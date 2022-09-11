台灣人前仆後繼赴柬埔寨「淘金」，正是司馬光〈訓儉示康〉針砭的「風氣」影響
我們想讓你知道的是
暫且不論前去柬埔寨的國人心態為何，光是談論這十年間，新聞報導詐騙集團的新聞愈來愈多，你我身邊傳來詐騙事件經歷也難免聽到麻木，而想靠詐騙得到一次性獲利的人增加時，這也間接證明想賺大錢的風氣已然形成。
柬埔寨詐騙案件在這一兩個月以來，受害人數爆炸式累增，從這段時間相關的報導中發現，有許多人是在原先不知情的狀況下，到了柬埔寨後才知道淪為被拐賣人口；部分人則是事前覺知工作可能不單純，但仍抱持賺錢計劃奔赴；更有部分人是欠下龐大債務，人生現況已跌落谷底，即便明知是深入虎穴也想拚搏一次。這些赴柬人士的際遇，輕則行動受限制而配合對方勞動要求，重則遭受毆打凌虐及性侵，被強迫加入對方的詐騙行為，甚至更殘酷有傳來轉賣人口來摘取器官的消息。
不論上述何種際遇，在在讓國人感到不可思議，似乎賺錢夢想已大量淹沒了理性思維，重點在於這些案件以爆量訊息在你我生活中傳送時，還是有許多人「想要去試看看」，究竟這些人怎麼了？說到底就是「風氣」轉變下的影響。
而這樣的現象，透過北宋時期司馬光〈訓儉示康〉一文敘述，其實也是個明顯的對照參考，畢竟在久遠的歷史長河中，時代貧富交替也不斷相互上演著，尤其北宋是中原歷史上最富有的朝代，換算最巔峰時期的GDP佔當時世界的25%至30%，一國財富更是超越整個歐洲，在生活與娛樂上如此富足的彼時，對照之下不覺得當時歷史的「風氣」又在此時上演了嗎？在〈訓儉示康〉這段敘述則最為貼近：
「近歲風俗尤為侈靡，走卒類士服，農夫躡絲履。……近日士大夫家，酒非內法，果、肴非遠方珍異，食非多品，器皿非滿案，不敢會賓友，常數月營聚，然後敢發書。苟或不然，人爭非之，以為鄙吝。故不隨俗靡者蓋鮮矣。」
（翻譯：近年來風俗愈來愈奢侈，僕役身穿類似官員的華麗服飾，農夫腳穿絲製的鞋子。……近年來官員文人宴客，若非高級官酒或珍貴稀有的水果及菜餚，食物選項不夠多，杯盤擺設沒有滿桌，是不敢宴請賓客朋友，主家必定都要耗費好幾個月的籌備，才敢發送邀請書函。若沒有這麼做，大家就會爭相批判，並認為主人過於鄙陋吝嗇。所以不跟隨當時風氣的人實在很少。）
從上述文句來對照現代生活，隨手舉例要為他人慶生時，親友彼此歡聚祝福並吃蛋糕，這在以往就很容易讓人滿足；但在現在的社會風氣則不是，「吃大餐」似乎成為了社會上慶生的主流風氣，而且這大餐太普通還似乎不行，這時大餐再加上給壽星的「生日禮物」或「紅包」，一場慶生活動下來的花費，對一個普通小資族來說都是一筆不小支出。
或許有人說生日一年才一次，偶爾奢侈沒關係，然而想慶祝也不怕沒有名目，一年下來各種大小的慶祝活動，累計起來也是頗可觀的開銷。現代社會中，難道「單純吃蛋糕」慶生的人很少嗎？其實我相信還是很多，只是相較下可能較少分享讓別人知道，因為別人的都太特別了，自己的太普通了，同時在社群媒體的影響傳送，使得我們看到的慶祝活動也「應該」要如此，這就是風氣。
「風氣」透過社群媒體的推波助瀾，更容易讓社會群體有「跟從」的效果，就好像曾幾何時，父親節竟也被戲謔為「付清節」，真正應該被祝福的主角反而成為了苦主，而這戲謔也成為了現今風氣的「必然儀式感」。或許台灣此刻經濟發展不見得優於八九零年代，但是在物質生活的便利、快速與富足，無疑是愈來愈好。故而在經濟財富雖然不見得是最好階段，但是現代人卻很願意將金錢投入於物質享受，因為當你已經愈來愈習慣如此，很多習慣也回不去過往的簡單了，〈訓儉示康〉這句話更是大家印象深刻的名言：
「顧人之常情，由儉入奢易，由奢入儉難。」
（翻譯：然而身而為人的普遍情性，由節儉習慣轉變成奢侈很容易，但是由奢侈習慣轉變為節儉卻很困難。）
簡單說，當你已習慣花大錢的生活，要回到過去那花小錢的生活時，其實就很困難了。暫且不論前去柬埔寨的國人心態為何，光是談論這十年間，新聞報導詐騙集團的新聞愈來愈多，你我身邊傳來詐騙事件經歷也難免聽到麻木，而想靠詐騙得到一次性獲利的人增加時，這也間接證明想賺大錢的風氣已然形成。
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人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己
我們想讓你知道的是
每天一到辦公室，就是忙好忙滿，但心裡好像少了點什麼？時時滑手機、刷存在感，也仍然感到焦慮？就連每個週末行程滿檔，出遊、聚餐、上課樣樣來，在睡前，空虛感也常忽然竄起？這樣的你其實並不孤單，因為我們每個人都有過這樣的時刻。
當感到空虛、迷失的時候，就做點運動，重新啟動身體的感受吧。運動能讓身體健康，也蘊含著許多實用概念，值得我們運用到很難的人生裡，以下推薦幾個運動訓練x人生學，幫助你重新打造自我訓練計畫，一起在實現目標的路上，不再迷失：
在輸贏挫敗中，訓練耐心
思想的舉重也需要無數次的鍛鍊，舉重女神郭婞淳說：「相信所有的挫折，都是最好的安排。」、「給自己多一點鼓勵，給明天多一點期待。」要實現目標、找到自我價值，感受挫敗與耐心等待是必經的路程，就像鍛鍊肌肉不會只做一兩次訓練就立刻有成效，體驗更多的其實是訓練過程中的各種關卡。當自我價值尚未浮現時，你需要的是更多的耐心，反覆確認目標與實踐計畫，確保自己走的每一步都在正確的道路上。即使暫時看不到成果，也不要輕易地放棄。
尋找正確施力點，勿操之過急
人生和運動訓練一樣，過於心急反而難以達到理想目標。在健身時如果只顧埋頭猛練、執著在增加訓練重量，很可能會用錯施力點、超過自身可負荷範圍，最後造成身體受傷、代償肌群過勞，得不償失。同樣的，在生活中如果只是盲目地追求充實感而將行程表填滿，最終也會過度耗竭精力，身心俱疲。
人生和運動，都是「屬於自己的事」
奧運羽球雙打金牌得主李洋曾說過：「努力不一定會成功，但不努力一定不會成功。」運動需要設定目標、反覆自我訓練、不斷修正方向，才有機會修得正果，不可能只依靠教練的指導而自己不付出實踐，就能擁有好體態或體能。人生是自己的，不妨在心中仔細描繪想要過的美好生活，在「阿姨…我不想努力」的念頭升起時，想想心中的那幅景象。
小目標持續做，創造複利效果
運動要有明確的鍛鍊目標，才能持續進步。目標不需要遠大，關鍵是持續做，即使是「每天快走時，多走30步」這樣的小目標，堅持一年後也能累積出萬步的差距。若在生活中沒有目標，只是重複日常瑣事完成交辦，讓時間悄悄流走，就可惜了這個人生。為自己建立一個目標與訓練計畫吧！即使是再小的目標都可以，讓自己穩穩地朝目標前行，維持紀錄習慣，更可以感受成果逐漸累積的那份充實。
擁有好的陪練員
陪練員是職業運動選手背後重要的支持夥伴，能幫助選手克服弱點、精進實力。你獨一無二的人生，也需要好的陪練員支持，透過專業的角度指導，讓訓練更有效率、進步更快。更重要的是，陪伴你持之以恆朝目標前行，勇敢無懼。
以「我們的夢想，是陪你抵達你的夢想」為承諾的中國人壽，在「人生GYM」裡，陪你練人生，以公平待客的心，提供你應付人生風險所需的保障，陪伴你在夢想的路上更勇敢前行，成為理想自己。