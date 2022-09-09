吸入式、口服式COVID-19疫苗有望陸續問世，不過追加劑要一直打下去嗎？
我們想讓你知道的是
許多高收入國家全民接種第三針追加劑，但只對易感染和高危人群提供第四針或額外劑次。不過，這個政策也在反覆的重審、調整。是否不斷接種疫苗追加劑，不僅是傳染病學和免疫學問題，也可能涉及行政決策。
英國9月初啟動COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗第四針計劃，漸次推廣接種第二針追加劑，為秋冬時節可能出現的疫情反覆做凖備。不少國家已經或正在開始類似的群體接種新冠疫苗追加劑計劃。
與此同時，中國康希諾生物製藥公司9月4日宣佈，它研發的吸入式疫苗，霧化吸入版克威莎（Convidecia Air）已獲中國藥品監管機構批准緊急使用，作為追加劑。
這是中國批准的首個吸入式新冠疫苗，也是全球第一。有專家認為疫苗霧化吸入不但可以提供細胞免疫和體液免疫，還可以在呼吸道黏膜組織中激發先天性和適應性免疫反應，在病毒入侵位置預防感染和阻斷傳播，構成「三重保護」。
普遍希望免注射帶來的便捷有助於普及疫苗接種和加強免疫。
不過，一個需要首先回答的問題是，為什麼新冠疫苗需要不止一次打追加劑，無論吸入還是注射，而其他一些疾病的疫苗接種一次可以終生免疫，比如小兒麻痺症、麻疹疫苗？
病毒和病菌變異速度不同
追加劑疫苗接種的頻率和次數應該是多少，部分取決於對應的病毒或病菌的演變速度，
比如，絶大多數人童年時接種過兩次麻疹疫苗，產生的免疫力可以持續一輩子，一個主要原因是麻疹病毒變化不大。接種疫苗後，人體免疫系統認識了這種病毒，之後幾十年都能識別它，因為它大體上會保持原樣，至多有些細小的改變。
流感病毒正相反，變得很快。接種疫苗後，人體免疫系統認識了一個病毒毒株，對它有了識別、防範和滅殺能力，但一年後，又一個流感季節到來時，流感病毒可能變化巨大，與疫苗提供的毒株大相徑庭，對人體免疫系統來說就是一種陌生的病毒。
因此，不少國家每年秋冬流感季節會提醒年老、體弱的人接種流感疫苗，加強免疫力。
迄今為止已經又不少研究和數據顯示，新冠病毒經過無數次變異，免疫逃避能力已經足以削弱現有疫苗第一輪接種提供的保護。
不過，疫苗對預防住院重症的有效性基本得以保持。英國健康安全署（HSA）數據顯示，完整劑次加第三針追加劑對預防住院重症的有效力大致可以保持在90%的程度。
南非國家傳染病研究所表示：「疫苗追加劑可以提高抗體水平。」 抗體，尤其是中和抗體，幫助人體抵禦疾病、殺滅病毒變異株活性。
有些病毒留下的記憶更長久
有證據顯示，感染新冠或接種疫苗提供的防疫力減弱的速度相對較快，但對預防重症的效力持續較長。
具體持續多長時間現在不清楚，還在進一步研究。
即使一種病毒變化不是很大，人體免疫系統對它的記憶也會逐漸淡化，產生的抗體和其他物質會逐漸減少。
至於人體免疫系統為什麼對某些病毒的記憶比較深刻、長久，具體原因現在也不清楚。
微生物學家西蒙・克拉克（Dr. Simon Clarke）博士認為，部分原因可能跟個人免疫系統的免疫反應程度有關。
對有些病毒，感染和疫苗激發人體免疫系統產生的抗體消退速度較快，因此過一段時間預防感染的能力會明顯降低，但這個過程中產生 T細胞會存在較長時間，消減的速度也較慢，而這種T細胞可以防止感染後引發嚴重疾病。
他說，也有可能跟人體產生免疫反應的部位有關。
新冠病毒通過鼻子和呼吸系統進入人體。入侵途中會激發一定程度的免疫反應，但接種疫苗後產生的抗體大部分在血液裡。
因此，你有可能再次感染，但血液裡的抗體會阻止來犯病毒在你體內扎根、繁衍，讓你生重病。
這是一種陌生的新病毒
還有一個應該考慮的因素是多經常暴露在一種病毒面前。
有的人可能一輩子沒有接觸過破傷風病毒，而疫苗就是自身免疫系統學習識別、抵禦這種病毒的唯一機會。這個記憶過幾年後會減弱，淡化，因為沒有自然感染，也沒有再次接種疫苗。
另一方面，一種普通的呼吸道病毒，比如呼吸道融合病毒（RSV），兒童感染了會生重病，成年人卻頂多有極輕微的症狀，或者沒有任何症狀。因為無數次暴露在這種病毒面前，你的免疫系統早已學會如何有效防禦和殺敵。
而新冠病毒，2019年之前沒有人接觸過；血液抗體檢測結果表明，初次接觸時，人體對新冠病毒沒有免疫力。
現在，大部分人多次、經常暴露在新冠病毒面前，重覆感染，且疫苗接種極大程度普及。來自巴西、瑞典和英國的數據顯示，自然感染加上疫苗接種產生的免疫力合在一起提供的可能是最強的免疫保護。
不過，也有科學家擔心，這種狀況可能會導致更多人變成「長新冠」患者，長期受新冠後遺症的困擾，而疫苗只能略微減輕這個風險。
那麼，新冠疫苗是不是需要不斷打追加劑？
疫苗的免疫保護持續時間有限，對不斷出現的變異株或許無效或較小，而追加劑的作用就是增強免疫保護。
世衛組織今（2022）年1月表示，反覆接種用初始病毒研發的疫苗可能「既不妥當也難以持續」，建議限制在一定範圍內。
許多高收入國家全民接種第三針追加劑，但只對易感染和高危人群提供第四針或額外劑次。不過，這個政策也在反覆的重審、調整。
是否不斷接種疫苗追加劑，不僅是傳染病學和免疫學問題，也可能涉及行政決策。
吸入版疫苗研究進展到什麼程度？
科學界希望，吸入、口服版疫苗問世能夠有助於大規模普及加強免疫保護、防控疫情，使得新冠疫苗接種更易被接受，更易操作。
世界各地許多公司都在研究通過鼻子和口腔提供新冠免疫保護的創新方法。
根據世界衛生組織（WHO）數據，康希諾霧化克威莎疫苗是兩種進入臨牀階段的「吸入式」疫苗之一。
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
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受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。