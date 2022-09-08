台東知本光電開發案爭議4年，法院判卡大地布部落勝訴、撤銷電業籌設許可

台東縣政府規劃在知本卑南族卡大地布部落傳統領域興建全台最大的光電園區，遭到當地部落反對、提起行政訴訟請求撤銷籌設許可，台北高等行政法院今（8）日判卡大地布部落勝訴，撤銷經濟部核發的電業許可，全案可上訴。

台東縣政府2018年委外開發「知本太陽能光電示範專區」，在知本溪北岸共226公頃用地開發太陽能光電，經縮減後仍有161公頃，由「盛力能源」得標後，規畫在此建置194MW的光電，若蓋成將成全台規模最大光電園區。

不過知本溼地屬於卡大地布部落傳統領域，同時也是國際鳥盟認定的重要野鳥棲地開發，選址以來爭議不斷。2019年6月1日，台東市公所召開部落會議，以贊成187票、反對173票，通過了部落諮商同意，同意知本光電案的開發，也是全台第一個因重大開發案而行使原住民諮商同意權的案件，經濟部於2020年函核發「盛力知本發電廠」籌設許可。

不過該次投票過程出現許多亂象，包括冒領委託書的假投票爭議、非卑南族人也有投票權，部落3大家族拉罕（頭目）遂於2020年3月10日向行政院提出訴願，主張籌設許可無效，不過遭行政院駁回，部落再於同年11月2日向台北高等行政法院請求撤銷經濟部核發電業籌設許可，同時聲請在判決以前先停止執行。

Photo Credit: 中央社 台東知本光電案當地部落族人2020年前往台東縣政府陳情，呼籲縣府主動解約撤掉光電案。

2020年11月30日，台北高等行政法院裁定，於其行政爭訟終結確定前，先停止執行知本光電案。北高行指出，卡大地布部落已於2018年2月的部落會議決議不同意開發案，台東市公所後來仍代行召集部落會議，「使部落族人陷於分裂」，並對部落自決有害；另外盛力能源已辦理土地使用分區變更，可隨時申辦施工許可推進發電業申設程序，將使部落使用土地類別及現狀遭變更，導致聲請人無法以原來生活方式利用土地，若不停止原處分，侵害恐將持續擴大。

不過盛力能源不服，向最高行政法院提出抗告；2021年1月29日，盛力能源抗告成功，最高行政法院指出，盛力能源只獲得籌設許可，還沒獲准在土地上施工，難謂對卡大地布部落有何損害，廢棄北高行裁定，駁回部落提出的停止執行聲請。

今日行政訴訟結果出爐，台北高等行政法院判決撤銷經濟部核發電業籌設許可，判決理由還未出爐。知本光電案訴訟代理人、環境權保障基金會律師黃馨雯告訴《關鍵評論網》，很感謝法院聆聽部落的聲音、做出保障原民權益的判決，強調此次判決的重要性不只針對知本光電案，也主張原民會制定的《諮商取得原住民族部落同意參與辦法》其實侵害部落權益，目前規定與原住民的諮商同意都要按照原民會的規定走，「如果今天法院宣告該辦法違法，之後部落就能走自己的路，部落要怎麼召開（諮商同意）會議、用什麼方式召開，而不是原民會主導，所以此案不只對部落來說有重要性，對其他部落都有重要性。」

黃馨雯也指出，雖然高等行政法院判決作出，但盛力能源還有可能上訴，盛力能源和台東縣政府雖然已解約，但還有履約過失的爭議，盛力能源可能被沒收一億元的保證金，可能會因想要回保證金上訴，她希望盛力不要再上訴，讓此案停在這裡。

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核稿編輯：翁世航