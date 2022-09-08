台東知本光電開發案爭議4年，法院判卡大地布部落勝訴、撤銷電業籌設許可
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知本光電案訴訟代理人黃馨雯律師表示，很感謝法院聆聽部落的聲音、做出保障原民權益的判決，強調此次判決的重要性不只針對知本光電案，也主張原民會制定的《諮商取得原住民族部落同意參與辦法》其實侵害部落權益。
台東縣政府規劃在知本卑南族卡大地布部落傳統領域興建全台最大的光電園區，遭到當地部落反對、提起行政訴訟請求撤銷籌設許可，台北高等行政法院今（8）日判卡大地布部落勝訴，撤銷經濟部核發的電業許可，全案可上訴。
台東縣政府2018年委外開發「知本太陽能光電示範專區」，在知本溪北岸共226公頃用地開發太陽能光電，經縮減後仍有161公頃，由「盛力能源」得標後，規畫在此建置194MW的光電，若蓋成將成全台規模最大光電園區。
不過知本溼地屬於卡大地布部落傳統領域，同時也是國際鳥盟認定的重要野鳥棲地開發，選址以來爭議不斷。2019年6月1日，台東市公所召開部落會議，以贊成187票、反對173票，通過了部落諮商同意，同意知本光電案的開發，也是全台第一個因重大開發案而行使原住民諮商同意權的案件，經濟部於2020年函核發「盛力知本發電廠」籌設許可。
不過該次投票過程出現許多亂象，包括冒領委託書的假投票爭議、非卑南族人也有投票權，部落3大家族拉罕（頭目）遂於2020年3月10日向行政院提出訴願，主張籌設許可無效，不過遭行政院駁回，部落再於同年11月2日向台北高等行政法院請求撤銷經濟部核發電業籌設許可，同時聲請在判決以前先停止執行。
2020年11月30日，台北高等行政法院裁定，於其行政爭訟終結確定前，先停止執行知本光電案。北高行指出，卡大地布部落已於2018年2月的部落會議決議不同意開發案，台東市公所後來仍代行召集部落會議，「使部落族人陷於分裂」，並對部落自決有害；另外盛力能源已辦理土地使用分區變更，可隨時申辦施工許可推進發電業申設程序，將使部落使用土地類別及現狀遭變更，導致聲請人無法以原來生活方式利用土地，若不停止原處分，侵害恐將持續擴大。
不過盛力能源不服，向最高行政法院提出抗告；2021年1月29日，盛力能源抗告成功，最高行政法院指出，盛力能源只獲得籌設許可，還沒獲准在土地上施工，難謂對卡大地布部落有何損害，廢棄北高行裁定，駁回部落提出的停止執行聲請。
今日行政訴訟結果出爐，台北高等行政法院判決撤銷經濟部核發電業籌設許可，判決理由還未出爐。知本光電案訴訟代理人、環境權保障基金會律師黃馨雯告訴《關鍵評論網》，很感謝法院聆聽部落的聲音、做出保障原民權益的判決，強調此次判決的重要性不只針對知本光電案，也主張原民會制定的《諮商取得原住民族部落同意參與辦法》其實侵害部落權益，目前規定與原住民的諮商同意都要按照原民會的規定走，「如果今天法院宣告該辦法違法，之後部落就能走自己的路，部落要怎麼召開（諮商同意）會議、用什麼方式召開，而不是原民會主導，所以此案不只對部落來說有重要性，對其他部落都有重要性。」
黃馨雯也指出，雖然高等行政法院判決作出，但盛力能源還有可能上訴，盛力能源和台東縣政府雖然已解約，但還有履約過失的爭議，盛力能源可能被沒收一億元的保證金，可能會因想要回保證金上訴，她希望盛力不要再上訴，讓此案停在這裡。
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核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
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臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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