王亭婷（Ting Ting Wang）所屬的港口部落，曾經經歷過坎坷的遷徙。

作品《口傳歷史的孩子：大港口Cepo’ 事件——口傳歷史之斷層》嘗試還原真相的過程，警醒多數的族人，因為母語的消逝，以及無法面對的苦難傷痛，而難以口傳下來的歷史。

港口部落是重新遷徙回原本傳統領域的5大氏族的集結而成，有些氏族也遷徙台東及花蓮各地。他們原本住在秀姑巒溪出海口，卻因多次與清兵的戰役，被迫逃到阿美族聖山（奇拉雅山），聖山上的生活條件並沒有出海口來得豐饒，沒有農作物可食用，也只能就地取材搭起臨時避難空間勉強居住。

約145年前清軍的誘騙屠殺所有頭目、眾青年，大港口事件影響到了阿美族的7大氏族，現今只剩5大氏族回到Cepo’ 部落的傳統領域。傳說中僅一位青年倖存，他重傷游過湍急的秀姑巒溪，偷偷地爬回聖山，為了向山上僅剩的老弱婦孺，述說難以接受的大屠殺從此開始了阿美族氏族的大遷徙，後來逐漸輾轉的回歸至今日的港口部落。

藝術家花費3年走訪部落耆老們，許多老人家寧願選擇分享幽默風趣的生活經驗與日常故事，難以直言面對這段歷史，需要特地去請教及挖掘。在做這系列作品時，儘管書寫檔案與整理差異性並且還原事件，以及口傳都困難重重。正因為它的困難與沉重，藝術家更不放棄用各種方式再現讓它延續下去！

Photo Credit: 藝術家 口傳歷史的孩子：大港口Cepo’ 事件〉口傳歷史之斷層，單頻道錄像，單頻道錄像，7’24”，2018-2019

Photo Credit: 藝術家 《看見聽不到的歷史——大港口Cepo’ 事件》油畫作品，2017。左圖畫出了大義赴死的族人，對於可見的陷阱無所畏懼的精神。右圖畫出陷阱中被穿透而亡的青年屍身，僅有一人倖存對每一位青年默念心中的歉意與悲痛後，將過世同伴的身體疊起高度來爬出壕溝

土地彷彿是會說話的，這也是全球原住民族最崇高的與大地的生命共存的信仰之一。藝術家在當年大屠殺地點發生了車禍，可能是冥冥之中與這個事件產生某種關聯性，這樣的巧合促成藝術家開始進行研究。

在出海口的部落族人們，因為清軍的討伐逃入聖山，清兵向部落提出和解的約定：由部落青壯年下山搬運大米，換取一線生機。但這個應該與石般堅固的立約，卻像冰塊一樣很快在時空中溶解消失，整個和解的約定是無效的。

多達165名青年及頭目們為了生存，唯一的抵抗就是不抵抗，他們明知前方等待著必死的陷阱，仍然為了讓部落的婦孺存活而慷慨赴義。他們背著米糧，一個跟著一個走進了已知的陷阱，那是一個巨大的壕溝，插滿尖銳的竹子，刺穿了每一個掉進洞裡的部落青年。