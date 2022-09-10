【專訪】《洞洞舞廳》作者周成林：身體「被污染」，哪有靈魂「被污染」可怕

我們想讓你知道的是
混跡舞廳兩年多，我不認為聽來的故事全然可信。這些故事真假混雜，無從對證。但是，只要不是太天真太愚蠢的人，完全可以憑藉直覺、觀察和常識來做大致的判斷。舞女恭維客人的話，泰半不可信，因為她對幾乎所有客人都這麼講。舞女哭窮賣慘的話，也不可盡信，信了你弄不好傾家蕩產。
筆訪：愛麗絲｜文字：周成林
「不依附建制的獨立作家靠自己的文字謀生，只依附恩客的獨立舞女靠自己的身體吃飯，我們是同類。」——《洞洞舞廳》
作家周成林的《洞洞舞廳》以親身考察為本，描寫中國社會底層的情色產業「砂舞」舞廳文化，從最初旁觀的第三者到個人親歷視角，第一手考察、描寫舞廳故事與人生，那是血淋淋的現實生活，更如時代剖面，與政治、歷史交織成在中國冠冕堂皇之外的地下社會。以下，是我們與作者周成林的跨海筆訪。
- 問：您開始去舞廳、書寫〈愛與希望的舞廳〉、到出版《洞洞舞廳》的起點是什麼？舞廳是您一直都想書寫的主題之一嗎？為什麼？
答：大約二零一七年底或二零一八年初，我還在給現已關閉的「騰訊大家」網站寫不定期的專欄。「大家」編輯部有一位編輯趙瓊，那時跟我聯繫最多，正好也是成都人，時常會就不同作者的寫作特點或長處約稿。她跟我說了好幾次成都的洞洞舞廳，建議我來寫一寫。
當然，我很多年前也知道洞洞舞廳這回事，就像書裡所寫，在寫本書好幾年以前，還去看過一次，但也僅此而已，說不上有寫作的衝動。然而，這次有了編輯約稿，我想不妨一試，於是就此「墮落」，從二零一八年初開始，幾乎天天都去舞廳，有時一天要去下午和晚上兩次，過了幾個月，寫出了本書第一篇長文「愛與希望的舞廳」，發表在「騰訊大家」網站。
我寫舞廳的第一篇長文，其實還有很多素材沒有用上。記得當時為了寫這第一篇，我做了上萬字筆記，也就是每次去舞廳都會寫筆記，長短不一，有的從舞廳回來（也就是回到我住的便宜公寓樓「羅馬」）記在手機或電腦上，有的當場就記在手機上。這些素材，一是礙於中國媒體的審查不可能全部用在第一篇文章裡，二是限於文章篇幅也不可能如數採用。所以，我覺得就這麼浪費這些素材很可惜，也覺得洞洞舞廳這麼五花八門，我還需要深入瞭解，那麼，就繼續「墮落」繼續寫下去吧。
- 問：在《洞洞舞廳》導讀中，作家盧郁佳提及過往風俗領域的書寫獨缺嫖客觀點，您認為這是為什麼呢？
答：嫖客觀點，即以中文書寫來說，文學作品其實不乏，古代近代的狎妓文人就不說了，現代文學的郁達夫、張愛玲等人都有這類視角的創作。一九二零年代到一九四零年代，鴛鴦蝴蝶派小說家（就是「禮拜六派」）也不乏嫖客觀點，如我讀過的張秋蟲、汪仲賢等人的通俗小說，有不少寫妓女寫舞女的章節。中文以外姑舉一例，諾貝爾文學獎得主奈波爾年輕時也是嫖客，接受《紐約客》訪談自認不諱，並稱「感謝她們」。當然，你可以說，他們基本上是以小說的形式來寫，偏重虛構。
書寫風俗領域獨缺嫖客觀點，我想原因在於身為嫖客甚至「慣性嫖客」（你也可以叫他老嫖客，就像我寫到的舞女眼鏡胖妹那樣稱呼我），這類作家並非很多。即使有，囿於諸多因素，社會、道德、法律、家庭或宗教等，多數也不敢坦承自己做過嫖客，更不要說在虛構寫作的安全領域之外，用記錄的方式來寫自己的身體力行和觀察感受了。有趣的是，換一個角度看，有些並非職業寫作者的「慣性嫖客」，反而樂意書寫自己的「獵豔」經歷，但他們多數寫得很差。
洞洞舞廳，也不是我第一個人從這個視角來寫。我手上有一本《砂舞回憶錄》，就是好些年前成都幾個舞廳常客寫的洞洞舞廳五花八門。這本書應該是這些人自費印製的，書店根本看不到，這在中國屬於未經官方許可的「非法出版物」。但我讀了一半就讀不下去了，不僅文筆粗糙，很多描寫也像成人小說，滿是白日夢式的意淫。若說它有什麼價值，可能也只能當做記錄洞洞舞廳的原始資料來看。
- 問：對您而言，舞廳裡最迷人的人、事、物分別是什麼呢？為什麼？
答：對我來說，願意聊天的舞女或舞客最迷人，尤其那類可以對你講個不停的人，幾乎不需要你花太大力氣撩起話題。我相信有些人是有這樣的「傾吐」慾望或習慣。遇到這樣的人，我總是盡可能建立比較穩定的聯繫，即使就那麼短暫的幾次萍水相逢，也就是說有些人，女的我每次見到都會跳幾曲，男的會聊幾句，主要聽他（她）聊。多聊幾次，你大概就能探聽到對方的一些情況。
舞廳裡形形色色的人際關係是我感興趣的事，譬如我寫到的「山大王的巢穴」這間破舊舞廳，總是有一個戴眼鏡的藹然長者，八十歲左右，每次都會給一個瘦高瘦臉的中年舞女包場。他倆多數時間坐在一起，甚至每次幾乎坐在同一個位置，也不怎麼說話，偶爾拉拉手，偶爾去跳幾曲（也許是砂幾曲）。去舞池跳舞的時候，多半老頭走在前面，女人像個溫順的妻子那樣跟在後面，不急不緩。我猜老頭的妻子應該去世了，來舞廳找個女人陪陪，可能是他不多的人生樂趣。
因為當局檢查時鬆時緊，舞廳的燈光變化和舞池設置，我覺得是最有意思的。燈光變化，我在書裡寫了不少。舞池設置（這裡說的，主要是書裡寫的跳砂舞的「深水區」），也能見出風聲究竟是緊還是不緊。我寫到的「毒氣室」這家地下室舞廳，後來就把舞池入口兩邊的磚牆拆掉，這樣一來，跳舞的人少了很多遮擋，加上燈光變亮，保安不停巡查，多數人跳舞時自然就收斂了。舞廳經營者為了求存，真是花盡心思。還有一家地下室舞廳，依照消防規定，在交際舞池和「深水區」之間築了一堵簡陋的防火磚牆，中間開了一道防火大鐵門，結果一舉兩得，在「深水區」跳舞的人，反而多了一層「防護」。
- 問：您擅長認人嗎？每回上舞廳，若遇上熟面孔您大多都會記得嗎？又是如何辨別的呢？眾多孃孃中，您對她們在書中的代稱代表最鮮明的第一印象嗎？或是如何決定代稱的呢？「周眼鏡」又是如何命名的呢？曾有人以此稱呼您嗎？
答：我的確擅長認人，舞廳的熟面孔，不管有沒有過交際，我幾乎都記得，似乎也不需要特意辨別。很多時候，我在大街上也能認出舞廳裡我有印象的男男女女，甚至一眼或從背影遠遠就認出他們；有些時候，街上遇到個別比較熟的舞女，我們甚至還會微笑點點頭，寒暄兩句。書裡寫的眾多孃孃，她們的代稱就是我對她們最鮮明的第一印象，主要來自她們的容貌、身形、口音和妝扮等特徵。
「周眼鏡」這個稱呼，是前幾年認識的一位朋友經常這麼叫我，因為我戴近視眼鏡。成都話，尤其庶民之間，市井交往，習慣這麼稱呼戴眼鏡的男性或女性，通常冠以姓氏，如張眼鏡王眼鏡李眼鏡。我覺得這個稱呼挺好，戲而不謔，平常，也很符合書中敘述者的舞客或嫖客身份，難道你讓舞女叫你老師不成？在舞廳裡，舞女當然不知道我的姓名和職業，但有的舞女攬客時，也會這麼叫我：「眼鏡，走嘛，去跳一曲嘛」。
- 問：在您浸淫洞洞舞廳的這兩年多來，為什麼選擇隱瞞自己的寫作者身份、寧願他們當您是舞客或嫖客呢？您認為您的真實身份會讓人們對您的態度、看法有哪些影響或改變嗎？為什麼？
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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