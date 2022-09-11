朱家安：以將來小孩的福祉為考量，我們該生小孩嗎？

我們想讓你知道的是
因為沒出生而錯過痛苦是好事，但因為沒出生錯過快樂則不算壞事，這是什麼道理？
以將來小孩的福祉為考量，我們該生小孩嗎？
對這問題，大家在生命每個階段的判斷都可能不同，然而我們的判斷方式大概不會差太多：首先，列出這小孩出生後可能得到的快樂和幸福，再來，列出這小孩出生後可能遭遇的痛苦，最後比較這兩者。
※通常我們會比較存在帶來的痛苦跟快樂，來評估是否要生小孩。
當然，未來的事情誰也說不準，但若你考量小孩福祉，還是會盡力去評估。或許有些人並不完全照著上述步驟進行，但他們大概也不太可能完全不思考「小孩將來會幸福到什麼程度？」以及「小孩將來會痛苦到什麼程度？」。
若自己處境堪憂、有遺傳疾病、面臨戰爭或蒙受疫情之苦，我們都可能因此選擇不生小孩，而這時候我們的考慮模式，其實也跟前段相差無幾。
若你在生小孩之前會進行上述考慮，而不僅僅只是為了傳宗接代、養兒防老而生，那你已經算是非常替小孩著想了。不過對於哲學家貝納德（David Benatar）來說，你想得還不夠多。在《生殖大爭論：生小孩是一種錯誤嗎？》（Debating Procreation: Is It Wrong to Reproduce?）這本書裡，貝納德指出了上述考量忽略的另一半。
哪個另一半呢？貝納德指出，我們不是要比較「生下來」和「沒生下來」對小孩的差異嗎？那應該要把另一個選項，也就是沒出生的情況也列進去。
「那有什麼好比的？」你可能會這樣問。若人出生，自然有痛苦跟快樂可言，痛苦多還是快樂多，相當重要。若人沒出生，什麼都沒有，有什麼好列入考量的？
從這開始，就是貝納德展現他偏激哲學之力的時候了。首先，貝納德指出，「沒出生」並不是什麼都沒有、一片空白。因為你可能因為沒出生而錯過快樂，也可能因為沒出生而錯過痛苦。若你同意出生在戰亂時代是一件壞事，直覺上似乎也得同意：因為沒出生而錯過戰爭，是一件好事。
再來，貝納德說明，若你出生，很直接了當：快樂是好事、痛苦是壞事；但若你沒出生，事情就有點複雜。你可能以為情況是這樣：
- 因為沒出生而錯過痛苦：好事
- 因為沒出生而錯過快樂：壞事
很簡單，不是嗎？還真的不是。貝納德認為，情況應該是這樣：
不對稱原則
- 因為沒出生而錯過痛苦：好事
- 因為沒出生而錯過快樂：不是壞事
因為沒出生而錯過痛苦是好事，但因為沒出生錯過快樂則不算壞事，這是什麼道理？
好壞判斷的不對稱
貝納德指出，這是因為我們人類就是這樣做判斷的。對於「因為不存在而錯過某事物」這種事情，我們的判斷本來就不對稱。他舉出幾個日常判斷案例，來說明這種不對稱真的很常見，只是我們沒注意到。
日常判斷案例
生育責任的不對稱：我們有責任不把將會受苦的人帶來世上（例如，若你懷孕時酗酒，導致胎兒有健康問題，一般會認為你對胎兒有所虧欠），但我們沒有責任把將會享樂的人帶來世上。
可預期福祉的不對稱：基於小孩可預期的福祉而生小孩很怪，但基於小孩可預期的傷害而不生小孩則不會那麼怪。這是為什麼我們往往可以接受「我有遺傳疾病而眼前有戰亂，當我小孩一定很慘」本身獨立成為不生小孩和人工流產的理由，但並不會認為「我有錢有餘裕，當我小孩一定很爽」本身能獨立成為生小孩的理由。
追溯的不對稱：我們會後悔把孩子帶來世上受苦，但我們不會後悔沒把孩子帶來世上享樂。
照貝納德的說法，你會發現我們對於是否要生小孩的判斷相當避險，我們不會為了小孩的快樂去生小孩，但會為了避免小孩痛苦而不生小孩。給定這些線索，貝納德認為最好的解釋就是我們其實是依著前面那組「不對稱原則」在做決定。
你可能覺得，好吧，不對稱就不對稱，又怎樣？然而，在這種情況下，關於小孩是否存在，在快樂和痛苦上的比較表格，就會變成下面這樣：
你沒看錯，如此一來，存在總是比不存在還要差：以痛苦方面的考量來說，不存在比存在更好，以快樂方面的考量來說，存在卻沒有比不存在更好。
而且，若壞事的降臨是一種傷害，存在總是會對小孩帶來傷害，不存在則沒這問題。換句話說：生小孩就是在傷害小孩。
貝納德的論述具體而有說服力，讀起來就像在坐哲學雲霄飛車：
當初直接看到結論的我：見鬼了，最好真的有這種不對稱啦！
讀完貝納德日常判斷案例的我：見鬼了，還真的有這種不對稱！
真有這種不對稱嗎？我們該如何判斷？
不過，這種不對稱真的存在嗎？這取決於貝納德的「訴諸最佳說明推論」（inference to the best explaination）是否成功。
「訴諸最佳說明推論」是一種推論方法，主張結論之所以可信，是因為雖然我們無法直接觀察到此結論，但此結論最能說明我們已經觀察到的前提。偵探觀察線索推論出犯案手法、醫生觀察症狀推論出病因，這些都是訴諸最佳說明推論。
所以，「不對稱原則」是對於前面「日常判斷案例」的最佳說明嗎？簡單起見，本文並沒有完整羅列貝納德討論的所有日常判斷案例，所以下面的討論對貝納德來說並不公平。但我想要藉由這些討論來讓讀者理解一些可能的延伸批評方向，以及哲學討論的方式。
貝納德主張日常判斷案例顯示了我們心裡其實支持不對稱原則，如上圖所示，在這裡我們有兩個質疑的空間：首先，這些案例本身真的成立嗎？再來，這些案例裡的判斷，真的是出於不對稱原則嗎？
若這些案例本身並不成立，或者它們並不出於不對稱原則，而是出於其他考量，那麼，需要不對稱原則來說明的例子就會減少，而不對稱原則的支持基礎就會變得薄弱。
以下我自己構思了一些或許可以說明這些日常案例的其他考量，你可以想想看它們能否發展成有說服力的說法。
主動＆被動
有沒有可能，這些日常案例顯示的並不是不對稱原則，而是我們對於「自己主動造就的結果」特別需要負責？像是我們有責任不主動傷害人，但被動的不幫助人則比較無所謂。
具體＆抽象
存在的小孩很具體，不存在的小孩則很抽象。有沒有可能，這些日常案例顯示的是一種傾向：具體對象更能喚起我們的道德責任？這種傾向我們早就知道，並且被用於各種地方，像是宣傳：比起數據，一張細瘦小孩的照片更能促使人捐款給飢荒援救組織。
實用考量
若某件事情是壞事，代表它需要一個解決方案。「解除痛苦」是常見解決方案，但「讓人存在」通常不是。所以我們基於實用，只把「人存在因此痛苦」當成壞事，不把「人不存在因此無法享樂」當成壞事。
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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