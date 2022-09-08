2022傑出公關獎，士奇傳播三度蟬聯政府品牌傳播傑出獎！

兩年一屆的2022傑出公關獎盛事，士奇傳播以內政部營建署「住宅補貼」政策品牌傳播暨溝通計畫，繼2018、2020年後，今年三度榮獲政府品牌傳播獎首獎殊榮。

士奇傳播資深總監李曉玲表示，住宅補貼是相當暖心且利民政策，運用品牌概念的思維，結合數位科技化的策略溝通方式，依據目標對象的數位足跡 (Digital footprint)，針對使用哪些平台、停留時間、興趣及內容等，找到對的TA(Target Audience)，以多元化的數位整合行銷，進行精準且有效的溝通，並運用音樂行銷，創作了《有你才有家的美》品牌歌曲，傳達因為有了家人及住宅補貼政策的支持及鼓勵，協助為家打拼的你安心成家，讓家更踏實、更完美！同時防疫期間，為鼓勵民眾線上申請，透過插畫家、KOL網紅跨界合作、網路節目、創意互動手機廣告等數位行銷方式擴大宣傳，並辦理網路申請抽獎活動，有效提升線上申請率。讓民眾從認知 (Awareness)、感受 (Engage) 到政府的美意，超過9成以上民眾採取線上申辦，享受政府便捷ｅ化服務，最終提升政府「住宅補貼」政策品牌好感度。

今年，士奇傳播整合行銷股份有限公司即將滿30歲，獲獎即是最大的肯定！感謝內政部及內政部營建署給予機會服務，亦感謝財團法人公共關係基金會跟評審委員給予這項作品的肯定。未來士奇傳播仍會持續用三心服務－「用心、細心、同心」，提供全方位數位行銷之創意與建議，並運用最新穎的行銷科技 (Martech) 及數位工具，協助公部門塑造品牌及有感政策行銷與溝通，進而提升民眾支持度，齊力共創三贏！