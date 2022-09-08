美國民主黨籍聯邦眾議員墨菲率領7名跨黨派眾議員訪台，將晉見蔡總統

（中央社）美國民主黨籍聯邦眾議員墨菲（Stephanie Murphy）昨（7日）晚率跨黨派眾議員搭機來台，外交部及美國在台協會派員前往接機，訪團成員僅揮手致意未發表任何談話，對於來台目的及拜會對象也不願多談。

美國民主黨籍聯邦眾議員墨菲晚間率領7名跨黨派眾議員，搭乘長榮航空公司BR159班機從韓國仁川來台，班機在晚間9時12分降落桃園國際機場，外交部政務次長田中光及美國在台協會（AIT）人員接機，訪團一行人隨即前往環宇商務中心進行採檢及通關作業。

根據《鏡新聞》報導，墨菲同時也是軍事委員會「情報暨特種作戰小組」副主席，這次率領跨黨派眾議員訪台。

Photo Credit: 中央社 美國民主黨籍聯邦眾議員墨菲（Stephanie Murphy） （右3）7日晚間率跨黨派眾議員搭機來台，外交部政 務次長田中光（右）前往接機，訪團成員隨後前往環宇商務中心進行採檢及通關作業。

Photo Credit: 中央社 美國民主黨籍聯邦眾議員墨菲（Stephanie Murphy） （前右2）7日率領7名跨黨派眾議員，搭機從韓國仁 川來台，晚間9時12分降落桃園國際機場。

（中央社）美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組副主席墨菲，昨晚率跨黨派眾議員搭機來台，全團由8位聯邦眾議員組成，是美國國會本屆會期規模最大的眾議員訪台團。

訪團在台期間將晉見總統蔡英文，拜會國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴，以就台美關係、區域安全與經貿等議題深入交換意見。

外交部指出，今（2022）年迄今已有7個美國會議員團、共28位聯邦參、眾議員（含9位參議員，19位眾議員，分別為14位民主黨、14位共和黨）來訪。

面對中國不負責任的軍事挑釁，以及持續升高區域緊張情勢，美國國會再度籌組大型訪團來訪，充分展現美國國會對台灣不分黨派的強力支持。

外交部發布新聞稿指出，墨菲率領訪團成員包括聯邦眾議員法蘭克林（Scott Franklin, R-FL）、凱希力（Kai Kahele, D-HI）、威爾森（Joe Wilson, R-SC）、巴爾（Andy Barr, R-KY）、艾薩（Darrell Issa, R-CA）、譚妮（Claudia Tenney, R-NY）及凱茉可（Kat Cammack, R-FL），全團由8位聯邦眾議員組成。

外交部政務次長田中光於晚間代表政府在桃園機場迎接訪團，表達台灣誠摯歡迎。

外交部表示，墨菲關注台海安全，今年7月提出跨黨派「台灣民主防衛租借法案」（Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act），並於眾院審議「2023會計年度國防授權法案」（NDAA 2023）時提出友台修正案，要求美國針對台灣遭遇入侵的可能場景辦理跨政府部門的「國家級兵棋推演」。

外交部表示，訪問團成員橫跨美國民主、共和兩黨的眾議員，分別來自「軍事」、「外交」及「歲計」等重要委員會，均為台灣的堅實友人，舉凡在美國國會提出有關支持提升台美關係、強化台灣安全、增進經貿合作、納入美國首波COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗分配、乃至支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）等國際組織的各項議案或聯名函，均可看見本團團員積極挺台的身影。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航