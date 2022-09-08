《外交事務》刊登蔡霞長文：中國改變習路線的唯一可行方式，是「在戰爭中屈辱地失敗」
我們想讓你知道的是
文章說，習近平摒棄中國長期以來的集體領導傳統，營造讓人聯想到圍繞毛澤東的個人崇拜，從而激怒了許多黨內人士。與此同時，一系列政策失誤讓他的支持者大失所望。習近平對經濟改革倒行逆施，對疫情大流行應對無能，摧毀了他在普通人心目中的英雄形象。私底下，中共精英的不滿情緒正在上升。
（中央社台北7日電）美國《外交事務》刊登前中共黨校教授蔡霞長文「習近平的弱點－狂妄與偏執如何威脅中國的未來」。她認為，中共總書記習近平很可能獲第3任期，但不滿情緒加劇，戰爭風險和社會動盪也會增加。
這篇刊登在最新一期《外交事務》（Foreign Affairs）的文章長達1萬4000字。內容從習近平的崛起主要靠父親庇蔭談起，指講究人脈和靠山的中共更像是黑手黨組織而不是現代政黨；細數習近平鞏固權力的手段以及如何消耗過往政治改革的成果、大開倒車；並預測習近平若繼續連任後，對中國的可能負面影響。
蔡霞2020年8月被中共中央黨校宣布開除黨籍並取消退休待遇，官方理由是她發表有「嚴重政治問題和損害國家聲譽」的言論。目前流亡美國的蔡霞說，自己仍和國內保持聯繫，文章也數度引用內部人士的爆料。
文章說，在中共精英內部，許多人對習近平打破傳統的權力分配規則不滿，並認為他的魯莽政策正在危及黨的未來。
文章說，習近平面臨來自「左、中、右」3個派別日益增多的反對。左派雖然最初支持他的政策，但現在認為他在重振毛澤東的政策方面做得不夠，其中有些人在他鎮壓勞工運動後對其幻想破滅。中間派不滿習近平對經濟改革開倒車。右派則完全被噤聲，習近平取締了哪怕是最輕微的政治辯論。
但「心懷不滿是一回事，訴諸行動是另一回事」。因為中共高層人士如果與習近平作對，會被指控腐敗，加上高科技監控，以至於黨內菁英不敢在官方活動之外相互交流。公眾則保持沉默，因為受到審查、監視、以及害怕被抓捕。
文章說，習的第3個任期還有變數，只要反習人士能夠說服多數政治局常委，但「習近平很可能已盡最大努力確保常委會成員的支持，從承諾他們繼續掌權到不對他們的家人進行調查等」。
蔡霞說，今（2022）年秋天最可能的結果是，習近平通過操縱程序、恐嚇對手而獲得他在黨內的第3個任期，並因此得以連任國家和軍隊的領導人，而「鄧小平執政以來唯一有意義的政治改革將化為烏有」。
她預測，習近平延任後，其野心將上升到新的高度；在振興經濟的努力失敗後，習近平將加倍推行他的中央集權經濟政策。持續加強社會控制，「讓中國越來越像朝鮮（北韓）」。此外，他很可能會加速在南海爭議地區的軍事化，並試圖強行接管台灣。
但是文章也指出，習近平在第3個任期內的可能舉措，很可能會增加戰爭風險、社會動盪和經濟危機，從而進一步加劇現有的不滿情緒。
蔡霞認為中國改變習路線的唯一可行方式，是「最可怕也是最致命的：在戰爭中屈辱地失敗」。如果習近平攻擊台灣，戰爭可能不會按計畫進行，「而台灣在美國的幫助下，將能夠抵抗入侵、並對中國大陸造成嚴重破壞」。如此一來，「這不僅為習個人垮台鋪平了道路，甚至也可能為中共垮台鋪平了道路」。
蔡霞在這篇文章中引述一些鮮為人知的內部消息。
她說，習近平藉由解決所謂的意識形態危機以及發起反腐運動來鞏固權力。一名黨內知情人士說，2014年前後，習近平的手下登門拜訪一名公開批評過習近平的高官，威脅他說，如果不停止就要對他進行腐敗調查，於是對方閉嘴了。
不過，1990年代擔任中共福建省委書記的賈慶林曾經接受習近平母親的請託，幫助習近平崛起。儘管賈慶林及其家人因巴拿馬文件被懷疑腐敗，但仍安然度過反腐運動。
此外，習近平改變政治局的運作方式，每個政治局委員甚至常委，都必須通過定期向習近平提交報告，並且習近平親自點評他們的工作表現。常委之間的友情及平等相處不再。北京的一名前官員告訴蔡霞，國家副主席和習近平的長期盟友王岐山曾向朋友抱怨，習和其他常委的關係已是「君臣關系」。
在蔡霞的文章中，習近平還是一名「瑣碎的管理者」，相對於鄧小平、江澤民、胡錦濤願意給地方官員靈活性，習近平堅持其指示要一字不差地被貫徹。
她說，2014年，一名縣委書記在根據實際情況，試圖為中央的「八項規定」制定具體的執行規則，因為招商引資需要請客吃飯。然而，習近平得知這個創新嘗試後大發雷霆，指責這個縣委書記「妄議黨中央」。這項嚴重指控後來被寫入中共的紀律條例中，情節嚴重者可開除出黨。
文章說，2017年左右，共軍將領、前國家主席的女婿劉亞洲寫信給習近平，建議調整新疆政策，停止關押維吾爾少數族裔民眾。結果他被警告不要再妄議習近平的政策。「習近平拒不接受他人建議，杜絕了一個自我糾錯的重要渠道。」
文章說，習近平要「掌控一切」的統治風格導致他做出諸多災難性的決定，因為他沒有能力把握指令的實際後果。
文章認為，就習近平的控制欲來說，沒有哪件事比他對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的反應更具災難性。有國務院的消息人士說，總理李克強提議在2020年1月上旬啟動應急響應機制，但習近平因擔心妨礙正在進行的春節慶祝活動籌備而拒絕批准。
另一名國務院人士透露，上海疫情爆發不久，舉行了一次有約60名流行病專家參加的線上會議。他們認為，如果上海嚴格按照最新公布的官方指導方針包括放寬隔離要求，那麼，這座城市的生活就可以大致照常進行。上海官員也都支持這種做法。然而，習近平「聞言大怒」，堅持強制執行他的清零政策。上海數以千萬計的居民被禁止外出，許多次生災害發生。
Tags：
【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
「數位發展部數位產業署 廣告」