從「瀏海」到「動態島」：今天，我看到了「恥力全開」的Apple

文：傅瑞德

關於「Far Out」

在進入正題之前，先回顧不久前的兩篇相關文章。第一篇談的是談這次發表會的主題標語「Far Out」。從發表會內容來看，相關功能是「iPhone可以透過衛星發出緊急求救訊號」。

這個功能平常不會用到（目前還不是有些人以為的「可以用衛星講電話」），而且雖然技術上全球可用，但目前大概也只有北美地區能串起整個從求援、轉接、搜救的架構。

希望其他國家的搜救體系也能經由這項技術的普及（各家手機應該遲早都會有），來陸續支援這項功能。

所以從「衛星求救」的觀點來看，「Far Out」可以解釋成兩層相關意思：

無論你去到多偏遠（far out）的地方，緊急時都可以透過這項功能求救，提高安全回家的機會。 你的iPhone可以連上遠在太空中（far out）的衛星，在沒有手機訊號的地方也能求救。

所以從英文的角度來說，是相當貼切的寫法；不過官方的中文版翻譯「超前瞻」，就似乎這兩層的意思都沒有抓到。不過中文要同時切合這兩層有點難，用比較口語的方式說成「遠在天邊」（隱含著「救援近在眼前」這樣），或許就有點接近了。

順帶一提：比Apple早幾天發表的華為Mate 50也宣稱有類似功能，但卻「首發時暫不支援」。或許是因為技術或政治因素影響，所以只能宣傳不能用；但以「向上捅破天」的豪語把它變成發表時的主打功能，還是需要不少恥力。

關於「恥力」

我在前幾天的一則Facebook社團貼文中提到一個關於「恥力」的案例：

我用「恥力」來形容這種寫法，並沒有貶意（會貶的是不良的產品和廣告心態，而不是「寫法」）。只是Apple從前不常用這種技巧，現在「居然」也用了，所以令我覺得有點新鮮。

從「瀏海」到「黑斑」

iPhone X之後的系列（以及後來的一些其他品牌）產品，在螢幕頂端都有一個俗稱「瀏海」的黑色下凹，以容納前鏡頭、感測器等等組件。

這個「破壞畫面完整」的設計，當初Apple要「領先業界」推出之前，內部也想必有很大的爭議，最後則是在「讓螢幕盡量貼到邊框」的考量下所做的妥協，其他廠商一看這樣能賣，當然也就陸續跟進。

Photo Credit: iStock

幾年來雖然大家也慢慢習慣了，但當然都期望能把這些組件都藏到螢幕下方，讓畫面上不會缺一塊。

雖然有些手機廠商陸續宣稱即將做出這類螢幕下組件，可以讓手機不再有「瀏海」，但目前包括最新發表的iPhone 14，都還是沒有突破這一點。

Apple在這一點上的改變，是iPhone 14上的「瀏海」從螢幕頂部脫離，變成了一個長形的「黑斑」（裡面應該包含了鏡頭和感測器）。雖然這樣也算是進步了、也佔據了小得多的螢幕空間，但因為黑斑的阻擋，周圍的區域可用性也還是降低了不少。

從「臭蟲」到「功能」

所以有趣的來了：於是這次Apple不再多做說明、也不用躲躲藏藏，直接恥力大開，或是用行話講叫做「直接把bug（問題）變成feature（功能項目）」。

既然黑斑拿不掉，螢幕頂端又是經常顯示系統訊息的區域（通常是黑色方塊），那何不把兩件事合而為一、餿水變黃金，把黑斑當作「還沒打開的訊息」就好？

Photo Credit: Apple

更有趣的是，不僅臭蟲變功能，Apple還幫它取了一個叫做「Dynamic Island」的華麗名稱，中文翻譯叫做「動態島」（台灣版）或「靈動島」（中國版）。

就命名角度來說，「Island／島」的觀念算是神來一筆，把「漂浮在螢幕上的黑斑」當成一個「有功能的島」（特別是用水藍色底圖就更像了）。從行銷觀點來說，幫特定的功能取個有趣的名字，有利於提高記憶度、以及使用者「對，它是個功能沒錯」的認同感。

（就像幫蟑螂取名叫「小強」之後，就稍微比較沒那麼可怕的意思差不多。）

倒果為因

但最重要的是，這樣的設計思維就是我在前面膠鞋案例中提到的關鍵：

這種玩法的公式就是「倒果為因」，把品管不佳而「大小不同」的結果，變成「為了維持手製原味」的原因。公式很簡單，只是看你的文字功力、以及恥力程度而已。

「暫時無法消除的黑斑」變成了「發明出動態島」的靈感，也讓這這隻臭蟲在取了個好名字之後變成了寵物。

換言之，只要你恥力夠、文字功力也強、敢編故事，那麼這種「倒果為因」、「移形換位」的本事就派得上用場。

作者製作提供，原圖來自Apple發表會

看到「源自硬體和軟體的協同設計」這句話，我真的大笑了。雖然這句話當然可以解釋成Apple所有產品的設計原則，但放在這裡、再加上對Apple「恥力覺醒」的先入為主成見，這四段台詞真的太有趣了。

你看懂了其中的微妙嗎？相信經過這些說明，你也可以慢慢看出一些行銷語言的寫作技巧、以及當觀眾時怎麼去解讀它們。

更重要的是，這一招「移形換位」你學到了嗎？

本文經F大叔的硬派行銷塾授權轉載，原文發表於此，點此訂閱電子報，定期接收最新內容

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航