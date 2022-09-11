朱家安：以將來小孩的福祉為考量，我們該生小孩嗎？

以將來小孩的福祉為考量，我們該生小孩嗎？

對這問題，大家在生命每個階段的判斷都可能不同，然而我們的判斷方式大概不會差太多：首先，列出這小孩出生後可能得到的快樂和幸福，再來，列出這小孩出生後可能遭遇的痛苦，最後比較這兩者。

Photo Credit: 朱家安

※通常我們會比較存在帶來的痛苦跟快樂，來評估是否要生小孩。

當然，未來的事情誰也說不準，但若你考量小孩福祉，還是會盡力去評估。或許有些人並不完全照著上述步驟進行，但他們大概也不太可能完全不思考「小孩將來會幸福到什麼程度？」以及「小孩將來會痛苦到什麼程度？」。

若自己處境堪憂、有遺傳疾病、面臨戰爭或蒙受疫情之苦，我們都可能因此選擇不生小孩，而這時候我們的考慮模式，其實也跟前段相差無幾。

若你在生小孩之前會進行上述考慮，而不僅僅只是為了傳宗接代、養兒防老而生，那你已經算是非常替小孩著想了。不過對於哲學家貝納德（David Benatar）來說，你想得還不夠多。在《生殖大爭論：生小孩是一種錯誤嗎？》（Debating Procreation: Is It Wrong to Reproduce?）這本書裡，貝納德指出了上述考量忽略的另一半。

哪個另一半呢？貝納德指出，我們不是要比較「生下來」和「沒生下來」對小孩的差異嗎？那應該要把另一個選項，也就是沒出生的情況也列進去。

「那有什麼好比的？」你可能會這樣問。若人出生，自然有痛苦跟快樂可言，痛苦多還是快樂多，相當重要。若人沒出生，什麼都沒有，有什麼好列入考量的？

從這開始，就是貝納德展現他偏激哲學之力的時候了。首先，貝納德指出，「沒出生」並不是什麼都沒有、一片空白。因為你可能因為沒出生而錯過快樂，也可能因為沒出生而錯過痛苦。若你同意出生在戰亂時代是一件壞事，直覺上似乎也得同意：因為沒出生而錯過戰爭，是一件好事。

再來，貝納德說明，若你出生，很直接了當：快樂是好事、痛苦是壞事；但若你沒出生，事情就有點複雜。你可能以為情況是這樣：

因為沒出生而錯過痛苦：好事

因為沒出生而錯過快樂：壞事

很簡單，不是嗎？還真的不是。貝納德認為，情況應該是這樣：

不對稱原則

因為沒出生而錯過痛苦：好事

因為沒出生而錯過快樂：不是壞事

因為沒出生而錯過痛苦是好事，但因為沒出生錯過快樂則不算壞事，這是什麼道理？

好壞判斷的不對稱

貝納德指出，這是因為我們人類就是這樣做判斷的。對於「因為不存在而錯過某事物」這種事情，我們的判斷本來就不對稱。他舉出幾個日常判斷案例，來說明這種不對稱真的很常見，只是我們沒注意到。

日常判斷案例

生育責任的不對稱：我們有責任不把將會受苦的人帶來世上（例如，若你懷孕時酗酒，導致胎兒有健康問題，一般會認為你對胎兒有所虧欠），但我們沒有責任把將會享樂的人帶來世上。 可預期福祉的不對稱：基於小孩可預期的福祉而生小孩很怪，但基於小孩可預期的傷害而不生小孩則不會那麼怪。這是為什麼我們往往可以接受「我有遺傳疾病而眼前有戰亂，當我小孩一定很慘」本身獨立成為不生小孩和人工流產的理由，但並不會認為「我有錢有餘裕，當我小孩一定很爽」本身能獨立成為生小孩的理由。 追溯的不對稱：我們會後悔把孩子帶來世上受苦，但我們不會後悔沒把孩子帶來世上享樂。

照貝納德的說法，你會發現我們對於是否要生小孩的判斷相當避險，我們不會為了小孩的快樂去生小孩，但會為了避免小孩痛苦而不生小孩。給定這些線索，貝納德認為最好的解釋就是我們其實是依著前面那組「不對稱原則」在做決定。

你可能覺得，好吧，不對稱就不對稱，又怎樣？然而，在這種情況下，關於小孩是否存在，在快樂和痛苦上的比較表格，就會變成下面這樣：

Photo Credit: 朱家安

你沒看錯，如此一來，存在總是比不存在還要差：以痛苦方面的考量來說，不存在比存在更好，以快樂方面的考量來說，存在卻沒有比不存在更好。

而且，若壞事的降臨是一種傷害，存在總是會對小孩帶來傷害，不存在則沒這問題。換句話說：生小孩就是在傷害小孩。

貝納德的論述具體而有說服力，讀起來就像在坐哲學雲霄飛車：

當初直接看到結論的我：見鬼了，最好真的有這種不對稱啦！

讀完貝納德日常判斷案例的我：見鬼了，還真的有這種不對稱！

真有這種不對稱嗎？我們該如何判斷？

不過，這種不對稱真的存在嗎？這取決於貝納德的「訴諸最佳說明推論」（inference to the best explaination）是否成功。

「訴諸最佳說明推論」是一種推論方法，主張結論之所以可信，是因為雖然我們無法直接觀察到此結論，但此結論最能說明我們已經觀察到的前提。偵探觀察線索推論出犯案手法、醫生觀察症狀推論出病因，這些都是訴諸最佳說明推論。

所以，「不對稱原則」是對於前面「日常判斷案例」的最佳說明嗎？簡單起見，本文並沒有完整羅列貝納德討論的所有日常判斷案例，所以下面的討論對貝納德來說並不公平。但我想要藉由這些討論來讓讀者理解一些可能的延伸批評方向，以及哲學討論的方式。

Photo Credit: 朱家安

貝納德主張日常判斷案例顯示了我們心裡其實支持不對稱原則，如上圖所示，在這裡我們有兩個質疑的空間：首先，這些案例本身真的成立嗎？再來，這些案例裡的判斷，真的是出於不對稱原則嗎？

若這些案例本身並不成立，或者它們並不出於不對稱原則，而是出於其他考量，那麼，需要不對稱原則來說明的例子就會減少，而不對稱原則的支持基礎就會變得薄弱。

以下我自己構思了一些或許可以說明這些日常案例的其他考量，你可以想想看它們能否發展成有說服力的說法。

主動＆被動

有沒有可能，這些日常案例顯示的並不是不對稱原則，而是我們對於「自己主動造就的結果」特別需要負責？像是我們有責任不主動傷害人，但被動的不幫助人則比較無所謂。

具體＆抽象

存在的小孩很具體，不存在的小孩則很抽象。有沒有可能，這些日常案例顯示的是一種傾向：具體對象更能喚起我們的道德責任？這種傾向我們早就知道，並且被用於各種地方，像是宣傳：比起數據，一張細瘦小孩的照片更能促使人捐款給飢荒援救組織。

實用考量

若某件事情是壞事，代表它需要一個解決方案。「解除痛苦」是常見解決方案，但「讓人存在」通常不是。所以我們基於實用，只把「人存在因此痛苦」當成壞事，不把「人不存在因此無法享樂」當成壞事。