台灣人前仆後繼赴柬埔寨「淘金」，正是司馬光〈訓儉示康〉針砭的「風氣」影響

柬埔寨詐騙案件在這一兩個月以來，受害人數爆炸式累增，從這段時間相關的報導中發現，有許多人是在原先不知情的狀況下，到了柬埔寨後才知道淪為被拐賣人口；部分人則是事前覺知工作可能不單純，但仍抱持賺錢計劃奔赴；更有部分人是欠下龐大債務，人生現況已跌落谷底，即便明知是深入虎穴也想拚搏一次。這些赴柬人士的際遇，輕則行動受限制而配合對方勞動要求，重則遭受毆打凌虐及性侵，被強迫加入對方的詐騙行為，甚至更殘酷有傳來轉賣人口來摘取器官的消息。

不論上述何種際遇，在在讓國人感到不可思議，似乎賺錢夢想已大量淹沒了理性思維，重點在於這些案件以爆量訊息在你我生活中傳送時，還是有許多人「想要去試看看」，究竟這些人怎麼了？說到底就是「風氣」轉變下的影響。

而這樣的現象，透過北宋時期司馬光〈訓儉示康〉一文敘述，其實也是個明顯的對照參考，畢竟在久遠的歷史長河中，時代貧富交替也不斷相互上演著，尤其北宋是中原歷史上最富有的朝代，換算最巔峰時期的GDP佔當時世界的25%至30%，一國財富更是超越整個歐洲，在生活與娛樂上如此富足的彼時，對照之下不覺得當時歷史的「風氣」又在此時上演了嗎？在〈訓儉示康〉這段敘述則最為貼近：

「近歲風俗尤為侈靡，走卒類士服，農夫躡絲履。……近日士大夫家，酒非內法，果、肴非遠方珍異，食非多品，器皿非滿案，不敢會賓友，常數月營聚，然後敢發書。苟或不然，人爭非之，以為鄙吝。故不隨俗靡者蓋鮮矣。」 （翻譯：近年來風俗愈來愈奢侈，僕役身穿類似官員的華麗服飾，農夫腳穿絲製的鞋子。……近年來官員文人宴客，若非高級官酒或珍貴稀有的水果及菜餚，食物選項不夠多，杯盤擺設沒有滿桌，是不敢宴請賓客朋友，主家必定都要耗費好幾個月的籌備，才敢發送邀請書函。若沒有這麼做，大家就會爭相批判，並認為主人過於鄙陋吝嗇。所以不跟隨當時風氣的人實在很少。）

從上述文句來對照現代生活，隨手舉例要為他人慶生時，親友彼此歡聚祝福並吃蛋糕，這在以往就很容易讓人滿足；但在現在的社會風氣則不是，「吃大餐」似乎成為了社會上慶生的主流風氣，而且這大餐太普通還似乎不行，這時大餐再加上給壽星的「生日禮物」或「紅包」，一場慶生活動下來的花費，對一個普通小資族來說都是一筆不小支出。

或許有人說生日一年才一次，偶爾奢侈沒關係，然而想慶祝也不怕沒有名目，一年下來各種大小的慶祝活動，累計起來也是頗可觀的開銷。現代社會中，難道「單純吃蛋糕」慶生的人很少嗎？其實我相信還是很多，只是相較下可能較少分享讓別人知道，因為別人的都太特別了，自己的太普通了，同時在社群媒體的影響傳送，使得我們看到的慶祝活動也「應該」要如此，這就是風氣。

「風氣」透過社群媒體的推波助瀾，更容易讓社會群體有「跟從」的效果，就好像曾幾何時，父親節竟也被戲謔為「付清節」，真正應該被祝福的主角反而成為了苦主，而這戲謔也成為了現今風氣的「必然儀式感」。或許台灣此刻經濟發展不見得優於八九零年代，但是在物質生活的便利、快速與富足，無疑是愈來愈好。故而在經濟財富雖然不見得是最好階段，但是現代人卻很願意將金錢投入於物質享受，因為當你已經愈來愈習慣如此，很多習慣也回不去過往的簡單了，〈訓儉示康〉這句話更是大家印象深刻的名言：

「顧人之常情，由儉入奢易，由奢入儉難。」 （翻譯：然而身而為人的普遍情性，由節儉習慣轉變成奢侈很容易，但是由奢侈習慣轉變為節儉卻很困難。）

簡單說，當你已習慣花大錢的生活，要回到過去那花小錢的生活時，其實就很困難了。暫且不論前去柬埔寨的國人心態為何，光是談論這十年間，新聞報導詐騙集團的新聞愈來愈多，你我身邊傳來詐騙事件經歷也難免聽到麻木，而想靠詐騙得到一次性獲利的人增加時，這也間接證明想賺大錢的風氣已然形成。