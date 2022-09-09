《小熊維尼》：「牠會製造蜂蜜，一定是為了要給我吃。」於是他便開始沿著樹幹往上爬
我們想讓你知道的是
最惹人憐愛的小傻熊，最知名的經典熊角色與他的快樂夥伴們。小熊維尼最初的起點與誕生，比迪士尼更早的原作小說故事——從百畝森林再度重現於世。
文：艾倫．亞歷山大．米恩（A.A.Milne）
愛德華小熊來了。他用他的小熊頭著地，跟著羅賓下樓，後腦杓「碰、碰、碰」的撞在階梯上。他只知道這種下樓方式，有時候他覺得，可能有其他方式可以下樓——只要他停下來想一想，就能想得到。但他又覺得可能沒有其他的方式了。無論如何，他已經下樓了，也準備好讓我介紹他。
他就是「噗噗維尼」，也有很多人叫他「小熊維尼」。
讀到這裡，你一定想問某個問題。我第一次聽到這個名字時，也問了一樣的問題：
「可是我以為他是男生耶？」
羅賓說：「我也覺得他是男生。」
「男生應該不能叫維尼吧？」
「我沒有說他叫維尼啊。」
「可是你剛剛說……」
「我是說他叫噗噗維尼。你不知道『噗噗』是什麼意思嗎？」
「對耶，我現在懂了。」我馬上反應過來答道。希望你看到這也懂了，因為即使你再追問下去，也只會得到同樣的答案而已。
小熊維尼下樓之後，有時想玩遊戲，有時想靜靜地坐在火爐前聽故事。這天晚上……
羅賓說：「要說個故事嗎？」
我說：「要說什麼故事呢？」
「可以跟小熊維尼說一個故事嗎？」
我說：「應該可以。他喜歡什麼樣的故事呢？」
「跟他自己有關的故事，因為他就是那種小熊。」
「好，我知道了。」
「那你可以說嗎？」
我說：「我可以試試。」
於是我試著說了一個故事——
很久很久以前，大概是上星期五吧，小熊維尼獨自住在森林中的山德斯宅裡。
羅賓問我：「『山德斯宅』是什麼意思哇？」
「就是說那個地方的門上，寫著這個金色名字，他就住在那裡。」
羅賓說：「小熊維尼剛剛有點不太懂。」
接著，有個低沉的聲音說：「不過我現在懂了。」
我說：「那我就繼續囉。」
有一天，小熊維尼出門散步，走到了森林中間的一塊空地。空地的中間有一顆大櫟樹，樹頂傳來一陣響亮的嗡嗡聲。
小熊維尼在樹下坐下，用兩隻熊掌托著頭，開始思考。
首先，他告訴自己：「這陣嗡嗡聲一定有什麼意義。這麼大的嗡嗡聲，不可能一直嗡個不停，卻什麼意義也沒有。如果有嗡嗡聲，那一定有發出嗡嗡聲的動物。這個動物會發出嗡嗡聲，一定是因為牠是蜜蜂。」
後來他想了很久，又說：「牠會當蜜蜂，一定是為了要製造蜂蜜。」
接著他站起來，說：「牠會製造蜂蜜，一定是為了要給我吃。」於是他便開始沿著樹幹往上爬。
他
爬了
又
爬
然後
爬了
又
爬，
一邊
爬
一邊
獨自
唱起
一首
短短的
歌。
那首
歌
是
這樣
唱的：
這件事可真怪異！
熊熊竟然愛蜂蜜。
嗡！嗡！嗡！
究竟是為什麼？
小熊維尼繼續往上爬……然後又再往上爬……接著又往上爬了一小段。這時候他又想到了另一首歌。
真搞笑！熊熊如果是蜜蜂，
就會在樹下築蜂窩。
要是如此（蜜蜂如果是熊熊），
不爬梯也行得通。
到了這時，小熊維尼已經很累了，所以才會用唱歌來抱怨。現在
他已經快爬到了，只要站到那根樹枝上，就能……
啪！
「啊，救命啊！」維尼大叫。他掉到了三公尺下的一根樹枝上。
「早知道就不要……」維尼說。接著他又往下掉了六公尺，落在下一根樹枝上。
「其實我原本是想要……」他解釋道。他整個身體都倒過來，撞上九公尺下的另一根樹枝。「我原本是想要……」
「當然，這一切確實有點…」他承認結果跟他原本想的不太一樣。他很快地擦過了接下來的六根樹枝。
「我想這一切都是因為……」小熊維尼離開最後一根樹枝，在空中翻了三圈，最後輕巧地掉進荊豆灌木叢中。「這一切都是因為我太喜歡蜂蜜了。喔！救命啊！」
他爬出灌木叢，輕輕撥掉鼻子上的木刺，然後再次開始思考。他第一個想到的人就是羅賓。
「你說的羅賓是我嗎？」羅賓驚訝地問我，不太敢相信自己的耳朵。
「沒錯。」
羅賓什麼也沒說，不過他的眼睛愈睜愈大，臉頰也愈變愈紅。
書籍介紹
本文摘錄自《小熊維尼（迪士尼原作故事，九十五週年紀念珍藏版）》，好人出版
作者：艾倫．亞歷山大．米恩（A.A.Milne）
繪者：歐內斯特．霍華德．謝培德（E.H.Shepard）
譯者： 呂明璇
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最惹人憐愛的小傻熊
最知名的經典熊角色與他的快樂夥伴們
小熊維尼最初的起點與誕生
比迪士尼更早的原作小說故事——從百畝森林再度重現於世
- 迪士尼經典動畫原作，羅賓與維尼首次登場的小說故事
- 台灣首次方背精裝版
- 重新上色之插圖書衣
- 依照1926年最初的版本編排修正並重譯
1926年，小熊維尼誕生。但是，維尼是否更早於此就誕生在世人眼前？這個答案可說是，又或者不是。因為屬於作者的「小熊維尼」從他送給兒子羅賓的一隻布熊玩偶就開始了——
小熊維尼，誕生於他的家庭中——被米恩寫成故事後，才真正走入大眾的生活裡，甚至是成為家喻戶曉的經典角色。
《小熊維尼》的起點故事
克里斯多福．羅賓，故事中的小男孩，從樓梯中緩緩下樓。他提著小熊維尼下樓，然後聽著父親娓娓道來維尼的故事，那個從他手中名叫「Pooh」（噗噗維尼）的熊娃娃出發的故事——
小熊維尼從家裡出發，貪吃的他想找蜂蜜來吃。但是——
啪！
卻不小心從樹上掉了下來。
他小小的熊腦袋馬上想到好朋友羅賓，最初的維尼故事便從兩人的日常見面展開了。但是，羅賓幫助維尼尋找蜂蜜遇到了大危機！即使傻傻的，兩人還是解決了眼前的蜜蜂危機。然後，他們見到屹耳、小豬及小荳，這群動物朋友們一起在森林裡探險、展開無數的可愛歡笑故事。屬於那個年代的歡樂故事，至今風靡全球，讓人感到至深真切、心情愉悅。
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
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文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
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透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
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進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
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