吸入式、口服式COVID-19疫苗有望陸續問世，不過追加劑要一直打下去嗎？

英國9月初啟動COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗第四針計劃，漸次推廣接種第二針追加劑，為秋冬時節可能出現的疫情反覆做凖備。不少國家已經或正在開始類似的群體接種新冠疫苗追加劑計劃。

與此同時，中國康希諾生物製藥公司9月4日宣佈，它研發的吸入式疫苗，霧化吸入版克威莎（Convidecia Air）已獲中國藥品監管機構批准緊急使用，作為追加劑。

這是中國批准的首個吸入式新冠疫苗，也是全球第一。有專家認為疫苗霧化吸入不但可以提供細胞免疫和體液免疫，還可以在呼吸道黏膜組織中激發先天性和適應性免疫反應，在病毒入侵位置預防感染和阻斷傳播，構成「三重保護」。

普遍希望免注射帶來的便捷有助於普及疫苗接種和加強免疫。

不過，一個需要首先回答的問題是，為什麼新冠疫苗需要不止一次打追加劑，無論吸入還是注射，而其他一些疾病的疫苗接種一次可以終生免疫，比如小兒麻痺症、麻疹疫苗？

病毒和病菌變異速度不同

追加劑疫苗接種的頻率和次數應該是多少，部分取決於對應的病毒或病菌的演變速度，

比如，絶大多數人童年時接種過兩次麻疹疫苗，產生的免疫力可以持續一輩子，一個主要原因是麻疹病毒變化不大。接種疫苗後，人體免疫系統認識了這種病毒，之後幾十年都能識別它，因為它大體上會保持原樣，至多有些細小的改變。

流感病毒正相反，變得很快。接種疫苗後，人體免疫系統認識了一個病毒毒株，對它有了識別、防範和滅殺能力，但一年後，又一個流感季節到來時，流感病毒可能變化巨大，與疫苗提供的毒株大相徑庭，對人體免疫系統來說就是一種陌生的病毒。

因此，不少國家每年秋冬流感季節會提醒年老、體弱的人接種流感疫苗，加強免疫力。

迄今為止已經又不少研究和數據顯示，新冠病毒經過無數次變異，免疫逃避能力已經足以削弱現有疫苗第一輪接種提供的保護。

不過，疫苗對預防住院重症的有效性基本得以保持。英國健康安全署（HSA）數據顯示，完整劑次加第三針追加劑對預防住院重症的有效力大致可以保持在90%的程度。

南非國家傳染病研究所表示：「疫苗追加劑可以提高抗體水平。」 抗體，尤其是中和抗體，幫助人體抵禦疾病、殺滅病毒變異株活性。

有些病毒留下的記憶更長久

有證據顯示，感染新冠或接種疫苗提供的防疫力減弱的速度相對較快，但對預防重症的效力持續較長。

具體持續多長時間現在不清楚，還在進一步研究。

即使一種病毒變化不是很大，人體免疫系統對它的記憶也會逐漸淡化，產生的抗體和其他物質會逐漸減少。

至於人體免疫系統為什麼對某些病毒的記憶比較深刻、長久，具體原因現在也不清楚。

微生物學家西蒙・克拉克（Dr. Simon Clarke）博士認為，部分原因可能跟個人免疫系統的免疫反應程度有關。

對有些病毒，感染和疫苗激發人體免疫系統產生的抗體消退速度較快，因此過一段時間預防感染的能力會明顯降低，但這個過程中產生 T細胞會存在較長時間，消減的速度也較慢，而這種T細胞可以防止感染後引發嚴重疾病。

他說，也有可能跟人體產生免疫反應的部位有關。

新冠病毒通過鼻子和呼吸系統進入人體。入侵途中會激發一定程度的免疫反應，但接種疫苗後產生的抗體大部分在血液裡。

因此，你有可能再次感染，但血液裡的抗體會阻止來犯病毒在你體內扎根、繁衍，讓你生重病。

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這是一種陌生的新病毒

還有一個應該考慮的因素是多經常暴露在一種病毒面前。

有的人可能一輩子沒有接觸過破傷風病毒，而疫苗就是自身免疫系統學習識別、抵禦這種病毒的唯一機會。這個記憶過幾年後會減弱，淡化，因為沒有自然感染，也沒有再次接種疫苗。

另一方面，一種普通的呼吸道病毒，比如呼吸道融合病毒（RSV），兒童感染了會生重病，成年人卻頂多有極輕微的症狀，或者沒有任何症狀。因為無數次暴露在這種病毒面前，你的免疫系統早已學會如何有效防禦和殺敵。

而新冠病毒，2019年之前沒有人接觸過；血液抗體檢測結果表明，初次接觸時，人體對新冠病毒沒有免疫力。

現在，大部分人多次、經常暴露在新冠病毒面前，重覆感染，且疫苗接種極大程度普及。來自巴西、瑞典和英國的數據顯示，自然感染加上疫苗接種產生的免疫力合在一起提供的可能是最強的免疫保護。

不過，也有科學家擔心，這種狀況可能會導致更多人變成「長新冠」患者，長期受新冠後遺症的困擾，而疫苗只能略微減輕這個風險。

那麼，新冠疫苗是不是需要不斷打追加劑？

疫苗的免疫保護持續時間有限，對不斷出現的變異株或許無效或較小，而追加劑的作用就是增強免疫保護。

世衛組織今（2022）年1月表示，反覆接種用初始病毒研發的疫苗可能「既不妥當也難以持續」，建議限制在一定範圍內。

許多高收入國家全民接種第三針追加劑，但只對易感染和高危人群提供第四針或額外劑次。不過，這個政策也在反覆的重審、調整。

是否不斷接種疫苗追加劑，不僅是傳染病學和免疫學問題，也可能涉及行政決策。

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吸入版疫苗研究進展到什麼程度？

科學界希望，吸入、口服版疫苗問世能夠有助於大規模普及加強免疫保護、防控疫情，使得新冠疫苗接種更易被接受，更易操作。

世界各地許多公司都在研究通過鼻子和口腔提供新冠免疫保護的創新方法。

根據世界衛生組織（WHO）數據，康希諾霧化克威莎疫苗是兩種進入臨牀階段的「吸入式」疫苗之一。