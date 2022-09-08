越南平陽省卡拉OK店發生致命火患，疑電線短路釀33死

（中央社）越南平陽省「安富卡拉OK」6日晚間發生火警，目前現場已經清理、搜查完畢，事件共造成33人死亡。根據平陽省政府的報告，這場火警可能是電器線路短路所致。

綜合越南媒體報導，平陽省警方證實，位於平陽省順安市的「安富卡拉OK」6日晚間發生火警，目前現場已經搜查完畢，共有33人死亡。

平陽省公安局副局長陳文正（Tran Van Chinh）7日晚8時表示，死者包括17名男性和16名女性，其中一名女性因從高處跳下，送醫院後不治。消息人士指出，葬身火窟的女性幾乎都是「安富卡拉OK」的人員。

此外，還有11名傷者仍在平陽省各醫院接受治療，其中3人重傷。

初步調查顯示，「安富卡拉OK」於2017年獲得消防設計批准證書以及滿足安全秩序資格證書。職能機構在2019年、2021年以及2022年最近一次的檢查中確認店內消防安全無虞。

根據平陽省政府的報告，「安富卡拉OK」火警可能是電器線路短路所引起。

越南總理事後發函要求平陽省政府及相關單位迅速調查起火原因，釐清有關個人和組織的責任，如有違規行為從嚴處理。此外，各地方也要研擬營業場所的全面消防安檢計畫，特別是針對卡拉OK店。

越南官方對造成嚴重死傷的重大火警相當重視，河內市紙橋區一家卡拉OK店2016年發生火警致13人死亡，當地政府事後暫停核發新的卡拉OK經營執照，迄今河內市已有6年沒有核發新的卡拉OK執照。

Thirteen people have died and several injured after a #fire broke out at a busy #karaoke bar in the province of Bình Dương. Around 40 people are being treated at emergency department of An Phú Hospital, including 11 seriously injured and one case with traumatic brain injury. pic.twitter.com/82fPXHjd3f — Việt Nam News (@VietnamNewsVNS) September 7, 2022

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範