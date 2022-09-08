歐洲工會：2022年能源費超過13國基本月薪，俄土同調指歐洲能源危機是「自食惡果」

歐洲工會：2022年能源費超過13國基本月薪

（中央社）歐洲工會聯盟（ETUC）6日發布調查顯示，德、荷等13個歐盟國領基本工資家庭必須花超過一個月的薪資才能讓家裡今（2022）年有電有暖氣，比去年調查的8國暴增；義大利等4國更是全民平均月收入也付不起整年能源費。

受生活成本漲價傷害最深的就是低薪家庭，歐洲工會聯盟指出，在今年這場通膨風暴發生前，歐盟勞工已有950萬人對支付能源費用感到困難，如今情況更惡化。

歐洲工會聯盟將各國基本工資與今年能源價格比較，發現捷克最低薪勞工得花65天的薪水（含例假日）才付得起整年的能源開銷，次糟的希臘、愛沙尼亞是54天；荷蘭48天、西班牙38天、比利時37天、德國33天。換言之，能源費超過他們年收入的十二分之一，捷克更是超過六分之一。情況相對好些的法國，也要花上30天基本薪資。

歐洲工會聯盟副秘書長林奇（Esther Lynch）在新聞稿中表示：「當你的帳單超過了一個月的薪水，那等於已經沒有任何聰明省錢的妙招能改善，這種價格就是讓數百萬人完全付不出來。」

她說：「能源公司執行長（CEO）們和股東們正在享受破記錄的盈餘，卻讓低薪勞工承受代價。」

歐洲工會聯盟另以各國全國平均收入來比較能源費用，希臘平均收入家庭今年能源負擔相當於36天的收入，義大利、捷克、斯洛伐克都相當於一個月收入。這代表中產階級的困境也愈來愈明顯。

非營利機構More in Common在2日發布一份針對英、德、法、波蘭四國民調也指出，十分之一民眾表示已經開始跳過一天中的某一餐或兩餐，以省錢來付其他開銷。大多數受訪者也認為這場危機「還看不到終點」。

正因擔心今年的能源飆漲只是起點，歐洲工會聯盟發函給歐盟和各國官員，要求提高基本薪資、支持勞方集體協商加薪、設定民生能源費用上限、對能源業者超額利潤課稅等。

與此同時，歐洲聯盟執行委員會（EC）昨天發表半年一度的「歐洲氣壓計」（Eurobarometer）調查，相較今年1、2月時歐盟民眾最關心的議題是氣候變遷和移民，6、7月的調查則認為歐盟最須處理的3大要事是物價上漲、能源供應和國際情勢。由此可見，「不能再漲價了」，應該是當前歐洲人最有共識的要緊事。

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歐洲能源危機，土耳其與俄同調指西方自食惡果

（中央社）歐洲地區能源危機惡化，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）指歐洲國家是因為對俄羅斯祭出制裁而「自食惡果」，說法與克里姆林宮日前的回應如出一轍。

自2月俄烏戰爭爆發迄今，土耳其基於地緣位置及與交戰雙方的關係，持續扮演「黑海公道伯」斡旋，並竭力維持中立，例如艾爾多安與俄國總統普亭（Vladimir Putin）保持良好互動之際，也馳援烏克蘭軍備及武裝無人機。

《法新社》報導，艾爾多安昨天在出訪巴爾幹半島3國前告訴記者，歐洲國家對俄羅斯實施經濟限制，是「自食惡果」。

他說，歐洲對普亭先生的態度及制裁，使普亭先生——無論他願意與否——都得說：「如果你這樣搞，我就那樣做」。普亭正使用他所有的手段及武器。「不幸的是，天然氣就是其一」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）5日指控，是西方針對俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）祭出制裁，才會導致天然氣無法經由北溪一號（Nord Stream 1）管線輸往歐洲。

土耳其去（2021）年使用的天然氣中，近半自俄國進口。官方資料顯示，今年5月至7月土耳其對俄羅斯的出口額度比去年同期成長近50％。雙方也協議將俄羅斯天然氣工業公司出口到土國的天然氣慢慢改以盧布支付。

分析人士認為，這項協議將確保俄國繼續透過黑海的「土耳其溪天然氣管線」（TurkStream）向土國供氣。艾爾多安也曾說，預計土耳其今年不會面臨任何能源短缺。「我認為歐洲今年冬天將面臨嚴重問題，我們不會有這種情況」。

俄國中斷天然氣供應，導致全球能源價格飆升，也引發土耳其經濟危機，當地通貨膨脹率已飆升至80.2，貨幣里拉重貶。

《自由日報》（Hurriyet Daily News）6日報導，艾爾多安於5日的內閣會議後表示，通貨膨脹率將在明年初開始大幅下降，年底將逐步降至20％。

他說，通貨膨脹仍是主要問題，並對所有國家構成威脅。「尤其是已開發國家，還沒有找到紓解通膨的方式。希望我們會看到通膨率在新的一年開始下降，先降到40％，然後進一步降至30％，年底再降至20％左右。我們希望讓我們的國家擺脫通膨威脅」。

艾爾多安指出，政府新公布的期中計畫擘畫了路線圖，主要是為了打擊通膨。這項計畫估測，土耳其年度通膨率將從今年年底的65％降至明年的24.9％，並在2025年進一步降到9.9％。

他並端出數盤牛肉，稱政府在這段期間將強化支持中低收入戶的作為，「將祭出許多措施，例如提高公務員退休俸及薪資，擴大社會支持計畫規模」，及免除550萬人2000里拉（約新台幣3392元）以下的債務。

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