Dump my car：元朗鄉郊萬呎汽車墳墓大發現

早前政務司副司長卓永興話要大力要清理政府官地上的「衛生黑點」，尤其滿佈廢棄車輛的後巷，亦指會全面追查車主追究。不過在市區講到連「水渠佬」都唔放過，但又有否忘記全港最大的汽車墳墓其實是在新界鄉郊？

研究員日前拍攝路過元朗蝦尾新村，平日冇好事都不會入元朗，一入就發現村內有塊近10,000呎的「鄉村擴展區」市區靚官地，堆滿數十輛棄置車輛，形同一個萬車塚。

圖片來源：本土研究社／Google Maps

圖片來源：本土研究社／Google Maps

抱著研究精神，回到工作室打開Google Maps街景圖，可見該地從2009年、2019年及2022年都已有棄置車輛堆放，明顯是個棄置車輛黑點。

但翻查元朗區2021年中至2022年8月的「跨部門聯合清理行動地點」，83個地點同樣是官地上棄置車輛，卻不見蝦尾新村，咁大個車塚咁多年睇唔到又唔見人？

圖片由作者提供

與無人清理的棄置車輛不同，蝦尾新村這些棄置車輛明顯有流轉。單單對比Google Maps 2019年10月，2022年3月及研究員日前（2022年9月）的相片，同一位置的車輛都不同，背後或許是另一條隱藏鄉村產業鏈在暗中營運，老樹盤根。

圖片來源：本土研究社／Google Maps

圖片來源：本土研究社／Google Maps

現場所見，新簇簇的「政府土地」告示牌豎立於溶溶爛爛的廢車旁邊，部分車牌被扔在車輛旁邊，政府理應知悉該地情況且不乏線索。但地政總署早前竟指因難追查佔用人身分，而自動棄權不再檢控棄置車輛個案，上月才被申訴專員公署的調查報告批抨，亦建議要重啟檢控工作。

但這情況不只是檢控與否，或者是清理霸官地／衛生黑點的問題。像蝦尾新村這塊地的閒置丁地全港還有百多塊，佔地近30公頃，有的被鐵絲網圍起養蚊，有的被用作垃圾崗，閒置多年只為「留座」予原居民送地起丁屋，同時間其他市民的住宿及生活空間就越來越迫。這種規劃特權，加上部分原居民在鄉村倒泥、搞停車場、搞棕地、破壞鄉村景觀生態，同時間又能避過各種追求「宜居」的新發展計劃，才是這城市更需要處理的「黑點」。

（文章獲授權轉載，原文可見於此。）

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin