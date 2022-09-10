【動畫】《我們仍未知道那天所看見的花名。》：如果在房間裡的不是大象而是幽靈，還能視而不見嗎？

西方有「房間裡的大象」這一諺語，寓意某些事件或議題明明如此顯而易見，卻依舊被人視而不見，故意忽略。龐然大物的大象被置於狹小的房間之內，又怎可能不被看見呢？只可能是人們假裝看不見，並集體沉默，才能夠讓大象於公共空間內被隱沒，最終消失得無影無蹤。

但如果，存在於房間裡的不再是大象，而是幽靈的話，又會怎樣呢？

幽靈。如此幽微、如此細小，只在角落裡潛伏，待人們卸下防備之際，才會突然作祟襲來。當房間裡的不再是大象，而是微小的幽靈，視而不見彷彿變得理所當然。但人們依然心知肚明，這幽靈其實總在自己身邊潛伏，從不離去，並終有一天會作祟，帶著舊日的債務回到人間——若果這是一個關於「房間裡的幽靈」的故事，那麼，這會是一個怎樣的故事呢？

《我們仍未知道那天所看見的花名。》，就是一個關於「房間裡的幽靈」的故事。

那年夏天，已死去的芽衣子回來了。她以長大了的姿態，作為幽靈，在仁太的房間顯現。仁太也已經長大了，他不再是六人組「超和平Busters」的隊長，也不再帶著同是小孩的好友們往外冒險。在芽衣子死去的那天以後，仁太就不再走到外面，只能夠躲在房間裡，逃避當天的傷痛。

但那一天的傷痛，連帶美好的記憶，最終化為幽靈，回到仁太身邊。芽衣子說，她想要實現一個願望，才會以幽靈的姿態歸來——並且，那是個必須要和當時的六人一同合作，才能夠實現的願望。縱然當下仁太低吟著「事到如今又能怎樣」，但往後的他才得以坦承，如今只能待在房間裡的自己，可是如此樂意，甚至如此渴求，「芽芽」能夠像這樣以幽靈的姿態，回到自己身邊。

畢竟躲在房間裡的仁太，可是每天都在後悔，並空虛地期盼著，如果那天芽衣子沒有遇上意外，沒有在河溪上死去的話，他就能夠在「明天」，親口向芽衣子道歉，並說出埋藏心底的話語——他喜歡芽衣子。