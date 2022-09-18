《國家地理阿拉伯神話故事》：阿里巴巴與四十大盜——我一開始說這個故事，你就不會想要我停下來的

文：唐娜．喬．納波里（Donna Jo Napol）

第365夜 阿里巴巴與四十大盜

「姊姊，請繼續上次的故事。」

「那當然。」莎赫札德把故事說完，然後她住口了。黑暗的房間一片寂靜，連嬰兒都沒有發出一點聲音。他是在整整一個月前出生的，簡直和他父親長得一模一樣。莎赫札德的手一撫過他的五官，數著他的手指和腳趾，親吻他的頭頂。寂靜像是微風吹動窗簾般的輕輕搖晃推移。

「姊姊，不開始說新故事嗎？」杜雅札德是多麼的忠心耿耿啊！莎赫札德滿腔感激，凝視國王的臉，光線太暗，看不到他的表情，但月光在他眼中閃爍。「王上，你知道我在一年前的今晚，第一次說故事給你聽嗎？」「我一整天都在想這件事，」拉雅王說，「你的故事讓我著迷的原因，我知道是什麼了。」「是因為它們讓你笑嗎？」「讓我笑、 讓我哭、讓我驚訝。不過牢牢吸引住我的，是故事處理公平正義的事情，顯露出人可以有多麼愚蠢和不幸。」

「倒楣的人吃牛肚都會吃到骨頭。」「沒錯！」拉雅王兩手捧住莎赫札德的臉，「你明白。牛肚沒有骨頭——如果有人說他那碗牛肚有骨頭，沒人會相信。可是你，你卻理解。你是怎麼辦到的？」「我跟隨前方的亮光，並祈禱新的光亮接著出現。」拉雅王嘆了口氣：「你的父親，也就是我的大臣，應該指定你作他的繼承人，那麼在他死後，你就可以當我的王室大臣。」莎赫札德的呼吸停頓了一下。

「什麼事？怎麼啦，妻子？」「我父親或許還有好多年才會死，但我卻可能在任何一個早晨死去。」拉雅王下巴肌肉微微抽動，胸口一陣疼痛，一時間竟忘記要處死所有妻子的誓言。年復一年和男人生活的妻子，是一股強大的力量，可以為男人帶來刺痛的羞辱。而給丈夫生下胖嘟嘟、火燙、水淋淋、不停扭動的兒子的妻子⋯⋯啊，這樣的妻子能讓男人心碎。而透過說故事使人從新觀點看生命的妻子⋯⋯她能擁有那顆心。

拉雅王移開身體，雙臂交抱在胸口。「開始說另一個故事好嗎？」「好，但是這個故事不算今晚的，我說過了。這是額外的，特別的。」「當作周年紀念嗎？」「紀念你對今天晚上和今天白天所作的思慮。如果故事說到一半，兒子哭了，你要哄他，因為我一開始說這個故事，你就不會想要我停下來的。」

在波斯一座城裡住了兩兄弟，卡辛姆和阿里巴巴。他們從小家境貧窮，不過卡辛姆娶了一個有錢女人，阿里巴巴娶了 一個窮女人。卡辛姆有一家商店，還有房有地，阿里巴巴卻只是個樵夫。

有一天，阿里巴巴正在砍柴，突然遠方冒出一陣沙塵。他很小心，趕忙爬到樹上。

很多人騎馬過來。他們把馬拴住，讓牠們吃掛在脖子上袋子裡的大麥，然後把外表鼓突的袋子甩上肩膀。阿里巴巴當下就知道他們是強盜。

一個強盜對著山壁一塊大石頭喊：「芝麻，開門！」大石塊就像門一樣移開，這些人進去後，門就關上了，不過他們隨時都會出來。阿里巴巴待在樹上，數了數馬的數目：40匹。

門開了，40個強盜走出來，首領說：「芝麻，關門！」門往山壁關上，強盜就騎馬離開了。

阿里巴巴走向石塊。「芝麻，開門。」門開了，他就走進去。陽光從穴頂的洞口照了進來。地上閃閃發亮，放滿一綑綑的絲綢、 華麗的地毯、奇珍異食，還有一堆堆小山一樣的金幣。

阿里巴巴拿了兩袋金幣，放在他的驢子背上，再用木柴蓋住，然後說：「芝麻，關門。」門就關上了。

阿里巴巴趕著驢子回到家，把袋子在妻子身旁重重放下。

妻子聽到他丟下袋子時金幣的敲擊聲，就搖搖頭。「丈夫啊，你怎麼這麼壞，去偷⋯⋯？」

「偷強盜的東西不算偷。」阿里巴巴就把一切告訴她。

他們決定要把這些錢埋起來，直到確定強盜都離開這地方為止。不過首先他們想知道一共有多少錢，所以阿里巴巴的妻子就去卡辛姆家借秤穀子的秤。

卡辛姆的妻子很好奇，這對親戚能有什麼穀物需要秤重？好奇心揪著她，她就在秤的底部塗上蠟，只要有穀物灑出來，就會黏在秤底。

阿里巴巴和妻子秤完金子就埋了起來，再把秤還給卡辛姆的妻子。

卡辛姆的妻子發現秤底黏了一枚金幣，在卡辛姆回家後，拿給他看。

卡辛姆嫉妒得膽汁都冒了上喉嚨，便去找阿里巴巴。「弟弟，你明明有這麼多金幣，為什麼還一付又窮又慘的樣子？」

阿里巴巴舉起雙手，一副驚訝的樣子。「你說什麼？」 卡辛姆就把黏在秤底的金幣拿給他看。阿里巴巴沒辦法，只好告訴他強盜巢穴的事。「如果你保守祕密，就分你一份。」 「我當然要拿到一份，不過你先說，這個山洞在哪裡？你是怎麼進去的？快說，不然我就向官府告發你。」 阿里巴巴說出了一切，因為，事實上，有這麼多金子的確是件開心的事，每個人都應該享受，有何不可呢？

卡辛姆手癢到必須咬緊牙齒，以免尖叫出來。只有金幣才能滿足這兩隻手，而且是大量的金幣。畢竟，卡辛姆是重要的人，應該要有錢。他在十頭騾子背上放了十個箱子，前往賊窩。「芝麻，開門！」卡辛姆進去洞內，又說，「芝麻，關門！」卡辛姆把一個袋子甩上肩膀，一個袋子掛在另一邊肩膀上，朝洞門跑去。他要先去放滿幾箱，再回來拿更多。

但是卡辛姆忘記開門的咒語了。「大麥，開門！」他說，「小麥，開門！稻米，開門！小米，開門！」卡辛姆扯著自己的鬍子。「鷹嘴豆，開門！扁豆，開門！」卡辛姆來回踱著步子。