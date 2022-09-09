面對楊丞琳「海鮮奢侈說」，台灣網友犯不著跟小粉紅一樣「玻璃心碎滿地」

文：詹威克（台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居）

所謂在台灣吃海鮮是「奢侈」，本來海鮮除了講究季節、種類、市場需求也都會決定價錢，也許楊丞琳未成名的時候，要吃節目當中的那些海鮮，可能真的是「奢侈」。

在四面環海的台灣，海鮮種類和產量豐富，野生的、養殖的任君選擇，不過也是有一般普羅大眾難以親近的海鮮，來自北美的波士頓龍蝦、日本的鮑魚、歐洲的生蠔等等的高級食材，口袋不夠深恐怕也消費不起。但是一概而論的說吃台灣海鮮「奢侈」，台灣卻又有各式各樣的庶民海鮮料理，價格不比豬肉貴、倒是颱風過後的蔬菜價格可能比某些庶民海鮮更要昂貴。

台灣雖然常自嘲「沒有海洋文化、只有海鮮文化」，不然除非是吃了會過敏，還是有很多的海鮮可以選擇，甚至外銷，但是每個人成長經歷不同，只能說楊丞琳成長的日子別人沒經過，就由她去述說自己的故事。倒是台灣的網友和部分地方首長貼出各式各樣海鮮料理的照片，等於另類地推廣了在地的海鮮料理，這大概也是楊丞琳始料未及的結果。

成了安徽蚌埠媳婦的楊丞琳，在中國的實境秀節目上自稱是台灣長大的廣東人，讓不少台灣的網友不滿，政論節目的名嘴也紛紛開口批評她是「糟蹋台灣」來賺人民幣。

事實上，很多外省第二代從小就養成習慣，都是講自己的祖籍，所以楊丞琳講自己是「廣東人」並不罕見，只不過對台灣人而言，看到台灣藝人在中國的節目上講，就特別敏感。加上節目製作單位為了「政治正確」字幕上硬生生在台灣的前面加個「中國」，這更讓台灣的網友炸鍋，而忘了中國的各種節目本來就是需要仔細安排好，一切照章行事的，沒有那個讓人臨場發揮的空間。

以往的台灣金馬獎、甚至美國的奧斯卡金像獎，都有延遲「實況直播」，以便在出現「政治不正確」場合的時候能夠及時處理，不然廣電總局一聲令下，大概就有人掉腦袋，現在當然已經不一樣了。不過在今天的中國，製作「實境秀」節目的製作公司不論背後來頭有多大、多硬，一旦出現即便是些許的政治不正確，也是逃不過停播、檢討的命運，所以楊丞琳在節目上的一字一句自然也是經過斟酌、思考的。

選擇的代價

楊丞琳的處境恰恰也是台灣藝人「登陸」發展演藝事業免不了的挑戰，早期的黃安、劉樂妍，最近的蕭敬騰，不論是在台灣多大牌，只要選擇到中國賺人民幣，都逃不過這一關。

而說到台灣藝人到中國拓展事業，以台灣本身的市場而言，和中國市場相比規模的確無法可比、演出機會和酬勞也是天差地別，對於一個演藝事業生命可能會進入轉型期的歌手而言，到中國市場一搏也無可厚非。從香港演藝人員的例子來看，愛國主旋律是唯一選擇，或許會被說成「沒骨氣」，但是人各有志不說，華人要進入西方娛樂市場成功的例子還真的少之又少。

不論是什麼行業到中國發展，其實一樣都會面臨台灣藝人選邊站的問題，「辱華」、「親日」、「台獨」、甚至義大利麵都會成為「事業障礙」，要「賺人民幣」就得低頭，不論這股所謂的「輿論」有沒有得到中國官方的默許。

所以也有不少台灣的藝人、企業認清楚事實而不去中國發展，他們知道經濟與政治分開、藝術與政治分開等等說法，都是一廂情願，不願意去低頭、不去賺人民幣都是自己的選擇。

賺人民幣的藝人和不去賺人民幣的藝人都有擁護自己的粉絲，各走各路、沒交集就少衝突，笑看小粉紅喊打喊殺、喊抵制的台灣藝人大有人在。

而台灣的部分網友實在也無需情緒性地謾駡或者指責楊丞琳，這位安徽媳婦也沒喜滋滋地展示自己拿到「中國身份證」、也沒有罵台灣的誰，犯不著落到了跟小粉紅一樣「玻璃心碎滿地」的地步，開開心心的吃各地的庶民海鮮美食不就是最好的回應嗎？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航