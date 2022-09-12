五問蔡政府與國安團隊：執政已六年如何在任期內落實迫切的國防改革？
我們想讓你知道的是
不容否認，蔡政府這6年投入大量經費在國防和武器自製，不可謂不重視國防，但是除了硬體建設之外，在制度上、人事上、觀念上的變革是否同時推進？還是只重視砸錢在硬體建設，卻不願意在制度上、人事上、觀念上作出改變讓軍隊脫胎換骨？
日前《關鍵評論網》的文章〈2022年還在練刺槍術？國軍訓練還停留在《花木蘭》動畫裡的集體耍棍〉，作者TJ以近年陸軍因為高層強調刺槍術，將基層寶貴的時間消耗在實戰價值甚低的傳統刺槍術，而不精進射擊等戰技的脫節思維，予以強烈的質疑跟指責。
事實上，從近期與軍方相關的新聞，如裝甲564旅讓經驗不足的義務役士兵操作戰車導致意外發生的憾事、軍方進「少觀所」宣導從軍反而被社會嘲諷「寧爛勿缺」、漢光演習挖戰壕卻被質疑是「半吊子」的困窘......。今日的軍隊，尤其是陸軍，即使有蔡英文總統大力稱讚「Good Job！」的褒美，但是在現實之中，卻仍然是動輒得咎，基層士氣不振的困境。
沉疴難起的軍隊
在俄烏戰爭爆發初期，有識者曾為文，針對今日軍隊的體制、訓練、內部管理等層面提出17個問題質問時，主政者、國防部跟軍方主事者是否虛心的面對這些質疑作為徹底的反省、檢討和改進？從今日的情況觀之，恐怕讓人不容樂觀。
令人不能不質疑，即使全面恢復徵兵制、延長役期、大幅增加國防經費，以今日顢頇、不知進取的國防部及軍方主事者，是否真的能夠善用這些人力跟資源？還是繼續以落伍的心態去濫用、惡用、錯用這些人力跟資源？讓有志投入國防的志願役、義務役乃至於社會大眾為之心灰意冷，反而加深台灣社會對於國防的不信任呢？這突顯出台灣需要國防改革的迫切性。
今日台灣國防改革的問題
面對國防改革的議題，筆者不揣冒昧提出數個問題作為拋磚引玉，希望讓更多人關注今日台灣國防改革的問題，這些問題如下：
一、何時能落實「文人領軍」？
今日包括日本、美國、德國等許多民主國家的國防部，「文人領軍」已經是常態化，而台灣仍然是由軍系統領國防部，在國防部的文官任用比例遠低於歐美日同類部門。
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人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己
我們想讓你知道的是
每天一到辦公室，就是忙好忙滿，但心裡好像少了點什麼？時時滑手機、刷存在感，也仍然感到焦慮？就連每個週末行程滿檔，出遊、聚餐、上課樣樣來，在睡前，空虛感也常忽然竄起？這樣的你其實並不孤單，因為我們每個人都有過這樣的時刻。
當感到空虛、迷失的時候，就做點運動，重新啟動身體的感受吧。運動能讓身體健康，也蘊含著許多實用概念，值得我們運用到很難的人生裡，以下推薦幾個運動訓練x人生學，幫助你重新打造自我訓練計畫，一起在實現目標的路上，不再迷失：
在輸贏挫敗中，訓練耐心
思想的舉重也需要無數次的鍛鍊，舉重女神郭婞淳說：「相信所有的挫折，都是最好的安排。」、「給自己多一點鼓勵，給明天多一點期待。」要實現目標、找到自我價值，感受挫敗與耐心等待是必經的路程，就像鍛鍊肌肉不會只做一兩次訓練就立刻有成效，體驗更多的其實是訓練過程中的各種關卡。當自我價值尚未浮現時，你需要的是更多的耐心，反覆確認目標與實踐計畫，確保自己走的每一步都在正確的道路上。即使暫時看不到成果，也不要輕易地放棄。
尋找正確施力點，勿操之過急
人生和運動訓練一樣，過於心急反而難以達到理想目標。在健身時如果只顧埋頭猛練、執著在增加訓練重量，很可能會用錯施力點、超過自身可負荷範圍，最後造成身體受傷、代償肌群過勞，得不償失。同樣的，在生活中如果只是盲目地追求充實感而將行程表填滿，最終也會過度耗竭精力，身心俱疲。
人生和運動，都是「屬於自己的事」
奧運羽球雙打金牌得主李洋曾說過：「努力不一定會成功，但不努力一定不會成功。」運動需要設定目標、反覆自我訓練、不斷修正方向，才有機會修得正果，不可能只依靠教練的指導而自己不付出實踐，就能擁有好體態或體能。人生是自己的，不妨在心中仔細描繪想要過的美好生活，在「阿姨…我不想努力」的念頭升起時，想想心中的那幅景象。
小目標持續做，創造複利效果
運動要有明確的鍛鍊目標，才能持續進步。目標不需要遠大，關鍵是持續做，即使是「每天快走時，多走30步」這樣的小目標，堅持一年後也能累積出萬步的差距。若在生活中沒有目標，只是重複日常瑣事完成交辦，讓時間悄悄流走，就可惜了這個人生。為自己建立一個目標與訓練計畫吧！即使是再小的目標都可以，讓自己穩穩地朝目標前行，維持紀錄習慣，更可以感受成果逐漸累積的那份充實。
擁有好的陪練員
陪練員是職業運動選手背後重要的支持夥伴，能幫助選手克服弱點、精進實力。你獨一無二的人生，也需要好的陪練員支持，透過專業的角度指導，讓訓練更有效率、進步更快。更重要的是，陪伴你持之以恆朝目標前行，勇敢無懼。
以「我們的夢想，是陪你抵達你的夢想」為承諾的中國人壽，在「人生GYM」裡，陪你練人生，以公平待客的心，提供你應付人生風險所需的保障，陪伴你在夢想的路上更勇敢前行，成為理想自己。