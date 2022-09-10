劍橋大學數位化保存中世紀醫療手稿：怪異療法震驚研究人員，烘烤醃製過的貓頭鷹可治療痛風？

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劍橋大學圖書館計畫在接下來的兩年內，將多份中世紀時期的醫療食譜全面數位化並放至公開平台供研究使用。手稿記錄各種「獵奇」的黑暗療法令學者瞠目結舌；而手稿看見各種語言記載的痕跡，顯示當時的醫療知識已能透過當地的方言交流。
文：饒珮琪（Peichi Jao）
據《CNN》報導，英國劍橋大學圖書館日前宣布一項為期兩年的計畫，欲將超過180份從中世紀時期保留至今的手稿進行數位化保存，這些手稿內記載了多達8000組醫療食譜，反映了當時社會對人體傷疾的想像與各式療方的依賴。
這些手稿的起源於14至15世紀以前，最早的紀錄甚至可追溯至1000年前；而中世紀時期的暴力殺戮常態也充分顯示於這些醫療食譜中，包含說明如何將動物屍體製成療方，或是如何判定及固定骨折等方式。
怪異療法涵蓋身體各部位研究人員震驚
綜合《SkyNews》報導，手稿內充斥著上千份各種怪異的療法。若欲治療痛風，可將一隻醃製過的貓頭鷹烘烤至乾燥，再將其磨碎成粉並與公豬油混合成藥材；或是將幼犬體內塞進蝸牛及鼠尾草，經火烤滴出的油脂也可作為治療痛風的藥膏。
而對於患有白內障的病人，則建議將野兔的膽囊搗碎與蜂蜜混合，使用羽毛將其沾起並塗抹於眼睛患部。此外，植物迷迭香、百里香、薄荷，以及孜然、胡椒、薑等香料也都是常見的藥材。
中世紀手稿研究專家James Freeman稱，這些療方製譜涵蓋了人體從頭到腳的每一處部位，更向《CBC》表示自己在閱讀這些手稿時，雙眼瞪得越來越大，驚訝地整個下巴都要掉下來。
連抗生素都未出現的年代，手稿反映中世紀時期醫療概念
綜合《SkyNews》與《CBC》報導，James Freeman認為這些手稿也代表著中世紀時期人們所遭遇的苦痛與不穩定；在那個抗生素與止痛劑都尚未出現的年代，人們用盡各種方式想克服傷疾，小至皮肉傷或牙痛，大至不孕症都有對應解套。
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9月20日跨域生態進行式線上論壇：攜手打造產業跨域生態系，搶占數位轉型先機！
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跨域生態系大揭密：生態系經驗談 x 產業整合專家
首場專題短講由曾以「服務設計與制訂方案」服務與精品家具業者合作，參與「智慧場景設計選品生態系」並推出模組化設計方案的企業講者許家慈主講，將從客戶需求轉變的觀察開始，談到如何在當今綠能減碳的永續發展趨勢下，聯合工班、設計、家具等相關產業，以商業生態系打造產業共同利益，協助中小企業更有效率的開展創新服務。接著由專業領域橫跨能源、智慧電網、電動車、循環經濟、綠建築等，稀有的大跨度整合型綠色行銷專家楊雅雲接棒，從建築、綠能的角度回應，深入探討綠能、建築、室內裝修等看似跨度甚大的相關產業，究竟該如何整合協作，才能兼顧永續、環保以及企業獲利，創造1+1大於2的商業效益。
2022 創新未來｜跨域生態進行式
- 活動時間：2022年9月20日 14:00-15:15
- 活動形式：YouTube線上直播
- 活動講者：「綠學院」創辦人楊雅雲、「大成鋼隆美家居股份有限公司」設計部執行總監許家慈
- 活動主持人：劉姿麟