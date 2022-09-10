【圖輯】海平面上升，印尼爪哇島淹成水鄉澤國，居民生活苦不堪言該走還是留？
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受到海平面上升的影響，印尼爪哇島北部的村莊成為水鄉澤國。往日稻田、魚蝦事業興盛的情景不再，許多房屋也已人去樓空。只剩下少部分自願留守家園，更多的是因財務困難而無法搬家的居民。
稻田被洪水淹沒、辣椒與椰子樹因水災盡數死亡。農民的魚塘遭到破壞、水位過高讓魚兒趁機越過網子、潮水則是帶著垃圾流入那些門再也關不上的家園。這是印尼爪哇島北部，莫多里科村（Mondoliko）與提姆波索羅科村（Timbulsloko）居民的生活寫照。
由於海平面上升，許多村莊都受到嚴重影響，為了保持乾燥，居民們將房屋用水泥或木架抬高。家不再是隨時能夠返回的避風港，有些人只能在退潮後回家，漲潮時甚至會受困數小時。
許多村民已經逃離家園成為氣候難民，在更乾燥、海拔更高的地方尋找新生活。不過，仍有一些人留在被洪水淹沒的家園，少部分是自願，更多的是沒有足夠的錢搬家。
祖麗雅（Zuriah），50歲
站在淹水的家門前，這片祖麗雅曾經擁有的土地上，唯一剩下的是露出水面的木製平台以及滿是泥土的花盆。
祖麗雅表示，自己被列在政府的援助名單上，不過到目前為止都沒有任何進展，僅被告知要耐心等待。
淹水的屋子帶來潛藏的居家風險。祖麗雅指著牆上的電源說道，為了減少觸電危險，插座已經往上移動多次。然而，漲潮的水位有時只比新的插座低不到30公分。
迪烏伊・烏爾凡尼（Dwi Ulfani），18歲
有記憶開始，烏爾凡尼和家人就一直住在淹水的家中。曾經與朋友玩耍的院子現在變成水鄉澤國，陽台被悠游的孔雀魚佔據，一條蛇則是突然從廚房溜出來，最後回到海中。
雖然父母計畫搬家，財務窘困的處境仍擺在眼前，面對留下或離去的難題，烏爾凡尼潸然淚下。
斯里・瓦尤尼（Sri Wahyuni），28歲、賈卡・沙迪瓦（Jaka Sadewa），26歲、比瑪（Bima ），3歲
瓦尤尼與丈夫沙迪瓦在2018年結婚後搬到提姆波索羅科。她表示，剛搬來村子時，海水並非如此。機車仍可沿著村里的主幹道行駛，水位也總是能夠回歸正常。
隨著時間推移，瓦尤尼注意到海水經常無法退去，導致淹水的日子越來越多。「如果沒有把房子架高，我們就會被淹沒在跟脖子一樣高的水裡。」她說道。
瓦尤尼憶起小時候在稻田裡玩耍、看著大人們收割玉米，以及觀察蛇在草叢中爬行的日子，她說年僅3歲的兒子比瑪必須適應往日光景不再的現實，也希望他長大後有機會住到其他地方。
庫梅森（Kumaison），60歲
庫梅森記得某一年洪水沖走40萬印尼盾（折合新台幣約830元）的積蓄時，她哭了。錢一去不復返，不似家具或衣物，清洗、修理後可再次使用。
庫梅森指出小時候村子裡的稻田、蝦塭事業興盛。「但現在什麼都沒有了，無法收穫魚蝦改變了每個人的生計。」她說道。
儘管夜夜擔心洪水再次漲高而失眠，庫梅森仍不想離開，她享受朋友們的陪伴和這個已經居住了10多年的社區。
穆納迪羅（Munadiroh），46歲
穆納迪羅居住的莫多里科村，幾乎家家戶戶都已離開，一片寂靜中只剩下兩隻雞在樹上穿梭的聲響。擔任清真寺神職人員的丈夫，也因人們的離去，終止每日例行播放五次的禱詞。
穆納迪羅說道，孩子目前正在上小學，每週都要搭船、徒步涉水才能到達學校；自己則是要把握陽光，每天盡可能晾乾家中物品。
瓦希達（Wahidah），55歲
「這裡形同一片汪洋。」瓦希達說道。她表示田地、樹木都因鹹水而死。沒有安全的土地飼養，水牛也被賣掉。最終墓地也被淹沒，死者被埋葬到更遠的地方。
「我認為年輕一代應該搬家。如果他們有錢，就應該買地。但我沒錢，所以選擇留下。」瓦希達說。
蘇卡曼（Sukarman），73歲
蘇卡曼已經整修了房子與土地兩次，洪水卻仍無情的侵襲。「兩次了都沒有成功，我們還能做什麼？」他說道。
蘇卡曼表示，政府的確捐贈了食物，並就村民能夠遷移的地點提供建議，卻無法阻止洪水。他認為像孫女烏爾凡尼一樣的年輕人，如果可以應該離開。「我該怎麼辦？」蘇卡曼問。「我老了，什麼也做不了。」
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
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受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。