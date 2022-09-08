土耳其不滿希臘武裝愛琴海島嶼，艾爾多安：將對非法威脅「突襲」因應
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希、土同為北大西洋公約組織成員，長期以來因多項議題起爭端，從侵犯空域、愛琴海諸島地位，到地中海邊界及油氣資源等，族裔分治的賽普勒斯也是常見導火線。
（中央社）土耳其總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）連日因島嶼爭議、空域遭侵犯與希臘隔空交火，揚言可能突襲希臘。希臘外長則稱將捍衛主權。希、土向來水火不容，曾三度將北約盟國推向戰爭邊緣，現今雙邊關係因新仇舊恨惡化。
艾爾多安之前表示，土耳其可能會以「突襲」因應希臘威脅，暗示外界不能排除土耳其對希臘發動攻勢的可能性。美聯社報導，他在波士尼亞與赫塞哥維納首都塞拉耶佛（Sarajevo）記者會上說，「我不是在講夢話」，「如果我說的是我們可以在時機成熟時突襲」，意思就是「當時刻來臨時，我們會突然出手」。
希臘外交部長鄧迪亞斯（Nikos Dendias）說，這幾天來，土耳其官員持續對希臘發表「蠻橫言論」，包括艾爾多安「可能入侵」希臘島嶼的發言。「我建議任何想攻擊及征服的人考慮3或4次， 我們有能力捍衛我們的國家、我們的獨立及領土完整。」
希、土同為北大西洋公約組織（NATO）成員，長期以來因多項議題起爭端，從侵犯空域、愛琴海諸島地位，到地中海邊界及油氣資源等，族裔分治的賽普勒斯（Cyprus）也是常見導火線。
兩國近期糾紛再起，始於土耳其政府指控希臘將靠近土耳其愛琴海沿岸的島嶼軍事化，已違反國際協議，及希臘在北約東地中海演習期間，使用飛彈系統鎖定土耳其戰機。鄧迪亞斯表示，希臘需要保衛其愛琴海東部的島嶼，包括讓旅遊勝地羅得島（Rhodes）及柯斯島（Kos）免受軍事實力更強的鄰國侵擾。「土耳其方則堅認這些島嶼被希臘占領」。
他說，愛琴海諸島（Aegean islands）對面駐紮著歐洲最大的登陸艦隊及一支完整的土耳其軍團，土軍也多次侵犯希臘領空、領海。
鄧迪亞斯細數，土耳其今年侵犯希臘領空6100次，侵犯領海1000次。希臘幾乎每天都出動戰鬥機以攔截土耳其軍機，並時常模擬空戰爆發。兩國空軍曾發生衝突，造成人員死亡。
艾爾多安立場同樣強硬說道，「一些針對我們的非法威脅，如果這些非法威脅繼續存在，人們的耐心就會用盡。當時機來臨時，我們將採取必要行動。」艾爾多安過去對庫德族民兵採取軍事行動前，也語帶類似威脅。
希、土明（2023）年都將迎來選舉，而土耳其當前陷入經濟泥淖，分析人士認為，政府官員發出越來越多針對希臘的言論，將可強化艾爾多安的民族主義基礎。
土耳其訂8月30日為勝利日（Victory Day），慶祝土軍1922年擊退希臘軍隊。
土耳其方面表示，愛琴海諸島是依據1923和1947年的條約給予希臘，但條件是不得武裝這些島嶼。土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）一再強調，如果希臘堅持武裝這些島嶼，土耳其將開始質疑希臘對這些島嶼的主權。
希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）則說，土耳其質疑希臘對這些島嶼的主權，其立場是「荒謬的」。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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