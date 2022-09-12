五問蔡政府與國安團隊：執政已六年如何在任期內落實迫切的國防改革？

日前《關鍵評論網》的文章〈2022年還在練刺槍術？國軍訓練還停留在《花木蘭》動畫裡的集體耍棍〉，作者TJ以近年陸軍因為高層強調刺槍術，將基層寶貴的時間消耗在實戰價值甚低的傳統刺槍術，而不精進射擊等戰技的脫節思維，予以強烈的質疑跟指責。

事實上，從近期與軍方相關的新聞，如裝甲564旅讓經驗不足的義務役士兵操作戰車導致意外發生的憾事、軍方進「少觀所」宣導從軍反而被社會嘲諷「寧爛勿缺」、漢光演習挖戰壕卻被質疑是「半吊子」的困窘......。今日的軍隊，尤其是陸軍，即使有蔡英文總統大力稱讚「Good Job！」的褒美，但是在現實之中，卻仍然是動輒得咎，基層士氣不振的困境。

沉疴難起的軍隊

在俄烏戰爭爆發初期，有識者曾為文，針對今日軍隊的體制、訓練、內部管理等層面提出17個問題質問時，主政者、國防部跟軍方主事者是否虛心的面對這些質疑作為徹底的反省、檢討和改進？從今日的情況觀之，恐怕讓人不容樂觀。

令人不能不質疑，即使全面恢復徵兵制、延長役期、大幅增加國防經費，以今日顢頇、不知進取的國防部及軍方主事者，是否真的能夠善用這些人力跟資源？還是繼續以落伍的心態去濫用、惡用、錯用這些人力跟資源？讓有志投入國防的志願役、義務役乃至於社會大眾為之心灰意冷，反而加深台灣社會對於國防的不信任呢？這突顯出台灣需要國防改革的迫切性。

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今日台灣國防改革的問題

面對國防改革的議題，筆者不揣冒昧提出數個問題作為拋磚引玉，希望讓更多人關注今日台灣國防改革的問題，這些問題如下：

一、何時能落實「文人領軍」？

今日包括日本、美國、德國等許多民主國家的國防部，「文人領軍」已經是常態化，而台灣仍然是由軍系統領國防部，在國防部的文官任用比例遠低於歐美日同類部門。