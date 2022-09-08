新台幣貶勢煞不住測試31元心理關卡，是否踩煞車端看聯準會態度
我們想讓你知道的是
央行日前公開表態不會「放生」匯率，這兩天新台幣貶勢加劇，央行盤中調節力道也轉強，央行在31元大關是否會加大防守力道值得關注。不過匯銀主管也說，市場最重視的還是美國聯準會9月中旬的會議決策。
新台幣重貶1.82角收30.928元，創3年新低
（中央社）美元指數狂飆再刷波段新高，加上熱錢匯出不手軟，台北股、匯市昨（7）日上演雙殺戲碼，台股重挫退守1萬4400點，新台幣匯率重貶1.82角，收盤收在30.928元，再創3年新低，台北及元太外匯市場總成交金額爆出19.605億美元大量。
美債殖利率衝高、美元指數漲回110之上，加速熱錢回流美元，導致亞幣競貶，諸多因素夾殺之下，新台幣匯率連續5個交易日貶值，持續改寫近3年新低紀錄。
外匯交易員指出，熱錢出走導致亞幣競貶，離岸人民幣已經貶破6.99元，距7元大關僅一步之遙，日圓也貶破144元、創24年新低；新台幣匯率昨天以30.78元開盤後，火速摜破30.8、30.9元價位，盤中最低為30.942元、重貶1.96角。
外匯交易員也說，眼見新台幣急貶，這兩天央行進場調節的力道明顯加大，清楚向市場釋放不樂見台幣貶值速度太快的訊息；但新台幣貶值壓力沉重，或許最快明天就會測試31元整數大關。
新台幣將測試31元心理關卡，貶勢踩煞車端看聯準會
（中央社）新台幣貶勢煞不住，昨天重貶1.82角，收在30.928元，距31大關僅一步之遙。匯銀人士分析，台幣最快今天就有機會測試31元整數關卡，後續將待美國聯準會公布最新會議決策，為市場提供新的指引。
美元指數狂飆，再次站穩110之上，熱錢又瘋狂撤出，使得亞洲股匯市一面倒，亞幣走勢更是全盤皆墨，日圓跌破140元關卡後未見緩和，昨天繼續下探144元價位，改寫24年新低，人民幣也貶破6.99元，直逼7元大關。
外匯交易員分析，新台幣匯率被美元強勢表態、熱錢持續出逃、亞幣競貶等因素夾殺，只能義無反顧往貶值方向前進；出口商眼見貶勢確立，惜售心態濃厚，更讓台幣腳軟，難以招架沉重的貶值壓力，推測最快今天，就有機會看到新台幣匯率測試31元大關。
短短一個月，新台幣匯率就從30元靠向31元，外界好奇貶破31元重要心理價位後，匯價是否能夠踩剎車，還是繼續測試31.5元。
匯銀主管分析，當新台幣貶破31元，整數價位對市場還是比較重要的關卡，預料出口商會先有一波拋匯潮，適度提供支撐，緩和新台幣貶勢；但若熱錢匯出、亞幣續弱，出口商預期「還沒破底」，就可能繼續惜售，坐視台幣往30.5元前進。
另外，央行日前公開表態不會「放生」匯率，這兩天新台幣貶勢加劇，央行盤中調節力道也轉強，央行在31元大關是否會加大防守力道值得關注。
不過匯銀主管也說，市場最重視的還是美國聯準會9月中旬的會議決策，近期全球股市下挫，聯準會是否還會堅持鷹派立場，以及對明年利率決策的意向、是否有望降息，聯準會態度將是牽動後續金融市場變化的關鍵指標。
新聞來源
延伸閱讀
- 聯準會升息2碼重挫美股，道瓊指數蒸發1063點，拖累台股熱錢匯出5800億元
- 打擊通膨美國聯準會再升息3碼：一年升9碼速度創1981年來之最，美股三大指數、科技股齊漲
- 美國聯準會7月底估升息3碼，新台幣貶破30跑不掉？學者提對台影響3大觀察
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
9月20日跨域生態進行式線上論壇：攜手打造產業跨域生態系，搶占數位轉型先機！
我們想讓你知道的是
9月20日下午14:00，關鍵評論網即將舉辦「創新未來｜跨域生態進行式」線上直播論壇，邀請企業講者許家慈與綠色行銷專家楊雅雲，探討跨域生態系的發展推動經驗與未來展望，帶您搶占數位轉型先機！
新冠疫情無意間加速了數位科技的發展進程，不只帶動企業內部的數位轉型需求，雲端平台、人工智慧服務所開展的數位經濟也漸成世界潮流。然而，除了企業組織面臨重大轉變，便利的網路媒介讓顧客能更輕易的獲取資訊，消費者的需求型態也因此變得更加多元。當種種外在因素與傳統企業慣習相互衝突，甚至試圖顛覆舊有的組織競合模式，臺灣的中小企業更應立即採取行動，積極開創嶄新模式，迎擊未來數位趨勢。
因此，如何運用技術與科技加值，以「商業生態系」概念整合發展，促進產業間橫向的跨域合作，創造新型態服務與營運模式，必定是未來企業取得先機的關鍵因素。那麼究竟如何在轉型過程找到創新服務與技術的介入空間、打造新興商業模式，開啟更多的可能性？
關鍵評論網即將於9月20日舉辦跨域生態系推廣活動，透過全線上直播形式舉辦線上論壇，邀請「綠學院」及「Green Impact Lab綠色創業加速器」共同創辦人楊雅雲，與「大成鋼隆美家居股份有限公司」的設計部執行總監許家慈，透過室內裝修產業生態系的發展經驗短講，與臺灣所有中小企業生態系的夥伴腦力激盪，共同探討如何利用跨域生態系的發展力量，激發更多創新能量。
跨域生態系大揭密：生態系經驗談 x 產業整合專家
首場專題短講由曾以「服務設計與制訂方案」服務與精品家具業者合作，參與「智慧場景設計選品生態系」並推出模組化設計方案的企業講者許家慈主講，將從客戶需求轉變的觀察開始，談到如何在當今綠能減碳的永續發展趨勢下，聯合工班、設計、家具等相關產業，以商業生態系打造產業共同利益，協助中小企業更有效率的開展創新服務。接著由專業領域橫跨能源、智慧電網、電動車、循環經濟、綠建築等，稀有的大跨度整合型綠色行銷專家楊雅雲接棒，從建築、綠能的角度回應，深入探討綠能、建築、室內裝修等看似跨度甚大的相關產業，究竟該如何整合協作，才能兼顧永續、環保以及企業獲利，創造1+1大於2的商業效益。
2022 創新未來｜跨域生態進行式
- 活動時間：2022年9月20日 14:00-15:15
- 活動形式：YouTube線上直播
- 活動講者：「綠學院」創辦人楊雅雲、「大成鋼隆美家居股份有限公司」設計部執行總監許家慈
- 活動主持人：劉姿麟