《小熊維尼》：「牠會製造蜂蜜，一定是為了要給我吃。」於是他便開始沿著樹幹往上爬

文：艾倫．亞歷山大．米恩（A.A.Milne）

愛德華小熊來了。他用他的小熊頭著地，跟著羅賓下樓，後腦杓「碰、碰、碰」的撞在階梯上。他只知道這種下樓方式，有時候他覺得，可能有其他方式可以下樓——只要他停下來想一想，就能想得到。但他又覺得可能沒有其他的方式了。無論如何，他已經下樓了，也準備好讓我介紹他。

他就是「噗噗維尼」，也有很多人叫他「小熊維尼」。

Photo Credit: 好人出版

讀到這裡，你一定想問某個問題。我第一次聽到這個名字時，也問了一樣的問題：

「可是我以為他是男生耶？」

羅賓說：「我也覺得他是男生。」

「男生應該不能叫維尼吧？」

「我沒有說他叫維尼啊。」

「可是你剛剛說……」

「我是說他叫噗噗維尼。你不知道『噗噗』是什麼意思嗎？」

「對耶，我現在懂了。」我馬上反應過來答道。希望你看到這也懂了，因為即使你再追問下去，也只會得到同樣的答案而已。

小熊維尼下樓之後，有時想玩遊戲，有時想靜靜地坐在火爐前聽故事。這天晚上……

羅賓說：「要說個故事嗎？」

我說：「要說什麼故事呢？」

「可以跟小熊維尼說一個故事嗎？」

我說：「應該可以。他喜歡什麼樣的故事呢？」

「跟他自己有關的故事，因為他就是那種小熊。」

「好，我知道了。」

「那你可以說嗎？」

我說：「我可以試試。」

於是我試著說了一個故事——

很久很久以前，大概是上星期五吧，小熊維尼獨自住在森林中的山德斯宅裡。

Photo Credit: 好人出版

羅賓問我：「『山德斯宅』是什麼意思哇？」

「就是說那個地方的門上，寫著這個金色名字，他就住在那裡。」

羅賓說：「小熊維尼剛剛有點不太懂。」

接著，有個低沉的聲音說：「不過我現在懂了。」

我說：「那我就繼續囉。」

有一天，小熊維尼出門散步，走到了森林中間的一塊空地。空地的中間有一顆大櫟樹，樹頂傳來一陣響亮的嗡嗡聲。

小熊維尼在樹下坐下，用兩隻熊掌托著頭，開始思考。

首先，他告訴自己：「這陣嗡嗡聲一定有什麼意義。這麼大的嗡嗡聲，不可能一直嗡個不停，卻什麼意義也沒有。如果有嗡嗡聲，那一定有發出嗡嗡聲的動物。這個動物會發出嗡嗡聲，一定是因為牠是蜜蜂。」

Photo Credit: 好人出版

後來他想了很久，又說：「牠會當蜜蜂，一定是為了要製造蜂蜜。」

接著他站起來，說：「牠會製造蜂蜜，一定是為了要給我吃。」於是他便開始沿著樹幹往上爬。

他

爬了

又

爬

然後

爬了

又

爬，

一邊

爬

一邊

獨自

唱起

一首

短短的

歌。

那首

歌

是

這樣

唱的：

這件事可真怪異！

熊熊竟然愛蜂蜜。

嗡！嗡！嗡！

究竟是為什麼？

小熊維尼繼續往上爬……然後又再往上爬……接著又往上爬了一小段。這時候他又想到了另一首歌。

真搞笑！熊熊如果是蜜蜂，

就會在樹下築蜂窩。

要是如此（蜜蜂如果是熊熊），

不爬梯也行得通。

到了這時，小熊維尼已經很累了，所以才會用唱歌來抱怨。現在

他已經快爬到了，只要站到那根樹枝上，就能……

啪！

Photo Credit: 好人出版

「啊，救命啊！」維尼大叫。他掉到了三公尺下的一根樹枝上。

「早知道就不要……」維尼說。接著他又往下掉了六公尺，落在下一根樹枝上。

「其實我原本是想要……」他解釋道。他整個身體都倒過來，撞上九公尺下的另一根樹枝。「我原本是想要……」

「當然，這一切確實有點…」他承認結果跟他原本想的不太一樣。他很快地擦過了接下來的六根樹枝。

「我想這一切都是因為……」小熊維尼離開最後一根樹枝，在空中翻了三圈，最後輕巧地掉進荊豆灌木叢中。「這一切都是因為我太喜歡蜂蜜了。喔！救命啊！」

他爬出灌木叢，輕輕撥掉鼻子上的木刺，然後再次開始思考。他第一個想到的人就是羅賓。

Photo Credit: 好人出版

「你說的羅賓是我嗎？」羅賓驚訝地問我，不太敢相信自己的耳朵。

「沒錯。」

羅賓什麼也沒說，不過他的眼睛愈睜愈大，臉頰也愈變愈紅。

書籍介紹

本文摘錄自《小熊維尼（迪士尼原作故事，九十五週年紀念珍藏版）》，好人出版

作者：艾倫．亞歷山大．米恩（A.A.Milne）

繪者：歐內斯特．霍華德．謝培德（E.H.Shepard）

譯者： 呂明璇

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1926年，小熊維尼誕生。但是，維尼是否更早於此就誕生在世人眼前？這個答案可說是，又或者不是。因為屬於作者的「小熊維尼」從他送給兒子羅賓的一隻布熊玩偶就開始了——

小熊維尼，誕生於他的家庭中——被米恩寫成故事後，才真正走入大眾的生活裡，甚至是成為家喻戶曉的經典角色。

《小熊維尼》的起點故事

克里斯多福．羅賓，故事中的小男孩，從樓梯中緩緩下樓。他提著小熊維尼下樓，然後聽著父親娓娓道來維尼的故事，那個從他手中名叫「Pooh」（噗噗維尼）的熊娃娃出發的故事——

小熊維尼從家裡出發，貪吃的他想找蜂蜜來吃。但是——

啪！

卻不小心從樹上掉了下來。

他小小的熊腦袋馬上想到好朋友羅賓，最初的維尼故事便從兩人的日常見面展開了。但是，羅賓幫助維尼尋找蜂蜜遇到了大危機！即使傻傻的，兩人還是解決了眼前的蜜蜂危機。然後，他們見到屹耳、小豬及小荳，這群動物朋友們一起在森林裡探險、展開無數的可愛歡笑故事。屬於那個年代的歡樂故事，至今風靡全球，讓人感到至深真切、心情愉悅。