《Politico》專文倡議俄烏戰後「AMEURUS」願景：美－歐－俄共組民主同盟，避免俄向中國靠攏

文：張瑞邦（Tucker Chang）

2022年俄羅斯入侵烏克蘭迄今已將近200日，雖戰事仍在延燒，外界已開始探討俄烏戰爭結束後，全球的地緣政治將如何重構？

美國政治新聞網站《政客》（Politico）指出，即使俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）贏得這場戰事勝利，其也早已賠上俄羅斯未來的整體發展，最終換來的只有經濟孱弱不振、遭國際社會唾棄的下場。

與此同時，由美國、歐盟等西方世界所合作的跨大西洋關係（Transatlantic relations）、北大西洋公約組織（NATO），預估其勢力將會更加龐大。

《政客》母公司、歐洲最大的數位出版集團「Axel Springer」執行長杜普夫納（Mathias Döpfner），對此便撰文指出，西方國家應開始反思，在國際秩序即將面臨重塑之際，歐美諸國該如何與俄羅斯建立關係？

考量到俄羅斯可能與中國發展出長期、緊密的強權陣營，杜普夫納提出，或許西方世界可以嘗試將美國、歐盟、俄羅斯等勢力結合成一個緊密的民主團結陣營「AMEURUS」，即America、EU、Russia縮寫所結合而成的意涵。

普亭的繼任者僅剩2種選擇

杜普夫納認為，無論是何人成為俄羅斯的下一任領導者，新政府皆須對「國家未來走向」做出關鍵的決策，但最終恐只有2類選擇，一是成為西方世界的民主盟友，二是加強與非民主體系的中國合作。