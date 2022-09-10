編輯實測：在夏天快結束的此刻，我把唐吉訶德的果凍變成了「高濃度酒凍」

還記得在涼涼春天某個無事的週末，心血來潮買了幾斤的梅子，一顆顆洗好、鋪上布巾、放在窗台下的小角落陰乾。綠色的梅子透著淡淡的酸香氣味，青翠欲滴的樣子很是迷人，但因為太想釀出有著厚實果香的口味，所以硬是在等到綠梅染上一點黃紅胭脂色時，才和冰糖與幾種喜歡的烈酒一起，裝進透明的玻璃瓶裡。

轉眼間，節氣已悄悄經過白露，秋分近在下一個轉角，而天氣依舊熱得要死。像塊會呼吸的肉癱在沙發上，看著整天轉哇轉的電風扇發呆，突然好想吃點什麼冰冰的。於是打開冰箱，一邊翻找著冷凍庫深處會不會有什麼被遺忘的寶藏，一邊偷吹著撲面而來的風（好涼）。

就在此時，瞥見了春天釀梅用剩的伏特加與威士忌。

先別衝動，這天氣直接喝只會讓你越來越熱，這次，我們想把透明感十足的果凍泡在冰冰涼涼的酒精裡，直接做成自帶甜味的「高濃度酒凍」。

Photo Credit：林特 在Don Don Donki西門店購得的五種果凍

搭上同事購買柑橘系調味料的便車，我在Don Don Donki隨機買了幾種口味比較少見的果凍。同時，因為適逢月底口袋沒錢的關係，烈酒的選擇也只有釀梅子剩下的威士忌與伏特加，「吃起來搭不搭」這種事只能聽天由命。

製作過程非常簡單，就是把果凍拆封，跟高濃度烈酒一起裝進保鮮盒或密封袋，直接丟進冰箱泡上個兩三天即可。而以下，就附上本次試吃各口味酒凍的實驗過程，以及用酒凍和超商飲料製作出的幾款延伸調酒：

Photo Credit：林特

用伏特加浸漬過的檸檬鹽果凍變得沒那麼甜膩，淡淡的鹽味起到了像鹽口杯一般的調和作用，在味道上變得有點像是檸檬風味的運動飲料。雖然入口還是會吃到一點酒的苦味，但伏特加本身那種辣辣的燒灼感卻消失了，香氣也還保留得相當完好，用鼻子吸一大口感覺很快就醉。

整體來說，檸檬鹽果凍與伏特加的組合吃起來口味相當溫和，卻還是有喝到烈酒的爽感，很適合下班回到家先來個兩顆。

想喝大杯的時候：萊姆伏特加 Vodka Lime

Photo Credit：林特

說到帶有檸檬風味的夏日調酒，多數人腦中第一個浮現的，應該都是簡單清爽的萊姆伏特加吧？把泡過vodka的酒凍和酒液倒進杯子，再依自己喜歡的甜度加入雪碧或者蘇打水，想再假掰一點還摘片薄荷葉放在上面。

這種整杯都是透明元素的飲料不僅看起來很涼，十足的氣泡感與淡淡的檸檬味喝了也真的很消暑，在汗流浹背的夏天來上一杯，會有種補充到電解質的錯覺（開玩笑）。

Photo Credit：林特

雖然口味聽起來有點奇怪，但這款杏仁牛奶果凍被加入了我的回購清單。

為了方便大家在食用的時候咬斷，這種裝在袋子裡的果凍本身口感通常都比較硬一點，但在泡過酒之後卻意外變得彈脆，吃起來更有嚼勁。而在口味方面，威士忌濃厚的香氣為本來吃起來沒什麼層次感的杏仁果凍帶來綿～～長～～～的尾韻，滑順的口感加上堅果、麥芽與濃濃酒香，展現了十足的大人味，令人印象深刻。

想喝大杯的時候：教父 Godfather

Photo Credit：林特

誕生於1970年代的調酒「教父」，是一種以蘇格蘭威士忌加上杏仁利口酒的簡單調酒。根據杏仁利口酒品牌Disaronno的說法，在電影《教父》中飾演男主角的馬龍白蘭度最喜愛的調酒就是這款，但事實究竟是不是如此，或許只有他本人知道。

不過，因為不想把預算花在不太實用的杏仁利口酒上，所以我直接轉頭去超商買了......杏仁茶。但更令人意想不到的是，威士忌跟杏仁茶超搭！杏仁茶奶奶的口感讓威士忌變得比較溫和，喝起來沒原本那麼烈，幾乎完全感覺不到辣味，變得很像杏仁/堅果風味的奶酒，非常推薦！

Photo Credit：林特

原本以為哈蜜瓜這種夏日代表名物會是很好處理的一項，但這款果凍本身真的太軟，光是想把它從盒子裡擠出來都很容易碎掉，想當然吃起來也毫無口感可言。

在味道方面，哈密瓜與伏特加也是完全分開，各過各的好比同居一屋簷下作息卻完全相反的室友，但泡過果凍的酒液倒是蠻適合拿來當成風味糖漿使用。

想喝大杯的時候：哈密瓜蘇打

Photo Credit：林特

先說，我原本想做的其實是經典的「密瓜球」（Melon Ball），但無奈果凍本身哈味太弱，甜度也跟哈密瓜利口酒MIDORI相差甚遠，在加入帶有微微柑橘苦味的柳橙汁之後，味道更是扭曲到難以形容。

不知道該如何交差的我索性拿出剛剛沒喝完的雪碧，沒想到在與酒凍混合後，竟出現一種昭和風格咖啡店中，那種色素加很多的哈密瓜汽水味！趕緊再拿出冰箱裡的「LOTTE 爽冰淇淋」，帶點冰沙口感的冰淇淋質地清爽，不僅拯救了失敗的哈密瓜酒凍，也拯救了心浮氣躁的夏天。

Photo Credit：林特

在寫過〈台北晨間日報｜我們對「早餐店大冰奶」的口味與烙賽指數，進行了一連串的人體實驗〉一文後，我對奶茶的口味有了更深刻的理解。而如同果凍的顏色所示，這款產品不管是聞起來、還是吃起來都茶味很重，但意外不算太甜，奶味則相對較不明顯，有點像是午後時光＋阿薩姆奶茶的味道。

泡過威士忌後，奶茶果凍的甜度變得比較低，雖然不會覺得不好吃，但也沒到讓人驚艷的程度，一切就是很......理所當然。

想喝大杯的時候：愛爾蘭咖啡 Irish Coffee

Photo Credit：林特

經典調酒「愛爾蘭咖啡」原本是一款以威士忌加入少許糖後燒熱，接著加入熱咖啡，最後再於杯口擠上一層鮮奶油的熱雞尾酒。以此為靈感，我在便利商店挑了這瓶看起來很甜的咖啡廣場，心裡想說雖然是冰的，但奶茶跟咖啡怎麼可能不搭？

沒想到，太久沒喝咖啡廣場的我完全低估了這款飲料，它特殊的化學咖啡味直接蓋過了所有奶味、茶味、威士忌味，變成一杯更大杯的咖啡廣場！無法判斷到底是好不好喝，但推薦大家如果想在家裡嘗試，或許可以直接換個牌子。

#05：梅子果凍＋威士忌