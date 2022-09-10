【動畫】《我們仍未知道那天所看見的花名。》：如果在房間裡的不是大象而是幽靈，還能視而不見嗎？
我們想讓你知道的是
岡田麿里在故事後半段引入如此的懸念—當巨大的事件降臨，讓其中的人們被迫別離，甚或至生死分隔之際，人們該如何move on，別過傷痛走下去呢？move on本身是可能的嗎？
西方有「房間裡的大象」這一諺語，寓意某些事件或議題明明如此顯而易見，卻依舊被人視而不見，故意忽略。龐然大物的大象被置於狹小的房間之內，又怎可能不被看見呢？只可能是人們假裝看不見，並集體沉默，才能夠讓大象於公共空間內被隱沒，最終消失得無影無蹤。
但如果，存在於房間裡的不再是大象，而是幽靈的話，又會怎樣呢？
幽靈。如此幽微、如此細小，只在角落裡潛伏，待人們卸下防備之際，才會突然作祟襲來。當房間裡的不再是大象，而是微小的幽靈，視而不見彷彿變得理所當然。但人們依然心知肚明，這幽靈其實總在自己身邊潛伏，從不離去，並終有一天會作祟，帶著舊日的債務回到人間——若果這是一個關於「房間裡的幽靈」的故事，那麼，這會是一個怎樣的故事呢？
《我們仍未知道那天所看見的花名。》，就是一個關於「房間裡的幽靈」的故事。
那年夏天，已死去的芽衣子回來了。她以長大了的姿態，作為幽靈，在仁太的房間顯現。仁太也已經長大了，他不再是六人組「超和平Busters」的隊長，也不再帶著同是小孩的好友們往外冒險。在芽衣子死去的那天以後，仁太就不再走到外面，只能夠躲在房間裡，逃避當天的傷痛。
但那一天的傷痛，連帶美好的記憶，最終化為幽靈，回到仁太身邊。芽衣子說，她想要實現一個願望，才會以幽靈的姿態歸來——並且，那是個必須要和當時的六人一同合作，才能夠實現的願望。縱然當下仁太低吟著「事到如今又能怎樣」，但往後的他才得以坦承，如今只能待在房間裡的自己，可是如此樂意，甚至如此渴求，「芽芽」能夠像這樣以幽靈的姿態，回到自己身邊。
畢竟躲在房間裡的仁太，可是每天都在後悔，並空虛地期盼著，如果那天芽衣子沒有遇上意外，沒有在河溪上死去的話，他就能夠在「明天」，親口向芽衣子道歉，並說出埋藏心底的話語——他喜歡芽衣子。
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人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己
我們想讓你知道的是
每天一到辦公室，就是忙好忙滿，但心裡好像少了點什麼？時時滑手機、刷存在感，也仍然感到焦慮？就連每個週末行程滿檔，出遊、聚餐、上課樣樣來，在睡前，空虛感也常忽然竄起？這樣的你其實並不孤單，因為我們每個人都有過這樣的時刻。
當感到空虛、迷失的時候，就做點運動，重新啟動身體的感受吧。運動能讓身體健康，也蘊含著許多實用概念，值得我們運用到很難的人生裡，以下推薦幾個運動訓練x人生學，幫助你重新打造自我訓練計畫，一起在實現目標的路上，不再迷失：
在輸贏挫敗中，訓練耐心
思想的舉重也需要無數次的鍛鍊，舉重女神郭婞淳說：「相信所有的挫折，都是最好的安排。」、「給自己多一點鼓勵，給明天多一點期待。」要實現目標、找到自我價值，感受挫敗與耐心等待是必經的路程，就像鍛鍊肌肉不會只做一兩次訓練就立刻有成效，體驗更多的其實是訓練過程中的各種關卡。當自我價值尚未浮現時，你需要的是更多的耐心，反覆確認目標與實踐計畫，確保自己走的每一步都在正確的道路上。即使暫時看不到成果，也不要輕易地放棄。
尋找正確施力點，勿操之過急
人生和運動訓練一樣，過於心急反而難以達到理想目標。在健身時如果只顧埋頭猛練、執著在增加訓練重量，很可能會用錯施力點、超過自身可負荷範圍，最後造成身體受傷、代償肌群過勞，得不償失。同樣的，在生活中如果只是盲目地追求充實感而將行程表填滿，最終也會過度耗竭精力，身心俱疲。
人生和運動，都是「屬於自己的事」
奧運羽球雙打金牌得主李洋曾說過：「努力不一定會成功，但不努力一定不會成功。」運動需要設定目標、反覆自我訓練、不斷修正方向，才有機會修得正果，不可能只依靠教練的指導而自己不付出實踐，就能擁有好體態或體能。人生是自己的，不妨在心中仔細描繪想要過的美好生活，在「阿姨…我不想努力」的念頭升起時，想想心中的那幅景象。
小目標持續做，創造複利效果
運動要有明確的鍛鍊目標，才能持續進步。目標不需要遠大，關鍵是持續做，即使是「每天快走時，多走30步」這樣的小目標，堅持一年後也能累積出萬步的差距。若在生活中沒有目標，只是重複日常瑣事完成交辦，讓時間悄悄流走，就可惜了這個人生。為自己建立一個目標與訓練計畫吧！即使是再小的目標都可以，讓自己穩穩地朝目標前行，維持紀錄習慣，更可以感受成果逐漸累積的那份充實。
擁有好的陪練員
陪練員是職業運動選手背後重要的支持夥伴，能幫助選手克服弱點、精進實力。你獨一無二的人生，也需要好的陪練員支持，透過專業的角度指導，讓訓練更有效率、進步更快。更重要的是，陪伴你持之以恆朝目標前行，勇敢無懼。
以「我們的夢想，是陪你抵達你的夢想」為承諾的中國人壽，在「人生GYM」裡，陪你練人生，以公平待客的心，提供你應付人生風險所需的保障，陪伴你在夢想的路上更勇敢前行，成為理想自己。