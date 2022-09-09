寫作、演講、醞釀復出？不當英國首相後的強森有哪些工作選項？
我們想讓你知道的是
他真的會回來嗎？或許，如果他的繼任者在下一次大選中失利，他成為反對黨的領袖？撰寫保守黨歷史的貝爾教授說，不能排除強森復出的可能性，但他認為，保守黨必須「相當絶望，孤注一擲」時才會讓強森重新回來。
三年前，鮑里斯．強森領導保守黨在英國大選中，以壓倒多數支持取得30年來的最大的勝利。今天強森卸下了首相職務。這個從小就夢想成為「世界之王」的人，將眼光投向了他接下來的工作計劃。
根據強森的傳記作家安德魯．金森（Andrew Gimson）的說法，強森不是「那種告老還鄉，為當地教會做慈善工作，然後過默默無聞與世無爭生活的人」。
那麼他接下來能做什麼呢？
重返寫作
強森在從政前曾是高薪的新聞界名人，在他進入英國政治權利中心之前，他一直為報紙和雜誌撰稿。這些專欄寫作一直到他成為首相的前幾天才告一段落。
他為英國報紙《每日電訊報》（Daily Telegraph）撰寫每周專欄的年薪為27.5萬英鎊（約新台幣973萬元）。如今他卸任首相，各大媒體為了獲得這位前首相的加盟，可能會爭相競價。
另外，出版社可能會開出高價爭取出版他的回憶錄。這對以往所有離任的首相來說都是一筆有保障的收入。文學經紀人預計，他如果針對任期撰寫一本回憶錄可能得到的報酬「超過100萬英鎊」（約新台幣3538萬元）。
包括他的報紙專欄合集在內，強森已經寫了八本書，其中有被強森奉為英雄人物的邱吉爾的暢銷傳記，以及政治諷刺小說《七十二個處女》。
但他離開唐寧街後的第一項任務將是完成他的《威廉．莎士比亞傳》。過去七年裡他一直在斷斷續續地寫這本書。出版商Hodder & Stoughton購買了《莎士比亞——天才之謎》的版權，據說價格為50萬英鎊（約新台幣1769萬元）。
此書本應在2016年出版。但那年英國成功脫歐公投，強森成為外交大臣，然後成為首相，寫作計劃無法實現。
強森的傳記作家金森說：「莎士比亞一書圍繞的中心就是權力，講述的是在什麼時機做正確的決定反叛和殺死國王」。
金森的強森傳記第二卷將在下個月出版。他說：「如今強森自己領導的保守黨都棄他而去，他的莎士比亞傳可能有一個現成的結局。」
巡迴演講
英國首相離任後的另外一種賺取高額酬金的方式是公開演講。強森的前任德蕾莎．梅伊僅在2022年，就透過發表9次演講賺了71.5萬英鎊（約新台幣2530萬元）。
強森的喜劇天賦使他在成為首相之前，就成為聚餐演講活動的寵兒。但他也可以轉向報酬更高的活動。2019年3月，當他卸任、上任政府工作的空隙間，他發表了兩次演講，報酬超過16萬英鎊（約新台幣566萬元），一次是在一家銀行、另一次是在一個印度媒體集團。
強森的長期顧問烏德尼．李斯特勳爵（Lord Udny-Lister）曾是強森任倫敦市長時的幕僚長，也是強森任首相時的幕僚長。他說：「毫無疑問，他會大量寫作和演講。」
烏德尼-李斯特勳爵說他的老上級卸任後「將就他最關心的話題發表講話。」
烏德尼．李斯特勳爵補充說：「他會關心像烏克蘭這樣的問題，你可以看到西方聯盟對烏克蘭的關注已經越來越少。」
倫敦瑪麗皇后大學政治學教授蒂姆．貝爾（Tim Bale）說，演講帶來的經濟利益不會讓這位前首相失望。「從各方面來看，強森對金錢很著迷，與他的許多朋友相比，他是缺錢的那種。所以他會不惜一切代價來改變這種狀況。」
遠離政治
關於強森是否會繼續擔任議員，已經有很多猜測。他進入新內閣的可能性幾乎為零。因此，這將意味著他回到後座議員的位置，這是他以前政治上受到挫折後也曾有過的情況。
無論怎樣，根據英國政府制定的《官員離職守則》，強森在離任後兩年內都不准直接游說政府。烏德尼．李斯特勳爵說：「我覺得他不能那麼快就離開議會，但我也不覺得他是那種坐在後排發出批評的人。」
如果英國議會委員會發現強森在疫情封城抗疫期間在唐寧街聚會有誤導議會之處，他可能會受到處理，這有可能導致他暫停下議院議員資格。在他的選區內，上次大選他比對手只多出了7100票的支持，所以一旦出現選民大規模放棄支持保守黨，他在選舉內的議席不一定能保住。
政治復出
在最後一次出席首相問答時，強森曾宣布「任務基本完成」，然後說了一句著名影星阿諾．史瓦辛格在電影《終結者》中的經典台詞：「再見，寶貝」。 如果強森說的是阿諾的另一句「我會回來的」，那麼他將重返政壇的暗示就更加明顯了。
他真的會回來嗎？或許，如果他的繼任者在下一次大選中失利，他成為反對黨的領袖？
撰寫保守黨歷史的貝爾教授說，不能排除強森復出的可能性，但他認為，保守黨必須「相當絶望，孤注一擲」時才會讓強森重新回來。
他補充說：「如果保守黨重新去找強森出來掛帥，那麼我對保守黨的前途感到非常擔憂。」
雅各布．里斯-莫格（Jacob Rees-Mogg）是強森的長期盟友，他不希望強森辭職，最近他指出，自19世紀政治家威廉．格萊斯頓（William Gladstone）以來，沒有人在失去領導權後回來。但傳記作家金森並不關心人們把強森與歷史上的首相們相比較。
「無論強森做什麼，都會有人崇拜他。很多人都當過兩三次首相，中間隔幾年而已。」
走自己的路？
的確，無論他做什麼，他都會獲得公務開支津貼（Public Duty Cost Allowance）來幫助他繼續下去。這是由前首相梅傑推出的計劃，每年為前首相提供高達11.5萬英鎊的公帑，用於支付辦公室和秘書費用。
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我們想讓你知道的是
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