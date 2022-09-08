今日本土新增3萬4846例、死亡29例：9月底優先使用BA.1次世代疫苗，BA.5疫苗若通過審核未來考慮採購
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指揮中心今日公布國內新增3萬5124例COVID-19確定病例、29例死亡。李秉穎說明指揮中心預期年底前又會出現一個新的變異株，若現在不打BA.1次世代疫苗，並等待2至3個月到BA.5疫苗核可，屆時可能又有新的變異株成為主流病毒，這樣將永遠沒有疫苗可打。
中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增3萬5124例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為3萬4846例本土個案及278例境外移入；另確診個案中新增29例死亡。
指揮中心指出，今日新增29例本土病例死亡個案，為13例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、26例具慢性病史、19例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
今日死亡個案包含一名無慢性病史、未接種過疫苗的2歲女童，曾出現發燒、咳嗽、嘔吐等症狀，住院後出現意識改變、心跳過快等情況，最後被檢驗出急性腦病變、腦壓升高，治療後仍不幸死亡。
另外，特殊重症部分新增一例MIS-C個案，為一名2歲女童，曾經出現發燒、腹瀉等症狀，抽血後驗出發炎指數、凝血功能異常，目前仍在一般病房治療，病況穩定。
羅一鈞再次呼籲，家長盡快帶家中幼童前往醫療院所施打疫苗，特別是5歲以下罹患腦炎的高風險族群，並注意警訊表徵。
托嬰中心、居家托育服務防疫措施調整
指揮中心公布，9月12日起調整托嬰中心及居家托育服務防疫措施，內容如下：
- 針對確診、快篩（2歲以上幼兒及工作人員）或PCR陽性個案，實施7天居家照護，期滿無症狀可恢復收托及提供服務。
- 所屬班級之嬰幼兒與托育人員，採自主應變，全班暫停托育3天；但經快篩（2歲以上幼兒及工作人員）或PCR陰性者可收托及提供服務，如有症狀應盡速就醫且不可收托及提供服務。
- 針對與確診者（或快篩、PCR陽性個案）摘下口罩共同活動15分鐘以上，採自主應變，暫停托育3天；但經快篩（2歲以上幼兒及工作人員）或PCR陰性者可收托及提供服務，如有症狀應盡速就醫且不可收托及提供服務。
至於請假原則，莊人祥說明托嬰中心工作人員確診、快篩陽性或居家隔離者，可請防疫隔離假。另外，嬰幼兒暫停收托期間，家長如需照顧子女，得申請防疫照顧假。
快篩試劑部分，衛福部則是會持續發配公費快篩至全國托嬰中心，並依工作人員及2歲以上兒童人數，每週快篩1次至9月底之數量配送。未滿2歲嬰幼兒不適用快篩，如需PCR，可至全國指定社區採檢院所篩檢。
優先使用BA.1次世代疫苗，BA.5疫苗若通過審核未來考慮採購
台大醫師李秉穎指出，預計9月底會開始使用以原型株加上BA.1變異株研發的次世代疫苗，廠牌包含莫德納、輝瑞BNT。從人體試驗的數據來看，次世代疫苗對於流行中的BA.4、BA.5抗體效價都高於原型株疫苗。無論是否曾經染疫，次世代疫苗面對BA.4、BA.5引起的抗體反應也更好。
針對現在流行的是BA.4、BA.5，卻要使用BA.1次世代疫苗的質疑，李秉穎回應目前BA.5疫苗還無法馬上上市使用，現在通過緊急授權的國家只有美國，而且僅經過動物試驗。往後能不能被用在國人身上，還有待國內藥政機關審查，但指揮中心仍會綜合判斷各項因素，保留購買BA.5疫苗的彈性與空間。
李秉穎說明COVID-19變異的速度相當快，平均3至6個月就會出現一個主要突變病毒，因此指揮中心預期年底前又會出現一個新的變異株，也可能會逐漸取代BA.4、BA.5。若現在不打BA.1次世代疫苗，並等待2至3個月到BA.5疫苗核可，屆時可能又有新的變異株成為主流病毒，這樣將永遠沒有疫苗可打。
李秉穎強調，指揮中心現有策略是先打可以對付BA.4、BA.5的次世代疫苗，等到BA.5疫苗可以供貨時，也會考慮採購。
國內引進Evusheld單株抗體，完善免疫低下族群保護
指揮中心表示，為提供國內具高重症及死亡風險之免疫低下族群更完善的保護，以降低疫情對國內醫療量能之衝擊，日前衛生福利部疾病管制署已採購1萬劑Evusheld單株抗體，第一批1728劑單株抗體已於9月6日晚間抵臺，並於今日配送。
指揮中心指出，Evusheld為預防性單株抗體，為目前對Omicron BA.2、BA.2.12.1、BA.4及BA.5具療效之單株抗體組合之一，可用於暴露前預防，已取得美、法、英、澳及歐盟等多國緊急使用授權，提供給無法接種疫苗或免疫功能低下的族群施打，以降低其染疫風險，使用條件如下圖：
明（9）天開始就是中秋連假，王必勝提醒指揮中心並未禁止烤肉，但還是有人不能參加，包含確診、執行7+7、同住家人、0+7、3+4的民眾。並建議未接種疫苗的長者、幼兒，不建議參加，若有症狀也要快篩陰性才能前往。另外，民眾與不特定對象用餐，若無法保持社交距離，記得要帶上口罩。
延伸閱讀
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
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