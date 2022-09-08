氣候變遷加劇：南極末日冰川消融快於預期，危及全球4成人口；荷蘭城市將禁止公開刊登肉品廣告

南極末日冰川消融快於預期，恐使海平面升逾1公尺，危及4成地球人口

（中央社）一篇6日發表於《自然地球科學》（Nature Geoscience）期刊的研究指出，南極的「末日冰川」正以比先前預期更快的速度裂解，恐使海平面升高逾1公尺，危及4成地球人口。

《華盛頓郵報》報導，科學家評估南極大陸西側的史威茲冰川（Thwaites Glacier）若消失或它的支撐冰架消融，將使海平面升高1到3公尺，因此有「末日冰川」之稱。史威茲冰川面積約17萬平方公里，相當於一整個佛羅里達州。

近期一支國際研究團隊以高解析繪圖後發現，在過去兩世紀的某段時間，冰川經歷一個「快速退縮」階段。

據這份最新研究的新聞稿指出，研究人員的結論是冰川「失去與海底山脊的聯結」，現正以每年約2.1公里的速度萎縮，這個速度是之前2011到2019年期間所預測的2倍。

有別於其他冰川是與乾燥陸地相連，史威茲冰川座落於海床，這使它遇到人為氣候變遷導致海水變暖時更形脆弱。目前每年海平面上升，有4％來自史威茲冰川。

研究共同作者、南佛羅里達大學（University of South Florida）海事地理學家葛蘭姆（Alastair Graham）受訪時說：「少了史威茲冰川後，南極不可能沒事。」他形容史威茲冰川消融的後果是攸關存亡的大事。

根據聯合國資料，全球有超過40％的人居住於濱海96公里的範圍內，這個範圍最受海平面上升威脅。

去（2021）年底拍得的衛星影像顯示，支撐史威茲冰川東側的冰架有裂痕，若遭遇強風吹襲，科學家擔心裂痕恐會像蜘蛛網般蔓延整個史威茲冰川。

研究人員表示，東側冰架崩塌雖不會立即導致海平面上升，但會加速史威茲冰川的融蝕。葛蘭姆說研究團隊沒把握精準預測何時史威茲冰川會徹底消融，但接下來的75年內減少導致暖化的碳排，絕對攸關冰川存亡。

力抗氣候變遷，荷蘭城市將禁止公開刊登肉品廣告，創全球首例

（中央社）荷蘭官員昨（7）日表示，基於肉品對氣候變遷的衝擊，國內城市哈爾倫（Haarlem）將禁止在公共場所刊登多數肉品廣告，創下全球各城市首例。

《法新社》報導，哈爾倫當局已同意自2024年起禁止在公共場所（例如公共汽車、避難所和銀幕上）刊登關於集約化養殖肉品的廣告。哈爾倫有16萬人口，靠近阿姆斯特丹。

哈爾倫市議會去年11月就已通過這項措施，但一直沒有受到關注，直到上週一名市議員宣布他已正式通知廣告公司，這項措施才引起注意。

荷蘭左派綠黨（GroenLinks）哈倫市市議員克拉澤斯（Ziggy Klazes）起草了這項禁止在公共場合刊登肉類廣告的提案。

克拉澤斯告訴《法新社》：「這將是荷蘭城市首例，在公共場合禁止『惡劣的』肉品廣告，事實上這確實也是歐洲及世界首例。」

不過，荷蘭肉品業者及部分政黨則痛批這項禁令，他們認為這項禁令是一種對於肉食者的審查及汙名化。

荷蘭右翼政黨BVNL哈倫市市議員芮德梅克（Joey Rademaker）發表聲明抨擊：「基於政治理由禁止廣告，幾乎形同獨裁手段。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航