《國家地理阿拉伯神話故事》：阿里巴巴與四十大盜——我一開始說這個故事，你就不會想要我停下來的
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《國家地理阿拉伯神話故事》透過納波里生動迷人的筆觸，配上巴利特的精美插畫，讓家傳戶曉的阿拉丁、航海家辛巴達、阿里巴巴和四十大盜等角色全都躍然紙上，帶小朋友走進一段段精采奇幻的歷險奇遇，點燃閱讀的熱情，開啟天馬行空的想像力。
文：唐娜．喬．納波里（Donna Jo Napol）
第365夜 阿里巴巴與四十大盜
「姊姊，請繼續上次的故事。」
「那當然。」莎赫札德把故事說完，然後她住口了。黑暗的房間一片寂靜，連嬰兒都沒有發出一點聲音。他是在整整一個月前出生的，簡直和他父親長得一模一樣。莎赫札德的手一撫過他的五官，數著他的手指和腳趾，親吻他的頭頂。寂靜像是微風吹動窗簾般的輕輕搖晃推移。
「姊姊，不開始說新故事嗎？」杜雅札德是多麼的忠心耿耿啊！莎赫札德滿腔感激，凝視國王的臉，光線太暗，看不到他的表情，但月光在他眼中閃爍。「王上，你知道我在一年前的今晚，第一次說故事給你聽嗎？」「我一整天都在想這件事，」拉雅王說，「你的故事讓我著迷的原因，我知道是什麼了。」「是因為它們讓你笑嗎？」「讓我笑、 讓我哭、讓我驚訝。不過牢牢吸引住我的，是故事處理公平正義的事情，顯露出人可以有多麼愚蠢和不幸。」
「倒楣的人吃牛肚都會吃到骨頭。」「沒錯！」拉雅王兩手捧住莎赫札德的臉，「你明白。牛肚沒有骨頭——如果有人說他那碗牛肚有骨頭，沒人會相信。可是你，你卻理解。你是怎麼辦到的？」「我跟隨前方的亮光，並祈禱新的光亮接著出現。」拉雅王嘆了口氣：「你的父親，也就是我的大臣，應該指定你作他的繼承人，那麼在他死後，你就可以當我的王室大臣。」莎赫札德的呼吸停頓了一下。
「什麼事？怎麼啦，妻子？」「我父親或許還有好多年才會死，但我卻可能在任何一個早晨死去。」拉雅王下巴肌肉微微抽動，胸口一陣疼痛，一時間竟忘記要處死所有妻子的誓言。年復一年和男人生活的妻子，是一股強大的力量，可以為男人帶來刺痛的羞辱。而給丈夫生下胖嘟嘟、火燙、水淋淋、不停扭動的兒子的妻子⋯⋯啊，這樣的妻子能讓男人心碎。而透過說故事使人從新觀點看生命的妻子⋯⋯她能擁有那顆心。
拉雅王移開身體，雙臂交抱在胸口。「開始說另一個故事好嗎？」「好，但是這個故事不算今晚的，我說過了。這是額外的，特別的。」「當作周年紀念嗎？」「紀念你對今天晚上和今天白天所作的思慮。如果故事說到一半，兒子哭了，你要哄他，因為我一開始說這個故事，你就不會想要我停下來的。」
在波斯一座城裡住了兩兄弟，卡辛姆和阿里巴巴。他們從小家境貧窮，不過卡辛姆娶了一個有錢女人，阿里巴巴娶了 一個窮女人。卡辛姆有一家商店，還有房有地，阿里巴巴卻只是個樵夫。
有一天，阿里巴巴正在砍柴，突然遠方冒出一陣沙塵。他很小心，趕忙爬到樹上。
很多人騎馬過來。他們把馬拴住，讓牠們吃掛在脖子上袋子裡的大麥，然後把外表鼓突的袋子甩上肩膀。阿里巴巴當下就知道他們是強盜。
一個強盜對著山壁一塊大石頭喊：「芝麻，開門！」大石塊就像門一樣移開，這些人進去後，門就關上了，不過他們隨時都會出來。阿里巴巴待在樹上，數了數馬的數目：40匹。
門開了，40個強盜走出來，首領說：「芝麻，關門！」門往山壁關上，強盜就騎馬離開了。
阿里巴巴走向石塊。「芝麻，開門。」門開了，他就走進去。陽光從穴頂的洞口照了進來。地上閃閃發亮，放滿一綑綑的絲綢、 華麗的地毯、奇珍異食，還有一堆堆小山一樣的金幣。
阿里巴巴拿了兩袋金幣，放在他的驢子背上，再用木柴蓋住，然後說：「芝麻，關門。」門就關上了。
阿里巴巴趕著驢子回到家，把袋子在妻子身旁重重放下。
妻子聽到他丟下袋子時金幣的敲擊聲，就搖搖頭。「丈夫啊，你怎麼這麼壞，去偷⋯⋯？」
「偷強盜的東西不算偷。」阿里巴巴就把一切告訴她。
他們決定要把這些錢埋起來，直到確定強盜都離開這地方為止。不過首先他們想知道一共有多少錢，所以阿里巴巴的妻子就去卡辛姆家借秤穀子的秤。
卡辛姆的妻子很好奇，這對親戚能有什麼穀物需要秤重？好奇心揪著她，她就在秤的底部塗上蠟，只要有穀物灑出來，就會黏在秤底。
阿里巴巴和妻子秤完金子就埋了起來，再把秤還給卡辛姆的妻子。
卡辛姆的妻子發現秤底黏了一枚金幣，在卡辛姆回家後，拿給他看。
卡辛姆嫉妒得膽汁都冒了上喉嚨，便去找阿里巴巴。「弟弟，你明明有這麼多金幣，為什麼還一付又窮又慘的樣子？」
阿里巴巴舉起雙手，一副驚訝的樣子。「你說什麼？」 卡辛姆就把黏在秤底的金幣拿給他看。阿里巴巴沒辦法，只好告訴他強盜巢穴的事。「如果你保守祕密，就分你一份。」 「我當然要拿到一份，不過你先說，這個山洞在哪裡？你是怎麼進去的？快說，不然我就向官府告發你。」 阿里巴巴說出了一切，因為，事實上，有這麼多金子的確是件開心的事，每個人都應該享受，有何不可呢？
卡辛姆手癢到必須咬緊牙齒，以免尖叫出來。只有金幣才能滿足這兩隻手，而且是大量的金幣。畢竟，卡辛姆是重要的人，應該要有錢。他在十頭騾子背上放了十個箱子，前往賊窩。「芝麻，開門！」卡辛姆進去洞內，又說，「芝麻，關門！」卡辛姆把一個袋子甩上肩膀，一個袋子掛在另一邊肩膀上，朝洞門跑去。他要先去放滿幾箱，再回來拿更多。
但是卡辛姆忘記開門的咒語了。「大麥，開門！」他說，「小麥，開門！稻米，開門！小米，開門！」卡辛姆扯著自己的鬍子。「鷹嘴豆，開門！扁豆，開門！」卡辛姆來回踱著步子。
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9月20日跨域生態進行式線上論壇：攜手打造產業跨域生態系，搶占數位轉型先機！
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經濟部預計於10月22日至25日舉辦「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」，展示中小企業跨領域生態系推動成果。而在9月20日，關鍵評論網將辦理「創新未來｜跨域生態進行式」線上論壇直播活動交流作為前導，讓想要了解跨領域生態系發展可能性的讀者及中小企業廠商，了解更多關於生態系的發展可能性。
新冠疫情無意間加速了數位科技的發展進程，不只帶動企業內部的數位轉型需求，雲端平台、人工智慧服務所開展的數位經濟也漸成世界潮流，其中，數位應用所帶來的創新更成為當代中小企業替產品、服務加值的重要因素。
因此經濟部於2017年起，開始推動「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」，由掌握關鍵核心能力的中小企業為主體，找到市場發展的關鍵方向，帶動跨領域業者共同合作、集體升級，結合綠色永續的概念，將不同產業領域相互串接，打造如居家設計與智慧選品、生物炭與建材跨界合作等跨領域生態系，藉由計畫協助臺灣中小企業擘劃新成長路徑！
經過多年的努力，也有愈來愈多的跨域生態系漸漸開花結果，故經濟部將於今年10月22日至25日，攜手數位發展部、國家科學及技術委員會，掌握時下數位與綠色關鍵議題，在松山文創園區2－3號倉庫舉辦「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」。活動將結合松菸場館的5G環境，圍繞「數位雲」、「永續雲」、「體驗雲」三大展示主題，打造數位、綠色、虛實整合的展場體驗。除此之外，現場還有循環材料佈展、臺灣小微店家消費體驗，以及數位轉型與綠色永續主題論壇等精彩內容，歡迎前來親自體驗！
【2022年數位綠色雙轉型聯合成果展】活動資訊
日期：10月22日－10月25日
地點：松山文創園區 2-3號倉庫（臺北市信義區光復南路133號）
那麼企業究竟如何在轉型過程找到跨領域介入的空間、打造新興商業模式，開啟更多的可能性？關鍵評論網即將於9月20日舉辦跨域生態系推廣活動，以全線上直播形式舉辦線上論壇，讓想要了解生態系的讀者、中小企業廠商，可先透過直播活動參與交流、了解更多關於生態系的發展可能性！
跨域生態系大揭密：生態系經驗談 x 產業整合專家
跨域生態進行式線上論壇將邀請「綠學院」及「Green Impact Lab綠色創業加速器」共同創辦人楊雅雲，與「大成鋼隆美家居股份有限公司」的設計部總監特助劉書豪，透過智慧場景設計選品生態系的推動經驗短講，與臺灣所有中小企業夥伴腦力激盪，共同探討如何利用跨域生態系的發展力量，激發更多創新能量。
近幾年，跨域生態系在傳統產業轉型與綠色循環等議題多有著墨，如「智慧場景設計選品生態系」以小資族為主要客群，從而了解第一線消費者的想法，也影響生態系的合作模式與策略，企業經營方向能夠快速因應市場調整，找到適合的夥伴共同創新。身為設計師的劉書豪，自然也觀察到客戶的轉變，過去以設計風格來溝通，現在除了風格之外，綠色、循環等概念也成為消費者重視的元素，讓設計師開始尋找更多元的合作夥伴與模式，智慧場景設計選品生態系就是主打發展設計模組，讓裝潢設計可以快速套用、以小規模客製或選用不同的設備，符合消費者的需求；也因此延伸出在居家裝飾、用品，乃至於建材、用料等，都在循環議題中有更深入的探討，生態系計畫也因此發展出更多跨域跨界的合作與創新，如：廢車零件可以成為居家裝飾的用品、生物炭與建材廠商合作發展出機能性的建材與裝潢材料，在綠色永續的主題中，找到中小企業持續發展的機會。
首場專題短講由大成鋼隆美家居股份有限公司的企業講者劉書豪主講，從客戶需求轉變的觀察開始，談到如何在當今綠能減碳的永續發展趨勢下，聯合工班、設計、家具等相關產業，以商業生態系打造產業共同利益，協助中小企業更有效率的開展創新服務。
接著由專業領域橫跨能源、智慧電網、循環經濟、綠建築等，稀有的大跨度整合型綠色行銷專家楊雅雲接棒，從建築、綠能的角度回應，深入探討綠能、建築、室內裝修等看似跨度甚大的相關產業，究竟該如何整合協作，才能兼顧永續、環保以及企業獲利，創造1+1大於2的商業效益。
2022 創新未來｜跨域生態進行式
- 活動時間：2022年9月20日 14:00-15:15
- 活動形式：YouTube線上直播
- 活動講者：「綠學院」創辦人楊雅雲、「大成鋼隆美家居股份有限公司」設計部總監特助劉書豪
- 活動主持人：劉姿麟