《外交事務》刊登蔡霞長文：中國改變習路線的唯一可行方式，是「在戰爭中屈辱地失敗」

（中央社台北7日電）美國《外交事務》刊登前中共黨校教授蔡霞長文「習近平的弱點－狂妄與偏執如何威脅中國的未來」。她認為，中共總書記習近平很可能獲第3任期，但不滿情緒加劇，戰爭風險和社會動盪也會增加。

這篇刊登在最新一期《外交事務》（Foreign Affairs）的文章長達1萬4000字。內容從習近平的崛起主要靠父親庇蔭談起，指講究人脈和靠山的中共更像是黑手黨組織而不是現代政黨；細數習近平鞏固權力的手段以及如何消耗過往政治改革的成果、大開倒車；並預測習近平若繼續連任後，對中國的可能負面影響。

蔡霞2020年8月被中共中央黨校宣布開除黨籍並取消退休待遇，官方理由是她發表有「嚴重政治問題和損害國家聲譽」的言論。目前流亡美國的蔡霞說，自己仍和國內保持聯繫，文章也數度引用內部人士的爆料。

文章說，在中共精英內部，許多人對習近平打破傳統的權力分配規則不滿，並認為他的魯莽政策正在危及黨的未來。

文章說，習近平面臨來自「左、中、右」3個派別日益增多的反對。左派雖然最初支持他的政策，但現在認為他在重振毛澤東的政策方面做得不夠，其中有些人在他鎮壓勞工運動後對其幻想破滅。中間派不滿習近平對經濟改革開倒車。右派則完全被噤聲，習近平取締了哪怕是最輕微的政治辯論。

但「心懷不滿是一回事，訴諸行動是另一回事」。因為中共高層人士如果與習近平作對，會被指控腐敗，加上高科技監控，以至於黨內菁英不敢在官方活動之外相互交流。公眾則保持沉默，因為受到審查、監視、以及害怕被抓捕。

文章說，習的第3個任期還有變數，只要反習人士能夠說服多數政治局常委，但「習近平很可能已盡最大努力確保常委會成員的支持，從承諾他們繼續掌權到不對他們的家人進行調查等」。

蔡霞說，今（2022）年秋天最可能的結果是，習近平通過操縱程序、恐嚇對手而獲得他在黨內的第3個任期，並因此得以連任國家和軍隊的領導人，而「鄧小平執政以來唯一有意義的政治改革將化為烏有」。

她預測，習近平延任後，其野心將上升到新的高度；在振興經濟的努力失敗後，習近平將加倍推行他的中央集權經濟政策。持續加強社會控制，「讓中國越來越像朝鮮（北韓）」。此外，他很可能會加速在南海爭議地區的軍事化，並試圖強行接管台灣。

但是文章也指出，習近平在第3個任期內的可能舉措，很可能會增加戰爭風險、社會動盪和經濟危機，從而進一步加劇現有的不滿情緒。

蔡霞認為中國改變習路線的唯一可行方式，是「最可怕也是最致命的：在戰爭中屈辱地失敗」。如果習近平攻擊台灣，戰爭可能不會按計畫進行，「而台灣在美國的幫助下，將能夠抵抗入侵、並對中國大陸造成嚴重破壞」。如此一來，「這不僅為習個人垮台鋪平了道路，甚至也可能為中共垮台鋪平了道路」。

蔡霞在這篇文章中引述一些鮮為人知的內部消息。

她說，習近平藉由解決所謂的意識形態危機以及發起反腐運動來鞏固權力。一名黨內知情人士說，2014年前後，習近平的手下登門拜訪一名公開批評過習近平的高官，威脅他說，如果不停止就要對他進行腐敗調查，於是對方閉嘴了。

不過，1990年代擔任中共福建省委書記的賈慶林曾經接受習近平母親的請託，幫助習近平崛起。儘管賈慶林及其家人因巴拿馬文件被懷疑腐敗，但仍安然度過反腐運動。

此外，習近平改變政治局的運作方式，每個政治局委員甚至常委，都必須通過定期向習近平提交報告，並且習近平親自點評他們的工作表現。常委之間的友情及平等相處不再。北京的一名前官員告訴蔡霞，國家副主席和習近平的長期盟友王岐山曾向朋友抱怨，習和其他常委的關係已是「君臣關系」。

在蔡霞的文章中，習近平還是一名「瑣碎的管理者」，相對於鄧小平、江澤民、胡錦濤願意給地方官員靈活性，習近平堅持其指示要一字不差地被貫徹。

她說，2014年，一名縣委書記在根據實際情況，試圖為中央的「八項規定」制定具體的執行規則，因為招商引資需要請客吃飯。然而，習近平得知這個創新嘗試後大發雷霆，指責這個縣委書記「妄議黨中央」。這項嚴重指控後來被寫入中共的紀律條例中，情節嚴重者可開除出黨。

文章說，2017年左右，共軍將領、前國家主席的女婿劉亞洲寫信給習近平，建議調整新疆政策，停止關押維吾爾少數族裔民眾。結果他被警告不要再妄議習近平的政策。「習近平拒不接受他人建議，杜絕了一個自我糾錯的重要渠道。」

文章說，習近平要「掌控一切」的統治風格導致他做出諸多災難性的決定，因為他沒有能力把握指令的實際後果。

文章認為，就習近平的控制欲來說，沒有哪件事比他對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的反應更具災難性。有國務院的消息人士說，總理李克強提議在2020年1月上旬啟動應急響應機制，但習近平因擔心妨礙正在進行的春節慶祝活動籌備而拒絕批准。

另一名國務院人士透露，上海疫情爆發不久，舉行了一次有約60名流行病專家參加的線上會議。他們認為，如果上海嚴格按照最新公布的官方指導方針包括放寬隔離要求，那麼，這座城市的生活就可以大致照常進行。上海官員也都支持這種做法。然而，習近平「聞言大怒」，堅持強制執行他的清零政策。上海數以千萬計的居民被禁止外出，許多次生災害發生。