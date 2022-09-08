新台幣貶勢煞不住測試31元心理關卡，是否踩煞車端看聯準會態度

新台幣重貶1.82角收30.928元，創3年新低

（中央社）美元指數狂飆再刷波段新高，加上熱錢匯出不手軟，台北股、匯市昨（7）日上演雙殺戲碼，台股重挫退守1萬4400點，新台幣匯率重貶1.82角，收盤收在30.928元，再創3年新低，台北及元太外匯市場總成交金額爆出19.605億美元大量。

美債殖利率衝高、美元指數漲回110之上，加速熱錢回流美元，導致亞幣競貶，諸多因素夾殺之下，新台幣匯率連續5個交易日貶值，持續改寫近3年新低紀錄。

外匯交易員指出，熱錢出走導致亞幣競貶，離岸人民幣已經貶破6.99元，距7元大關僅一步之遙，日圓也貶破144元、創24年新低；新台幣匯率昨天以30.78元開盤後，火速摜破30.8、30.9元價位，盤中最低為30.942元、重貶1.96角。

外匯交易員也說，眼見新台幣急貶，這兩天央行進場調節的力道明顯加大，清楚向市場釋放不樂見台幣貶值速度太快的訊息；但新台幣貶值壓力沉重，或許最快明天就會測試31元整數大關。

新台幣將測試31元心理關卡，貶勢踩煞車端看聯準會

（中央社）新台幣貶勢煞不住，昨天重貶1.82角，收在30.928元，距31大關僅一步之遙。匯銀人士分析，台幣最快今天就有機會測試31元整數關卡，後續將待美國聯準會公布最新會議決策，為市場提供新的指引。

美元指數狂飆，再次站穩110之上，熱錢又瘋狂撤出，使得亞洲股匯市一面倒，亞幣走勢更是全盤皆墨，日圓跌破140元關卡後未見緩和，昨天繼續下探144元價位，改寫24年新低，人民幣也貶破6.99元，直逼7元大關。

外匯交易員分析，新台幣匯率被美元強勢表態、熱錢持續出逃、亞幣競貶等因素夾殺，只能義無反顧往貶值方向前進；出口商眼見貶勢確立，惜售心態濃厚，更讓台幣腳軟，難以招架沉重的貶值壓力，推測最快今天，就有機會看到新台幣匯率測試31元大關。

短短一個月，新台幣匯率就從30元靠向31元，外界好奇貶破31元重要心理價位後，匯價是否能夠踩剎車，還是繼續測試31.5元。

匯銀主管分析，當新台幣貶破31元，整數價位對市場還是比較重要的關卡，預料出口商會先有一波拋匯潮，適度提供支撐，緩和新台幣貶勢；但若熱錢匯出、亞幣續弱，出口商預期「還沒破底」，就可能繼續惜售，坐視台幣往30.5元前進。

另外，央行日前公開表態不會「放生」匯率，這兩天新台幣貶勢加劇，央行盤中調節力道也轉強，央行在31元大關是否會加大防守力道值得關注。

不過匯銀主管也說，市場最重視的還是美國聯準會9月中旬的會議決策，近期全球股市下挫，聯準會是否還會堅持鷹派立場，以及對明年利率決策的意向、是否有望降息，聯準會態度將是牽動後續金融市場變化的關鍵指標。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航