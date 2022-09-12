中共二十大如同一場鬧劇，但誰將是中國下一任總理，對於牽制習的集權非常重要
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儘管距離中共二十大召開還有一個多月的時間，習近平再次連任中共總書記對許多人來說已經毫無疑問。與此相反的是，總理李克強明年卸任後的繼任者人選卻依然迷霧重重。
文：凱波（中國政治評論人）
從1979年中國推行改革開放以來四十餘年，還沒有哪一屆中共的黨大會在即將進行權力更替時像今（2022）年這樣確定、卻又令人擔憂。如此情形倒是有點像1967年好萊塢電影《猜猜誰來吃晚餐》的經典劇目，種族主義雖然製造著緊張和懸念，但是擋不住兩個不同年輕人的愛情。
當然，這種張力和結局只是1967到69年美國民權運動高漲的一個隱喻，有關一個主流自由派白人家庭如何在緊張的衝突中接納一個黑人家庭的喜劇。中國當下的政治局勢當然沒有真正的喜劇氣氛，但卻充滿了中國人民所熟悉的黑格爾（Georg W. F. Hegel）的諷刺意味：一切偉大的歷史事變和人物可以說都出現兩次，第一次是作為悲劇，第二次是作為鬧劇出現。
二十大：一場鬧劇
在洪憲稱帝106年之後，對在袁世凱的「二十一條」遺產刺激下發生的中國革命和革命者來說，今年秋天的中共二十大自然更接近一場鬧劇：孫中山和他的民族主義同志們締造的共和國被顛覆了一次，毛澤東和他的革命同志建立的第二共和即將被再次顛覆。畢竟，理論上，最高領導人的無限期任職關乎國本，也是君主制與共和制的唯一重大區別。
不過，另一個區別還在於，與袁世凱試圖復辟的帝制不同，中共正在從制度上完成從冷戰後的威權主義政權向一個有著龐大經濟體量、龐大政黨官僚體系和發達現代科技支撐的極權主義政權的最後蛻變。尤其在經歷了長達十年的軟性政變、黨國改造和社會清洗之後，二十大的黨代表們繼續選舉他們的領袖連任早已經不是懸念，真正的懸念在於那些儒家官僚們將推舉誰為總理。這一選擇將決定中國兩千年來的儒家官僚們的道德生命，也將影響全球政治的穩定，而且兩者息息相關。
習近平 vs. 儒家官僚
因為，在過去十年的清洗和重整之後，中共不僅已經悄悄轉型成一個民族主義政黨，而且顛覆了1979年以來建立並實行的集體領導制度，一個新的史達林模式的領袖體制即將在二十大上宣告成型；然而，儘管對領袖本人來說黨內外幾乎不存在有組織的能夠挑戰的政黨、派系或者社會力量，他的連任路上已經消滅了所有憲法和現實的障礙，但是，他仍然需要面對鄧時代、乃至毛時代，或者說過去2000年中國政治傳統裡最為穩固的遺產——儒家的官僚群體。
他們仍然影響著中共高層的權力分配，特別是反映「君相關係」的總理人選、以及與形式上的集體領導有關的其他重要職位的人選，如人大委員長等等。
換言之，以李克強為代表的這個龐大群體，雖然說無法改變習近平的連任、也無法扭轉習近平「打什麼旗幟」的根本路線設定，雖然說這個儒家群體在過去2000年裡經歷了無數次腐敗和危機，但是他們在推翻滿清帝制的民族革命中最重要的共和口號「天下為公」，卻來自明末清初儒家文人對帝制的批判，例如黃宗羲和王夫之等人力倡的「以天下論者必循天下之公」和「不以天下私一人」等等。
這在重新以所謂天下主義代替普世理想的今日中國，仍然振聾發聵，具有根本的政治合法性力量，代表著中共黨內鄧小平改革開放路線的繼承者們、儒家官僚幹部們所能堅持的歷史理性。
據此，習近平再有個人集權的野心，也不得不設法與李克強等人、和改革開放路線共存、共治，不僅不得不保留形式上的政治局常委和若干老人席位，而且難以專斷總理職位。
畢竟，在經歷了三年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情之後，黨內改革路線的遺老遺少們，雖然沒有能力把二十大變成1962年「7000人大會」的翻版，也至少能夠以經濟、民生、就業、穩定以及中國與世界關係等議題對習的集權形成強大牽制。
這意味著，他們不僅可能繼續控制總理人選，也可能在「人民領袖」的封號之外，抵制「黨主席」的設立——那對保留形式上的集體領導也就是保留政治局常委的若干職位、然後保持鄧小平路線的存在感至關重要。
李克強與李鴻章
而且，這種重要性對國際社會來說同樣如此。當李克強和他的國務院官員在過去一年不斷勸說外資、外企和民企保持對中國市場的信心、不斷出台安撫性政策，包括各種避免中美脫鉤的技術性安排，國際社會看到的是一個李鴻章似的總理大臣，依靠每日口服大量德國補藥頑強地支撐著病體、繼續辦著洋務，減緩中國與世界的脫鉤乃至對抗進程。
雖然囿於中國法律和黨內慣例的限制，李克強的總理一職無法連任，所能做的只是提名自己的接班人並且達成黨內的交換。這樣的交換也許是以李克強的徹底退休為代價，而非坊間傳言的轉任人大委員長——中共的三號人物。否則，他的轉任很可能將把總理人選讓位於更效忠領袖、更缺乏改革色彩的胡春華。那或許也是一種不壞的平衡。
八月中北戴河會議結束後習、李二人分赴遼寧、深圳，似乎就表明了兩人對未來總理人選的不同意向。習對遼寧的視察、對振興東北的呼籲，似乎更適合過去十年作為主管扶貧工作的副總理胡春華，接手強調平衡發展的習氏路線，區別於李克強視察深圳、拜祭鄧小平所暗示的改開路線傳人。
而對國際社會來說，前一種安排意味著未來五年的中國經濟將更趨意識形態化，從而加速中國與國際市場的脫鉤，引發新一輪全球供應鏈和地緣政治的動蕩，是需要極力避免的。
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
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受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。