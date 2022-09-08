歐洲工會：2022年能源費超過13國基本月薪，俄土同調指歐洲能源危機是「自食惡果」
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歐洲工會聯盟副秘書長林奇表示：「當你的帳單超過了一個月的薪水，那等於已經沒有任何聰明省錢的妙招能改善，這種價格就是讓數百萬人完全付不出來。」
歐洲工會：2022年能源費超過13國基本月薪
（中央社）歐洲工會聯盟（ETUC）6日發布調查顯示，德、荷等13個歐盟國領基本工資家庭必須花超過一個月的薪資才能讓家裡今（2022）年有電有暖氣，比去年調查的8國暴增；義大利等4國更是全民平均月收入也付不起整年能源費。
受生活成本漲價傷害最深的就是低薪家庭，歐洲工會聯盟指出，在今年這場通膨風暴發生前，歐盟勞工已有950萬人對支付能源費用感到困難，如今情況更惡化。
歐洲工會聯盟將各國基本工資與今年能源價格比較，發現捷克最低薪勞工得花65天的薪水（含例假日）才付得起整年的能源開銷，次糟的希臘、愛沙尼亞是54天；荷蘭48天、西班牙38天、比利時37天、德國33天。換言之，能源費超過他們年收入的十二分之一，捷克更是超過六分之一。情況相對好些的法國，也要花上30天基本薪資。
歐洲工會聯盟副秘書長林奇（Esther Lynch）在新聞稿中表示：「當你的帳單超過了一個月的薪水，那等於已經沒有任何聰明省錢的妙招能改善，這種價格就是讓數百萬人完全付不出來。」
她說：「能源公司執行長（CEO）們和股東們正在享受破記錄的盈餘，卻讓低薪勞工承受代價。」
歐洲工會聯盟另以各國全國平均收入來比較能源費用，希臘平均收入家庭今年能源負擔相當於36天的收入，義大利、捷克、斯洛伐克都相當於一個月收入。這代表中產階級的困境也愈來愈明顯。
非營利機構More in Common在2日發布一份針對英、德、法、波蘭四國民調也指出，十分之一民眾表示已經開始跳過一天中的某一餐或兩餐，以省錢來付其他開銷。大多數受訪者也認為這場危機「還看不到終點」。
正因擔心今年的能源飆漲只是起點，歐洲工會聯盟發函給歐盟和各國官員，要求提高基本薪資、支持勞方集體協商加薪、設定民生能源費用上限、對能源業者超額利潤課稅等。
與此同時，歐洲聯盟執行委員會（EC）昨天發表半年一度的「歐洲氣壓計」（Eurobarometer）調查，相較今年1、2月時歐盟民眾最關心的議題是氣候變遷和移民，6、7月的調查則認為歐盟最須處理的3大要事是物價上漲、能源供應和國際情勢。由此可見，「不能再漲價了」，應該是當前歐洲人最有共識的要緊事。
歐洲能源危機，土耳其與俄同調指西方自食惡果
（中央社）歐洲地區能源危機惡化，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）指歐洲國家是因為對俄羅斯祭出制裁而「自食惡果」，說法與克里姆林宮日前的回應如出一轍。
自2月俄烏戰爭爆發迄今，土耳其基於地緣位置及與交戰雙方的關係，持續扮演「黑海公道伯」斡旋，並竭力維持中立，例如艾爾多安與俄國總統普亭（Vladimir Putin）保持良好互動之際，也馳援烏克蘭軍備及武裝無人機。
《法新社》報導，艾爾多安昨天在出訪巴爾幹半島3國前告訴記者，歐洲國家對俄羅斯實施經濟限制，是「自食惡果」。
他說，歐洲對普亭先生的態度及制裁，使普亭先生——無論他願意與否——都得說：「如果你這樣搞，我就那樣做」。普亭正使用他所有的手段及武器。「不幸的是，天然氣就是其一」。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）5日指控，是西方針對俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）祭出制裁，才會導致天然氣無法經由北溪一號（Nord Stream 1）管線輸往歐洲。
土耳其去（2021）年使用的天然氣中，近半自俄國進口。官方資料顯示，今年5月至7月土耳其對俄羅斯的出口額度比去年同期成長近50％。雙方也協議將俄羅斯天然氣工業公司出口到土國的天然氣慢慢改以盧布支付。
分析人士認為，這項協議將確保俄國繼續透過黑海的「土耳其溪天然氣管線」（TurkStream）向土國供氣。艾爾多安也曾說，預計土耳其今年不會面臨任何能源短缺。「我認為歐洲今年冬天將面臨嚴重問題，我們不會有這種情況」。
俄國中斷天然氣供應，導致全球能源價格飆升，也引發土耳其經濟危機，當地通貨膨脹率已飆升至80.2，貨幣里拉重貶。
《自由日報》（Hurriyet Daily News）6日報導，艾爾多安於5日的內閣會議後表示，通貨膨脹率將在明年初開始大幅下降，年底將逐步降至20％。
他說，通貨膨脹仍是主要問題，並對所有國家構成威脅。「尤其是已開發國家，還沒有找到紓解通膨的方式。希望我們會看到通膨率在新的一年開始下降，先降到40％，然後進一步降至30％，年底再降至20％左右。我們希望讓我們的國家擺脫通膨威脅」。
艾爾多安指出，政府新公布的期中計畫擘畫了路線圖，主要是為了打擊通膨。這項計畫估測，土耳其年度通膨率將從今年年底的65％降至明年的24.9％，並在2025年進一步降到9.9％。
他並端出數盤牛肉，稱政府在這段期間將強化支持中低收入戶的作為，「將祭出許多措施，例如提高公務員退休俸及薪資，擴大社會支持計畫規模」，及免除550萬人2000里拉（約新台幣3392元）以下的債務。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
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臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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