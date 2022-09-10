劍橋大學數位化保存中世紀醫療手稿：怪異療法震驚研究人員，烘烤醃製過的貓頭鷹可治療痛風？

文：饒珮琪（Peichi Jao）

據《CNN》報導，英國劍橋大學圖書館日前宣布一項為期兩年的計畫，欲將超過180份從中世紀時期保留至今的手稿進行數位化保存，這些手稿內記載了多達8000組醫療食譜，反映了當時社會對人體傷疾的想像與各式療方的依賴。

這些手稿的起源於14至15世紀以前，最早的紀錄甚至可追溯至1000年前；而中世紀時期的暴力殺戮常態也充分顯示於這些醫療食譜中，包含說明如何將動物屍體製成療方，或是如何判定及固定骨折等方式。

怪異療法涵蓋身體各部位研究人員震驚

綜合《SkyNews》報導，手稿內充斥著上千份各種怪異的療法。若欲治療痛風，可將一隻醃製過的貓頭鷹烘烤至乾燥，再將其磨碎成粉並與公豬油混合成藥材；或是將幼犬體內塞進蝸牛及鼠尾草，經火烤滴出的油脂也可作為治療痛風的藥膏。

而對於患有白內障的病人，則建議將野兔的膽囊搗碎與蜂蜜混合，使用羽毛將其沾起並塗抹於眼睛患部。此外，植物迷迭香、百里香、薄荷，以及孜然、胡椒、薑等香料也都是常見的藥材。

中世紀手稿研究專家James Freeman稱，這些療方製譜涵蓋了人體從頭到腳的每一處部位，更向《CBC》表示自己在閱讀這些手稿時，雙眼瞪得越來越大，驚訝地整個下巴都要掉下來。

連抗生素都未出現的年代，手稿反映中世紀時期醫療概念

綜合《SkyNews》與《CBC》報導，James Freeman認為這些手稿也代表著中世紀時期人們所遭遇的苦痛與不穩定；在那個抗生素與止痛劑都尚未出現的年代，人們用盡各種方式想克服傷疾，小至皮肉傷或牙痛，大至不孕症都有對應解套。