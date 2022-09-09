面對楊丞琳「海鮮奢侈說」，台灣網友犯不著跟小粉紅一樣「玻璃心碎滿地」
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在台灣發跡、嫁給了中國歌手李榮浩的台灣藝人楊丞琳一席台灣吃海鮮「奢侈」的說法，讓大批的台灣人在社群媒體上貼出各式各樣海鮮料理相片回應。
文：詹威克（台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居）
所謂在台灣吃海鮮是「奢侈」，本來海鮮除了講究季節、種類、市場需求也都會決定價錢，也許楊丞琳未成名的時候，要吃節目當中的那些海鮮，可能真的是「奢侈」。
在四面環海的台灣，海鮮種類和產量豐富，野生的、養殖的任君選擇，不過也是有一般普羅大眾難以親近的海鮮，來自北美的波士頓龍蝦、日本的鮑魚、歐洲的生蠔等等的高級食材，口袋不夠深恐怕也消費不起。但是一概而論的說吃台灣海鮮「奢侈」，台灣卻又有各式各樣的庶民海鮮料理，價格不比豬肉貴、倒是颱風過後的蔬菜價格可能比某些庶民海鮮更要昂貴。
台灣雖然常自嘲「沒有海洋文化、只有海鮮文化」，不然除非是吃了會過敏，還是有很多的海鮮可以選擇，甚至外銷，但是每個人成長經歷不同，只能說楊丞琳成長的日子別人沒經過，就由她去述說自己的故事。倒是台灣的網友和部分地方首長貼出各式各樣海鮮料理的照片，等於另類地推廣了在地的海鮮料理，這大概也是楊丞琳始料未及的結果。
成了安徽蚌埠媳婦的楊丞琳，在中國的實境秀節目上自稱是台灣長大的廣東人，讓不少台灣的網友不滿，政論節目的名嘴也紛紛開口批評她是「糟蹋台灣」來賺人民幣。
事實上，很多外省第二代從小就養成習慣，都是講自己的祖籍，所以楊丞琳講自己是「廣東人」並不罕見，只不過對台灣人而言，看到台灣藝人在中國的節目上講，就特別敏感。加上節目製作單位為了「政治正確」字幕上硬生生在台灣的前面加個「中國」，這更讓台灣的網友炸鍋，而忘了中國的各種節目本來就是需要仔細安排好，一切照章行事的，沒有那個讓人臨場發揮的空間。
以往的台灣金馬獎、甚至美國的奧斯卡金像獎，都有延遲「實況直播」，以便在出現「政治不正確」場合的時候能夠及時處理，不然廣電總局一聲令下，大概就有人掉腦袋，現在當然已經不一樣了。不過在今天的中國，製作「實境秀」節目的製作公司不論背後來頭有多大、多硬，一旦出現即便是些許的政治不正確，也是逃不過停播、檢討的命運，所以楊丞琳在節目上的一字一句自然也是經過斟酌、思考的。
選擇的代價
楊丞琳的處境恰恰也是台灣藝人「登陸」發展演藝事業免不了的挑戰，早期的黃安、劉樂妍，最近的蕭敬騰，不論是在台灣多大牌，只要選擇到中國賺人民幣，都逃不過這一關。
而說到台灣藝人到中國拓展事業，以台灣本身的市場而言，和中國市場相比規模的確無法可比、演出機會和酬勞也是天差地別，對於一個演藝事業生命可能會進入轉型期的歌手而言，到中國市場一搏也無可厚非。從香港演藝人員的例子來看，愛國主旋律是唯一選擇，或許會被說成「沒骨氣」，但是人各有志不說，華人要進入西方娛樂市場成功的例子還真的少之又少。
不論是什麼行業到中國發展，其實一樣都會面臨台灣藝人選邊站的問題，「辱華」、「親日」、「台獨」、甚至義大利麵都會成為「事業障礙」，要「賺人民幣」就得低頭，不論這股所謂的「輿論」有沒有得到中國官方的默許。
所以也有不少台灣的藝人、企業認清楚事實而不去中國發展，他們知道經濟與政治分開、藝術與政治分開等等說法，都是一廂情願，不願意去低頭、不去賺人民幣都是自己的選擇。
賺人民幣的藝人和不去賺人民幣的藝人都有擁護自己的粉絲，各走各路、沒交集就少衝突，笑看小粉紅喊打喊殺、喊抵制的台灣藝人大有人在。
而台灣的部分網友實在也無需情緒性地謾駡或者指責楊丞琳，這位安徽媳婦也沒喜滋滋地展示自己拿到「中國身份證」、也沒有罵台灣的誰，犯不著落到了跟小粉紅一樣「玻璃心碎滿地」的地步，開開心心的吃各地的庶民海鮮美食不就是最好的回應嗎？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
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受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。