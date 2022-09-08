《Politico》專文倡議俄烏戰後「AMEURUS」願景：美－歐－俄共組民主同盟，避免俄向中國靠攏
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在烏俄戰爭仍未停歇、西方世界持續制裁俄羅斯之際，思考AMEURUS的實現願景，對部分民眾而言可能顯得不切實際，但若從長遠的視角來看，這其實是相當務實的國際戰略考量。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
2022年俄羅斯入侵烏克蘭迄今已將近200日，雖戰事仍在延燒，外界已開始探討俄烏戰爭結束後，全球的地緣政治將如何重構？
美國政治新聞網站《政客》（Politico）指出，即使俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）贏得這場戰事勝利，其也早已賠上俄羅斯未來的整體發展，最終換來的只有經濟孱弱不振、遭國際社會唾棄的下場。
與此同時，由美國、歐盟等西方世界所合作的跨大西洋關係（Transatlantic relations）、北大西洋公約組織（NATO），預估其勢力將會更加龐大。
《政客》母公司、歐洲最大的數位出版集團「Axel Springer」執行長杜普夫納（Mathias Döpfner），對此便撰文指出，西方國家應開始反思，在國際秩序即將面臨重塑之際，歐美諸國該如何與俄羅斯建立關係？
考量到俄羅斯可能與中國發展出長期、緊密的強權陣營，杜普夫納提出，或許西方世界可以嘗試將美國、歐盟、俄羅斯等勢力結合成一個緊密的民主團結陣營「AMEURUS」，即America、EU、Russia縮寫所結合而成的意涵。
普亭的繼任者僅剩2種選擇
杜普夫納認為，無論是何人成為俄羅斯的下一任領導者，新政府皆須對「國家未來走向」做出關鍵的決策，但最終恐只有2類選擇，一是成為西方世界的民主盟友，二是加強與非民主體系的中國合作。
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人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己
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每天一到辦公室，就是忙好忙滿，但心裡好像少了點什麼？時時滑手機、刷存在感，也仍然感到焦慮？就連每個週末行程滿檔，出遊、聚餐、上課樣樣來，在睡前，空虛感也常忽然竄起？這樣的你其實並不孤單，因為我們每個人都有過這樣的時刻。
當感到空虛、迷失的時候，就做點運動，重新啟動身體的感受吧。運動能讓身體健康，也蘊含著許多實用概念，值得我們運用到很難的人生裡，以下推薦幾個運動訓練x人生學，幫助你重新打造自我訓練計畫，一起在實現目標的路上，不再迷失：
在輸贏挫敗中，訓練耐心
思想的舉重也需要無數次的鍛鍊，舉重女神郭婞淳說：「相信所有的挫折，都是最好的安排。」、「給自己多一點鼓勵，給明天多一點期待。」要實現目標、找到自我價值，感受挫敗與耐心等待是必經的路程，就像鍛鍊肌肉不會只做一兩次訓練就立刻有成效，體驗更多的其實是訓練過程中的各種關卡。當自我價值尚未浮現時，你需要的是更多的耐心，反覆確認目標與實踐計畫，確保自己走的每一步都在正確的道路上。即使暫時看不到成果，也不要輕易地放棄。
尋找正確施力點，勿操之過急
人生和運動訓練一樣，過於心急反而難以達到理想目標。在健身時如果只顧埋頭猛練、執著在增加訓練重量，很可能會用錯施力點、超過自身可負荷範圍，最後造成身體受傷、代償肌群過勞，得不償失。同樣的，在生活中如果只是盲目地追求充實感而將行程表填滿，最終也會過度耗竭精力，身心俱疲。
人生和運動，都是「屬於自己的事」
奧運羽球雙打金牌得主李洋曾說過：「努力不一定會成功，但不努力一定不會成功。」運動需要設定目標、反覆自我訓練、不斷修正方向，才有機會修得正果，不可能只依靠教練的指導而自己不付出實踐，就能擁有好體態或體能。人生是自己的，不妨在心中仔細描繪想要過的美好生活，在「阿姨…我不想努力」的念頭升起時，想想心中的那幅景象。
小目標持續做，創造複利效果
運動要有明確的鍛鍊目標，才能持續進步。目標不需要遠大，關鍵是持續做，即使是「每天快走時，多走30步」這樣的小目標，堅持一年後也能累積出萬步的差距。若在生活中沒有目標，只是重複日常瑣事完成交辦，讓時間悄悄流走，就可惜了這個人生。為自己建立一個目標與訓練計畫吧！即使是再小的目標都可以，讓自己穩穩地朝目標前行，維持紀錄習慣，更可以感受成果逐漸累積的那份充實。
擁有好的陪練員
陪練員是職業運動選手背後重要的支持夥伴，能幫助選手克服弱點、精進實力。你獨一無二的人生，也需要好的陪練員支持，透過專業的角度指導，讓訓練更有效率、進步更快。更重要的是，陪伴你持之以恆朝目標前行，勇敢無懼。
以「我們的夢想，是陪你抵達你的夢想」為承諾的中國人壽，在「人生GYM」裡，陪你練人生，以公平待客的心，提供你應付人生風險所需的保障，陪伴你在夢想的路上更勇敢前行，成為理想自己。