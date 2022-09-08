比特幣再度跌破2萬美元大關，薩爾瓦多誓言打造地熱挖礦「比特幣之城」至今仍一片荒蕪
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美國聯準會（Fed）升息在即，近日比特幣（BTC）再度跳水跌破2萬美元大關，而昔日積極擁護比特幣的薩爾瓦多（Republic of El Salvador）面臨壓力，過去誓言打造「比特幣之城」的計畫停擺。
美國聯準會（Fed）升息在即，全球風險資產波動不斷。近日比特幣（BTC）再度跌破2萬美元大關，昔日積極擁護比特幣的中美洲國家薩爾瓦多面臨壓力，日前誓言要於孔查瓜火山周圍打造「比特幣之城」的承諾跳票，至今仍是一片荒蕪。
比特幣再度跌破2萬大關
比特幣歷經去（2021）年飆漲逼近7萬美元，觸及高點後旋即回落至4萬左右徘徊，後來因全球通膨、聯準會啟動「循環升息」，將游移於各地的高風險資金快速聚攏回到美元或低風險資產，而比特幣近日再度跌破2萬美元大關，加密貨幣市場人心浮動。
9月7日，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）已經公開承諾不惜讓失業率上升、也要壓制通膨，外界多推估本月很可能再次升息3碼（75個基點）。Fed今年4度升息，其中於6、7月分別都升息3碼，而未來還有9、11、12月會議，預計未來加密市場仍有起落。
其中，外界矚目中美洲國家薩爾瓦多於去（2021）年將比特幣設為法定貨幣，是全球首個將比特幣合法化的國家。起初該國宣稱比特幣能夠消弭民眾換匯不便、手續費高額等問題，但隨著比特幣暴跌後，民眾信心大受影響。
去年比特幣正在勢頭上時，薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）還承諾斥巨資在孔查瓜火山（Conchagua Volcano）打造環狀式「比特幣之城」，透過地熱資源支撐挖礦的電力。
《路透社》報導指出，布格磊計畫將該火山區列為幣圈礦工們的避稅天堂，並且廣設住宅、商業區，接著興建機場等基礎設施，吸引各地礦工來此佇足。他說：「在這裡投資，然後賺你想賺的錢」。
薩爾瓦多「比特幣之城」美夢破碎
不過，一年過去曾受投資人追捧的加密貨幣，光環逐漸褪色。
《路透社》記者實際走訪火山附近，現場並沒有任何起重機具、工人以及相關物料，顯示計畫陷入停擺。Francisco Gavidia大學科學、技術和創新研究所所長皮卡爾多（Oscar Picardo）表示，比特幣已經被當成極投機、風險大的金融資產，他說：「該實驗性的計畫過於冒險，尤其對貧窮國家而言風險太大」。
布格磊強調為了快速推行比特幣，政府創立比特幣電子錢包Chivo，並分送價值30美元的資金給民眾。據《法新社》報導，短短數月600萬人口中已有400萬人下載，由於薩國多數民眾多旅居海外，大宗又以美國為主，海外匯款占該國生產毛額（GDP）高達28%。
布格磊表示，Chivo的換匯服務，可以少支付手續費給其他換匯機構；不過薩國前央行總裁阿塞維多（Carlos Acevedo）持反對意見，他指出：「只有不到2%的匯款經由電子錢包匯入，意味減少手續費的好處不大」。
目前比特幣的交易量下滑，價格波動亦開始收斂。據研調機構Coinglass的數據顯示，比特幣平均單月波動率，從7月的4%再次下跌至2.7%，更無法和過去幾年動輒數10%的驚人的情況相比擬。
加密貨幣寒冬已成事實，但仍有其信仰者認為比特幣有「儲藏價值」的能力。Research Analyst at Babel Financ分析師Yuanming Qiu研究認為，比特幣和標準普爾500指數和以太幣相比，在3次升息中，作為第一大市值的比特幣能夠好緩和升息的影響。
Yuanming Qiu強調，比特幣一部分的投資者認為比特幣具有對沖貨膨脹的能力，所以即使其他風險資產出現暴跌，他們也願意選擇長期持有比特幣。他還指出，如果經濟硬著陸，比特幣的價值就會積極反應。
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核稿編輯：翁世航
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
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受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。