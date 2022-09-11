TNL+ 2022/09/11,
歷史

葡萄牙男子在自宅發現歐洲最大恐龍化石，對伊比利亞半島古生物學研究意義重大

葡萄牙男子在自宅發現歐洲最大恐龍化石，對伊比利亞半島古生物學研究意義重大
示意圖｜Photo Credit: AP / 達志影像

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男子於葡萄牙自家民宅後院發現一億年前的恐龍骨骸，被視為歐洲歷來挖出最巨大的恐龍遺跡。而近期也傳出多起恐龍化石出土與足跡遍佈河床的消息，除了提供考古研究珍貴的素材，也再次激起人類對未知古生物的猜想與探索。

文：饒珮琪（Peichi Jao）

據《Smithsonian雜誌》報導，葡萄牙一位男子在自宅發現恐龍骨骸，里斯本大學的古生物學家Elisabete Malafaia推測，此巨型骨骸應該是歐洲歷來挖出最大的恐龍化石。

後院修建房屋，無意發現上億年前恐龍骨骸

整起事件緣起於2017年，該男子在修建房屋時，於後院發現了些許化石骨碎片，隨即聯絡了相關研究學家，開始了初步的挖掘工作。今（2022）年8月初出土的蜥腳類（Sauropod）恐龍標本約高約39英尺（11公尺），長約82英尺（24公尺），根據考古團隊說法，此化石為草食性脕龍科大型恐龍的骨骸，有著明顯發達的前肢，大約存活在數億年前的上侏羅紀至下白堊紀期間。

上億年恐龍化石具代表性將送進博物館展示

《Smithsonian雜誌》指出，相關研究人員將把新發現的骨骼化石收進實驗室，去除表面的沉積物後送入博物館展示。古生物學家Elisabete Malafaia認為，此遺骸對1.45億年前伊比利亞半島的大陸動物群的相關研究意義重大，能作為未來研究的重要素材。

據《CNN》報導，愛丁堡大學的古生物學教授Steve Brusatte表示，挖掘到恐龍骨骸需要的不只需要機遇，更與環境狀況有關；尤其在乾燥的荒地地形中，受盡風與水的侵蝕而暴露的岩石，通常就是容易發現化石的熱點。

各地陸續出現恐龍遺跡，推動未來深入研究

綜合《TVPWorld》報導指出，日前另一組遺跡同於今年8月在美國德州出現；近期的乾旱現象導致河流乾涸，使得1.31億年前恐龍足跡得以重見天日。

據專家指出，這些遺跡屬於一種名為高棘龍（Acrocanthosaurus）的恐龍，重達7噸的食肉動物，有著與霸王龍相似的短小手臂。這些恐龍在一億多年前的泥濘地區漫步留下的足跡，經過洪水沖刷後留下了沉積物覆蓋，隨後便成了石灰岩而完好保存於地底；如今這些史前遺跡曝光，便會開始被雨水剝蝕。

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2022/09/09,
生活

pCloud終身雲端方案中秋節大特價！10TB個人終身價990歐元

pCloud終身雲端方案中秋節大特價！10TB個人終身價990歐元
Photo Credit：pCloud

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