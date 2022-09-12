從「三中一青」轉向「一代一線」，中共瞄準台灣青年推動「融合促統」主旋律

最近兩個多月以來，中共當局持續在兩岸政策推出一系列措施與活動，從召開雙城論壇、海峽論壇、兩岸青年峰會、兩岸基層治理研討會、農林合作等等；到高調紀念「九二共識三十週年」研討會，不勝枚舉。

在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中共當局除發動全方位圍台軍演外，更發表第三次對台政策白皮書、公布第二波台獨制裁清單名冊及採行複合式經貿反制手段。顯見，儘管民進黨當局不承認「九二共識」，兩岸已無法重啟對話協商機制；即使雙方敵意螺旋上升，中共當局對台政策仍持續推動，旨在掌握兩岸關係發展的主導權及主動權，展現對台政策的戰略定力及自信。

中共對台政策強調「硬的更硬、軟的更軟」，「硬的更硬」如堅持「一中原則」及「九二共識」，「軟的更軟」如兩岸融合途徑。

值得關注是，中共總書記習近平在給予參加兩岸海峽青年論壇的台灣青年回信時，期許台灣青年在共圓中華民族偉大復興實踐中國夢中，發揮更大作用，冀望青年對兩岸融合發展發揮促進作用。政協主席汪洋、副主席蘇輝在「海峽論壇」講話，強調聚焦促進兩岸產業融合發展，增進兩岸民眾心靈契合。

中共當局對台政策係採取「兩岸融合途徑」，以達成「反獨促統」、「融合漸統」、「融合和統」目標。從經濟融合到凝聚社會文化認同，再到型塑民族主義認同，此為一漸進、和平、統一過程。中共當局推出兩岸融合策略，已從「向南移、向下沉」、「三中一青」（中小企業、中低收入戶、中南部及青年世代）政策，轉向「一代一線」（青年世代、基層路線）政策取向。

總體而論，對台政策採取「反獨促統」、「融合漸統」目標及兩岸融合途徑，尤其是「一代一線」所指涉青年世代、基層一線，更是涉台政策最為「關鍵性支持群體」。

首先，舉辦「海峽論壇」凸顯對台政策仍堅持「融合促統」主旋律，促進兩岸民間社會交流與合作

7月12日第十四屆「海峽論壇」在廈門召開，本屆論壇繼續以「擴大民間交流、深化融合發展」為主題，採取線上與線下相結合、集中與分散相結合的方式開展各項交流活動，論壇安排論壇大會及青年、基層、文化、經濟交流四大版塊43場活動，有關設區市同期舉辦12場活動，在10至11月安排紀念兩岸開啟交流35週年系列13場活動。