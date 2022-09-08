美國情報：俄羅斯可能向北韓買軍火，IAEA警告札波利沙核電廠可能發生「福島類型事態」
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俄國軍隊3月時奪下歐洲最大的札波利沙核電廠，但當前電廠附近持續遭受攻擊，引發核災疑慮。國際原子能總署上週派檢查人員赴核電廠視察後做出報告，稱「目前狀況堪憂」。
（中央社）俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續進行，美國白宮指出，俄國可能正向北韓購買數百萬枚砲彈和火箭，同時，國際原子能總署敦促，烏克蘭南部的札波利沙核電廠周邊應闢建安全區。
西方制裁見效？白宮：俄可能向北韓買彈藥
美國白宮6日表示，俄羅斯可能正在向北韓購買數百萬枚砲彈和火箭，以補充入侵烏克蘭而耗盡的彈藥庫存。
美國國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）告訴記者：「我們的感覺是，其中可能包括數百萬枚子彈、火箭和砲彈。」但他引述解密的美國情報，強調採購尚未完成。
柯比指出：「我們並沒有掌握任何跡象顯示採購已確實發生，所以很難說最後會是什麼樣子。」他還說，現階段「當然也沒有跡象顯示（俄軍）正在烏克蘭境內使用哪些物資和武器。」
根據柯比的說法，俄羅斯向嚴重孤立且專制的北韓政府大量採購火砲彈藥，並向伊朗購買軍用無人機，顯示在西方祭出經濟和技術制裁數月後，俄羅斯已面臨嚴峻困境。
俄烏激戰，國際原能署促核電廠周邊闢安全區
國際原子能總署（IAEA）6日敦促，烏克蘭南部的札波利沙核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）周邊應闢建安全區。這座核電廠目前掌握於俄國手中，但附近的砲擊日趨激烈。
法新社報導，俄國軍隊3月時奪下歐洲最大的札波利沙核電廠，但當前電廠附近持續遭受攻擊，引發核災疑慮。
國際原子能總署上週派檢查人員赴核電廠視察後做出報告，稱「目前狀況堪憂」。
報告寫道：「現在亟需臨時措施以防核災意外……這可透過即刻建立核子安全和防護區來達成。」
《中央社》報導，法國輻射防護暨核子安全研究所（Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety）處長赫維烏（Karine Herviou），7日就可能發生「福島類型事態」提出警告。
她在法國廣播電台的訪問中說，「主要風險在於反應爐電力供應遭切斷」，可能引發部分反應爐熔毀，然後可能「使反應爐建築物受損，導致非常重大的放射性物質洩漏」。
赫維烏同時表示，儘管反應爐本身沒有遭到攻擊，對附近建物的攻擊也可能「導致放射性物質洩漏到環境中」。
烏克蘭恢復穀物出口後，普亭控大部分運往歐盟
俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，一度讓烏國港口遭封鎖而引發全球糧食危機，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）7日宣稱，解封後大部分從烏克蘭港埠出口的穀物是運往歐盟（EU），而不是開發中國家。
普亭在俄羅斯遠東城市海參崴（Vladivostok）舉行的東方經濟論壇（Eastern Economic Forum）表示：「幾乎所有從烏克蘭出口的穀物都不是運往最貧困的開發中國家，而是運到歐盟國家。」
烏克蘭是全球最大的糧食出口國之一，但俄國2月下旬發起軍事行動後，烏克蘭就被迫中止幾乎所有的糧食運送。烏克蘭和俄羅斯今年7月與作為擔保方的聯合國及土耳其簽署協議後，黑海（Black Sea）的港口便恢復穀物出口。
普亭指出，歐洲國家「在近數十年和數世紀內都是殖民主義者」，而且「他們如今持續這麼做」，他們「再次完全地欺騙了開發中國家」。
俄駐中大使證實，普亭與習近平下週將會面
俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）報導，俄駐中大使德尼索夫（Andrey Denisov）表示，俄羅斯總統普亭和中國國家主席習近平將於15、16日在烏茲別克舉行的上海合作組織峰會會面。
報導引述德尼索夫所說，上海合作組織峰會還有不到10天便舉行，當中會有全體會議和不同小組會議，「我們正在計劃舉行一次嚴肅、全面的領導人會議，並制定詳細的議程，事實上，我們現在正與中國合作夥伴合作」。
他指出，普亭和習近平會在峰會期間會面，這是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發後首個「成熟的峰會」，領導人之間直接溝通會使「討論的質素不同」。
美國有線電視新聞網（CNN）7日報導，習近平在疫情後首次出訪行程，顯示俄羅斯對中國的重要性，即使俄羅斯在入侵烏克蘭後被多個西方國家制裁。
特拉斯致電澤倫斯基，接受訪問烏克蘭邀請
英國首相特拉斯（Liz Truss）6日正式上任，開始任命內閣及與各國領袖通話，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）是她第一位致電的外國領袖，除了重申對烏克蘭的堅定承諾，也接受邀請訪問烏克蘭。
首相辦公室指出，特拉斯很高興接受澤倫斯基邀請，將擇日儘快訪問烏克蘭，雙方提到必須強化全球安全，並討論應該進一步採取哪些措施，斷絕俄國總統普亭的戰爭機器資金來源。
首相辦公室還說到，特拉斯重申澤倫斯基完全可以信賴英國將提供長期支持，兩人並譴責俄羅斯企圖將能源當武器使用，企圖勒索、嚇阻西方。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
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班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
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女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
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藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
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透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
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更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
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