Dump my car：元朗鄉郊萬呎汽車墳墓大發現
我們想讓你知道的是
香港政務司副司長卓永興在市區講到連「水渠佬」都唔放過，但又有否忘記全港最大的汽車墳墓其實是在新界鄉郊？
早前政務司副司長卓永興話要大力要清理政府官地上的「衛生黑點」，尤其滿佈廢棄車輛的後巷，亦指會全面追查車主追究。不過在市區講到連「水渠佬」都唔放過，但又有否忘記全港最大的汽車墳墓其實是在新界鄉郊？
研究員日前拍攝路過元朗蝦尾新村，平日冇好事都不會入元朗，一入就發現村內有塊近10,000呎的「鄉村擴展區」市區靚官地，堆滿數十輛棄置車輛，形同一個萬車塚。
抱著研究精神，回到工作室打開Google Maps街景圖，可見該地從2009年、2019年及2022年都已有棄置車輛堆放，明顯是個棄置車輛黑點。
但翻查元朗區2021年中至2022年8月的「跨部門聯合清理行動地點」，83個地點同樣是官地上棄置車輛，卻不見蝦尾新村，咁大個車塚咁多年睇唔到又唔見人？
與無人清理的棄置車輛不同，蝦尾新村這些棄置車輛明顯有流轉。單單對比Google Maps 2019年10月，2022年3月及研究員日前（2022年9月）的相片，同一位置的車輛都不同，背後或許是另一條隱藏鄉村產業鏈在暗中營運，老樹盤根。
現場所見，新簇簇的「政府土地」告示牌豎立於溶溶爛爛的廢車旁邊，部分車牌被扔在車輛旁邊，政府理應知悉該地情況且不乏線索。但地政總署早前竟指因難追查佔用人身分，而自動棄權不再檢控棄置車輛個案，上月才被申訴專員公署的調查報告批抨，亦建議要重啟檢控工作。
但這情況不只是檢控與否，或者是清理霸官地／衛生黑點的問題。像蝦尾新村這塊地的閒置丁地全港還有百多塊，佔地近30公頃，有的被鐵絲網圍起養蚊，有的被用作垃圾崗，閒置多年只為「留座」予原居民送地起丁屋，同時間其他市民的住宿及生活空間就越來越迫。這種規劃特權，加上部分原居民在鄉村倒泥、搞停車場、搞棕地、破壞鄉村景觀生態，同時間又能避過各種追求「宜居」的新發展計劃，才是這城市更需要處理的「黑點」。
（文章獲授權轉載，原文可見於此。）
【加入關鍵評論網會員]每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
Tags：
人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己
我們想讓你知道的是
每天一到辦公室，就是忙好忙滿，但心裡好像少了點什麼？時時滑手機、刷存在感，也仍然感到焦慮？就連每個週末行程滿檔，出遊、聚餐、上課樣樣來，在睡前，空虛感也常忽然竄起？這樣的你其實並不孤單，因為我們每個人都有過這樣的時刻。
當感到空虛、迷失的時候，就做點運動，重新啟動身體的感受吧。運動能讓身體健康，也蘊含著許多實用概念，值得我們運用到很難的人生裡，以下推薦幾個運動訓練x人生學，幫助你重新打造自我訓練計畫，一起在實現目標的路上，不再迷失：
在輸贏挫敗中，訓練耐心
思想的舉重也需要無數次的鍛鍊，舉重女神郭婞淳說：「相信所有的挫折，都是最好的安排。」、「給自己多一點鼓勵，給明天多一點期待。」要實現目標、找到自我價值，感受挫敗與耐心等待是必經的路程，就像鍛鍊肌肉不會只做一兩次訓練就立刻有成效，體驗更多的其實是訓練過程中的各種關卡。當自我價值尚未浮現時，你需要的是更多的耐心，反覆確認目標與實踐計畫，確保自己走的每一步都在正確的道路上。即使暫時看不到成果，也不要輕易地放棄。
尋找正確施力點，勿操之過急
人生和運動訓練一樣，過於心急反而難以達到理想目標。在健身時如果只顧埋頭猛練、執著在增加訓練重量，很可能會用錯施力點、超過自身可負荷範圍，最後造成身體受傷、代償肌群過勞，得不償失。同樣的，在生活中如果只是盲目地追求充實感而將行程表填滿，最終也會過度耗竭精力，身心俱疲。
人生和運動，都是「屬於自己的事」
奧運羽球雙打金牌得主李洋曾說過：「努力不一定會成功，但不努力一定不會成功。」運動需要設定目標、反覆自我訓練、不斷修正方向，才有機會修得正果，不可能只依靠教練的指導而自己不付出實踐，就能擁有好體態或體能。人生是自己的，不妨在心中仔細描繪想要過的美好生活，在「阿姨…我不想努力」的念頭升起時，想想心中的那幅景象。
小目標持續做，創造複利效果
運動要有明確的鍛鍊目標，才能持續進步。目標不需要遠大，關鍵是持續做，即使是「每天快走時，多走30步」這樣的小目標，堅持一年後也能累積出萬步的差距。若在生活中沒有目標，只是重複日常瑣事完成交辦，讓時間悄悄流走，就可惜了這個人生。為自己建立一個目標與訓練計畫吧！即使是再小的目標都可以，讓自己穩穩地朝目標前行，維持紀錄習慣，更可以感受成果逐漸累積的那份充實。
擁有好的陪練員
陪練員是職業運動選手背後重要的支持夥伴，能幫助選手克服弱點、精進實力。你獨一無二的人生，也需要好的陪練員支持，透過專業的角度指導，讓訓練更有效率、進步更快。更重要的是，陪伴你持之以恆朝目標前行，勇敢無懼。
以「我們的夢想，是陪你抵達你的夢想」為承諾的中國人壽，在「人生GYM」裡，陪你練人生，以公平待客的心，提供你應付人生風險所需的保障，陪伴你在夢想的路上更勇敢前行，成為理想自己。