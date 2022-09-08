比特幣再度跌破2萬美元大關，薩爾瓦多誓言打造地熱挖礦「比特幣之城」至今仍一片荒蕪

美國聯準會（Fed）升息在即，全球風險資產波動不斷。近日比特幣（BTC）再度跌破2萬美元大關，昔日積極擁護比特幣的中美洲國家薩爾瓦多面臨壓力，日前誓言要於孔查瓜火山周圍打造「比特幣之城」的承諾跳票，至今仍是一片荒蕪。

比特幣再度跌破2萬大關

比特幣歷經去（2021）年飆漲逼近7萬美元，觸及高點後旋即回落至4萬左右徘徊，後來因全球通膨、聯準會啟動「循環升息」，將游移於各地的高風險資金快速聚攏回到美元或低風險資產，而比特幣近日再度跌破2萬美元大關，加密貨幣市場人心浮動。

9月7日，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）已經公開承諾不惜讓失業率上升、也要壓制通膨，外界多推估本月很可能再次升息3碼（75個基點）。Fed今年4度升息，其中於6、7月分別都升息3碼，而未來還有9、11、12月會議，預計未來加密市場仍有起落。

其中，外界矚目中美洲國家薩爾瓦多於去（2021）年將比特幣設為法定貨幣，是全球首個將比特幣合法化的國家。起初該國宣稱比特幣能夠消弭民眾換匯不便、手續費高額等問題，但隨著比特幣暴跌後，民眾信心大受影響。

去年比特幣正在勢頭上時，薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）還承諾斥巨資在孔查瓜火山（Conchagua Volcano）打造環狀式「比特幣之城」，透過地熱資源支撐挖礦的電力。

《路透社》報導指出，布格磊計畫將該火山區列為幣圈礦工們的避稅天堂，並且廣設住宅、商業區，接著興建機場等基礎設施，吸引各地礦工來此佇足。他說：「在這裡投資，然後賺你想賺的錢」。

薩爾瓦多「比特幣之城」美夢破碎

不過，一年過去曾受投資人追捧的加密貨幣，光環逐漸褪色。

《路透社》記者實際走訪火山附近，現場並沒有任何起重機具、工人以及相關物料，顯示計畫陷入停擺。Francisco Gavidia大學科學、技術和創新研究所所長皮卡爾多（Oscar Picardo）表示，比特幣已經被當成極投機、風險大的金融資產，他說：「該實驗性的計畫過於冒險，尤其對貧窮國家而言風險太大」。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 根據薩爾瓦多總統的說法，Conchagua 火山是比特幣城的預計地點，不過目前仍一片荒蕪，拍攝於2022年8月 。

布格磊強調為了快速推行比特幣，政府創立比特幣電子錢包Chivo，並分送價值30美元的資金給民眾。據《法新社》報導，短短數月600萬人口中已有400萬人下載，由於薩國多數民眾多旅居海外，大宗又以美國為主，海外匯款占該國生產毛額（GDP）高達28%。

布格磊表示，Chivo的換匯服務，可以少支付手續費給其他換匯機構；不過薩國前央行總裁阿塞維多（Carlos Acevedo）持反對意見，他指出：「只有不到2%的匯款經由電子錢包匯入，意味減少手續費的好處不大」。

目前比特幣的交易量下滑，價格波動亦開始收斂。據研調機構Coinglass的數據顯示，比特幣平均單月波動率，從7月的4%再次下跌至2.7%，更無法和過去幾年動輒數10%的驚人的情況相比擬。

加密貨幣寒冬已成事實，但仍有其信仰者認為比特幣有「儲藏價值」的能力。Research Analyst at Babel Financ分析師Yuanming Qiu研究認為，比特幣和標準普爾500指數和以太幣相比，在3次升息中，作為第一大市值的比特幣能夠好緩和升息的影響。

Yuanming Qiu強調，比特幣一部分的投資者認為比特幣具有對沖貨膨脹的能力，所以即使其他風險資產出現暴跌，他們也願意選擇長期持有比特幣。他還指出，如果經濟硬著陸，比特幣的價值就會積極反應。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航