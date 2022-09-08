2022蘋果iPhone發表會：支援衛星求救的iPhone 14系列、潛水極地專用Apple Watch Ultra、AirPods Pro也升級

2022年蘋果iPhone秋季發表會總共更新了3大系列的產品，分別為iPhone系列的iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max，以及Apple Watch Series 8系列更新和全新的Apple Watch產品線Apple Watch Ultra，還有新版AirPods Pro。

其中，iPhone 14系列不僅加強了錄影與拍照效果，並且加入了緊急情況透過衛星SOS求助的功能，至於iPhone 14 Pro則捨去瀏海改為「動態島」螢幕效果，借助動畫效果消除手機上方開孔的突兀感。其餘更詳細的介紹可參考以下懶人包。

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iPhone 14與iPhone 14 Plus：搭完全體A15、支援衛星SOS緊急服務、沒有最小尺寸版本

一如先前傳聞，蘋果今年推出的標準版iPhone 14系列取消過往的mini機型，追加與Pro Max螢幕大小相同的6.7吋iPhone 14 Plus，同時處理器並未更新到全新的A16 Bionic，而是沿用iPhone 13 Pro系列的5GPU完整版A15 Bionic，但也搭載基於衛星的「SOS緊急服務」，能在缺乏電信訊號與無線網路的環境透過衛星發送求救訊號。

iPhone 14與iPhone 14 Plus提供藍色、紫色、午夜色、星光色與(PRODUCT) RED五色，將在9月9日晚間8點開放預購，iPhone 14將在9月16日出貨，iPhone 14 Plus將在10月7日出貨；iPhone 14 128GB為27900元（美國為799美元），256GB為31400元，512GB為38400元；iPhone 14 Plus 128GB為31900元（美國為899美元），256GB為35400元，512GB為42400元。

Photo Credit: Apple iPhone 14與iPhone 14 Plus重點規格

iPhone 14與iPhone 14 Plus仍採用自iPhone X以來的螢幕瀏海凹槽設計Super Retina XDR Display OLED螢幕，最大亮度達到1200nits，筆者推測可能是沿用iPhone 13 Pro系列的6.1吋與6.7吋面板，但並未支援iPhone Pro系列的ProMotion流暢顯示模式與可變更新速率，藉此維持與iPhone 13 Pro系列的差別；但話雖如此，蘋果已經在官網將iPhone 13 Pro系列下架。

iPhone 14系列可說是iPhone 13 Pro系列的廉價版，有著相同的滿血5GPU版A15 Bionic，還有相同大小的6.1吋與6.7吋螢幕，不過機身中框維持航太級鋁材質搭配超瓷晶盾玻璃，同時鏡頭為雙鏡頭配置，但將12MP主相機進行升級，相較iPhone 13的12MP主相機提升感光元件尺寸，並配有f1.5光圈與感光元件位移防手震技術。

另外，前相機升級全新「原深感側」12MP f1.9相機，並導入軟硬體結合的「光像引擎技術」，可強化低光拍攝的影像表現。至於電力部分，iPhone 14可提供20小時影片播放，而iPhone 14 Plus則具備26小時影片播放電力。

iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max：支援衛星求救、48MP新相機與動態島螢幕開孔

蘋果今年擴大iPhone Pro系列與標準版iPhone的差距，全新的iPhone 14 Pro系列不僅獲得新一代的A16 Bionic應用處理器，螢幕亦升級全新的動態島（Dynamic Island）設計，同時還將相機系統升級全新的48MP相機系統。

蘋果亦針對動態島螢幕設計導入全新的使用者介面設計，借助各種動畫效果消弭螢幕上方突兀的膠囊型相機開孔，此外iPhone 14 Pro還搭載衛星求救系統，萬一在無手機訊號與無線訊號的地方發生意外，可透過衛星進行緊急求救。

iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max在9月9日晚間8點開放預訂，9月16日正式出貨，兩款機型皆提供太空黑色、銀色、金色、深紫色4色。iPhone 14 Pro 128GB為34900元、256GB為38400元，512GB為45400元，1TB為52400元；iPhone 14 Pro Max 128GB為38900元，256GB為42400元，512GB為49400元，1TB為56400元。

Photo Credit: Apple iPhone 14與iPhone 14 Pro重點規格

Photo Credit: Apple Photo Credit: Apple 螢幕採用LTPO技術的AMOLED面板

Photo Credit: Apple 動態島實際上是一個膠囊型的凹槽

Photo Credit: Apple 借助各式黑邊的UI設計消弭動態島開孔的突兀感

Photo Credit: Apple 另一種遮蔽動態島的UI示意

iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max延續不鏽鋼材質搭配超瓷晶盾強化玻璃，分別搭載6.1吋與6.7吋LTPO ProMotion OLED螢幕，在HDR顯示峰值可達1600nits最大亮度，戶外峰值亮度達2000nits ，同時還具備最低1Hz更新率的超節能顯示模式，也藉此應用在Always On顯示兼顧螢幕全時顯示與省電。

Photo Credit: Apple A16的效能，再度拉開與Android陣營的差距

此次iPhone 14 Pro系列獨享A16 Bionic應用處理器，在基本設計維持與完全版A15 Bionic相同的2+4 CPU與5GPU，但借助架構的改善與4nm製程兼具效能與節能，同時效能仍凌駕2022年Android陣營的頂級應用處理器。

不過此次蘋果特別強化顯示功能與為了新相機模組的相機ISP，其中在顯示功能支援最低1Hz的可變更新率，使得iPhone 14 Pro系列可安心地採用Always On顯示技術，其中iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max分別提供23小時與29小時的影片播放電力。